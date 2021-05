Le chef du Pentagone dit «  pas de plan pour abattre  » une fusée chinoise non guidée alors qu’elle tombe d’orbite – RT USA News

Alors que l’armée américaine est capable de «beaucoup de choses», elle n’a pas l’intention d’abattre les débris d’une fusée chinoise, qui revient sur Terre dans une rentrée incontrôlée, a déclaré le chef du Pentagone Lloyd Austin.

Interrogé jeudi sur les pièces de fusée non guidées Long March 5B se dirigeant vers la planète à environ 15000 miles par heure, le secrétaire à la Défense a déclaré que les dernières estimations suggèrent qu’il s’écraserait vendredi ou samedi, mais a noté qu’il n’y aurait aucune tentative d’explosion. il sort du ciel.

«À ce stade, nous n’avons pas de plan pour abattre la roquette. Nous espérons qu’il atterrira dans un endroit où il ne fera de mal à personne – espérons-le dans l’océan ou dans un endroit comme celui-là. « Austin a déclaré, prenant également un coup à peine voilé à Pékin sur l’incident.

Je pense que cela témoigne du fait que, pour ceux d’entre nous qui opèrent dans le domaine spatial, il devrait y avoir une exigence d’opérer de manière sûre et réfléchie, et de s’assurer que nous prenons ce genre de choses en considération lorsque nous planifions et mener des opérations.

Dans une question de suivi d’un journaliste, Austin a demandé si l’armée avait réellement la capacité d’abattre la roquette si cela devenait nécessaire, ce à quoi il a dit. «Nous avons la capacité de faire beaucoup de choses», mais a réitéré qu’aucune fusillade n’est dans les cartes.

Le Pentagone a initialement déclaré qu’il suivait l’étape de la fusée plus tôt cette semaine, le 18e Escadron de contrôle spatial de l’US Space Force publiant des mises à jour sur sa trajectoire de vol sur un site Web spécial. Cependant, la trajectoire exacte de l’engin de 22 tonnes ne sera connue que quelques heures avant qu’il ne s’écrase.

Au milieu de cette incertitude, l’agence spatiale russe Roscosmos a publié une carte montrant les lieux d’impact possibles plus tôt jeudi, qui couvrait une grande partie des États-Unis – y compris Los Angeles, New York et Washington, DC – ainsi que l’Amérique latine, l’Afrique, l’Australie et Asie du sud. On s’attend à ce que certains composants du propulseur de fusée se désintègrent dans l’atmosphère, mais «Des éléments structurels non combustibles individuels peuvent atteindre la surface de la Terre», a ajouté l’agence.

Bien qu’il y ait une petite chance que la fusée puisse atterrir sur la terre ferme, certains experts, tels que l’astrophysicien de l’Université Harvard Jonathan McDowell, affirment qu’il est extrêmement improbable que des débris touchent une personne, appelant le risque. «Incroyablement minuscule.»





Aussi sur rt.com

Attention, New York? L’agence spatiale russe publie une carte des endroits où le propulseur de fusée chinois pourrait s’écraser







La fusée chinoise a été mise en orbite à la fin du mois dernier, entamant un projet de 18 mois pour construire la toute première station spatiale de Pékin. Le lancement réussi du 30 avril a mis le premier module de la station – baptisé Tianhe, ou «Harmonie des cieux» – en orbite terrestre basse, devant être rejoint par deux modules plus petits dans les mois à venir. Alors que l’étage de la fusée s’est détaché du module Tianhe comme prévu, il a été incapable de manœuvrer dans une trajectoire de désorbitation sûre pour une rentrée contrôlée.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!