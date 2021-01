Le chef par intérim du Pentagone a souligné que les milliers de soldats de la Garde nationale stationnés autour de la capitale américaine ne constituaient pas une «menace interne», repoussant les craintes d’un complot interne visant à perturber l’inauguration de Joe Biden.

Le secrétaire à la Défense par intérim, Christopher Miller, a déclaré que, bien que l’armée et le FBI mettent tout en œuvre pour la sécurité avant le jour de l’inauguration, y compris un processus de vérification intense pour les 25000 soldats de la Garde à déployer autour de Washington, DC, il n’y a aucune indication de plans. pour un travail à l’intérieur.

«Bien que nous n’ayons aucun renseignement indiquant une menace interne, nous ne négligeons aucun effort pour sécuriser la capitale. Ce type de vérification a souvent lieu par les forces de l’ordre pour des événements de sécurité importants. Cependant, dans ce cas, la portée de la participation militaire est unique ». Miller a déclaré dans un communiqué lundi.

«Comme il est normal pour le soutien militaire aux grands événements de sécurité, le Département contrôlera les gardes nationaux qui se trouvent à Washington, DC. Bien que nous n’ayons aucune information indiquant une menace interne, nous ne négligeons aucun effort pour sécuriser le Capitole. » – A / SD Chris Miller – Département de la Défense 🇺🇸 (@DeptofDefense) 18 janvier 2021

Le secrétaire a ajouté que la garde fournirait « entrainement supplémentaire » aux troupes participant au service de sécurité DC, en leur disant de se présenter à leurs supérieurs « S’ils voient ou entendent quelque chose qui n’est pas approprié » parmi ses camarades, et que le FBI aide le Pentagone dans le processus de vérification.

La déclaration intervient au milieu des préoccupations de sécurité accrues autour de Washington, DC après qu’une foule de partisans du président Donald Trump a pris d’assaut le bâtiment du Capitole américain le 6 janvier, envoyant l’installation en lock-out et faisant cinq morts dans le chaos.

Plus tôt lundi, le député démocrate Steve Cohen (Tennessee) Raconté CNN que jusqu’à «75 pour cent» des troupes stationnées dans la capitale « Pourrait vouloir faire quelque chose » lors de l’inauguration de Biden mercredi, citant le fait que le président élu a obtenu une plus petite proportion de votes militaires par rapport à Trump, et que la plupart des soldats sont « blanc » et « Masculin. »

Aussi sur rt.com Des troupes blanches, masculines et votantes pour Trump PEUVENT BETRAY Biden lors de l’inauguration, suggère un membre du Congrès Dem, dans la prédiction que même CNN trouve fou

Bien que même Jim Sciutto de CNN ait été incrédule face à la suggestion de Cohen, le fait d’observer que voter pour Trump ne fait pas d’un «Menace interne», les craintes d’une conspiration interne s’étendent également aux militaires. Dimanche, le secrétaire de l’armée, Ryan McCarthy, a déclaré à l’Associated Press que les responsables étaient conscients d’une menace potentielle et que les commandants avaient été avertis qu’ils étaient à l’affût de tout ce qui était suspect dans leurs propres rangs.

«Nous suivons continuellement le processus et examinons en deuxième et en troisième lieu chacune des personnes affectées à cette opération,» McCarthy a déclaré, tout en ajoutant que jusqu’à présent, il n’y avait eu aucun signe de menace réelle.

À quelques jours de la prestation de serment de Biden, Washington, DC a massivement intensifié sa présence policière et militaire à la suite de l’émeute du Capitole, les services secrets divisant la ville en « Rouge » et « Vert » – rappelle la zone verte fortement fortifiée de Bagdad, mise en place pour repousser les kamikazes à l’extérieur de l’ambassade américaine après l’invasion américaine en 2003. Le théâtre de la sécurité en a incité certains, comme le représentant démocrate de première année Ritchie Torres (New York), à exiger Les clôtures de 7 pieds et le fil de rasoir deviennent un élément permanent de la capitale nationale, rédigeant un projet de loi pour laisser les barrières pour de bon.

Aussi sur rt.com «Capitol Hill supermax»? Rendre la clôture de sécurité DC PERMANENTE, plaide le député Dem dans le projet de loi

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!