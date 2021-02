Le chef du Pentagone demande une réduction immédiate de la violence des talibans

WASHINGTON (AP) – Le secrétaire à la Défense Lloyd Austin, lors de sa première conférence de presse en tant que chef du Pentagone, a déclaré vendredi que les progrès vers la paix en Afghanistan et la fin de l’implication militaire américaine dans ce pays dépendaient de la réduction des attaques par les talibans. Il a dit, en ce moment, «il est clair que la violence est trop élevée».

Il a cependant refusé de dire quand les États-Unis décideront s’ils respecteront la date limite du 1er mai pour le retrait complet des troupes, ou si l’Amérique et ses alliés de l’OTAN essaieront de renégocier l’accord de paix avec les talibans et d’y maintenir certaines troupes plus longtemps.

«Nous sommes conscients des échéances imminentes, mais nous voulons le faire méthodiquement et délibérément», a déclaré Austin. «Mais nous nous efforçons de nous assurer que nous prenons les bonnes décisions, et nous suivrons ce processus délibérément.»

L’Afghanistan s’annonce comme un dilemme majeur en matière de sécurité nationale pour Austin et le reste de la jeune équipe de sécurité nationale du président Joe Biden. Il y a peu d’appétit politique pour maintenir les troupes américaines en Afghanistan, mais leur retrait risque de renforcer davantage le pouvoir des talibans et de provoquer une résurgence du terrorisme.

Dans le cadre de l’accord avec les talibans conclu par l’administration Trump il y a un an ce mois-ci, les États-Unis ont promis un retrait progressif des troupes, de sorte que d’ici le 1er mai 2021, toutes les troupes étrangères seraient parties. Pour leur part, les talibans se sont engagés à entamer des pourparlers de paix avec le gouvernement afghan, à mettre fin aux attaques contre les forces américaines et à renoncer publiquement à tout lien avec Al-Qaida et d’autres groupes extrémistes.

S’adressant aux journalistes du Pentagone, Austin a clairement indiqué que la violence des talibans «doit diminuer maintenant» et que les progrès dans les négociations avec le gouvernement afghan doivent aller de l’avant.

Austin, un général de l’armée quatre étoiles à la retraite qui a supervisé les forces américaines en Afghanistan et dans le Moyen-Orient pendant trois ans sous l’administration Obama, a déclaré que l’administration Biden examinait les options pour ses prochaines étapes en Afghanistan, où les troupes américaines ont été déployées pendant près de 20 ans.

L’histoire continue

Les forces américaines représentent environ 2 500 des quelque 10 000 soldats qui entraînent et conseillent les Afghans. Et les alliés ont suggéré une volonté de continuer la mission si nécessaire.

La chancelière allemande, Angela Merkel, a déclaré vendredi que son gouvernement était disposé à maintenir des troupes en Afghanistan plus longtemps si nécessaire pour éviter que le pays ne sombre dans le chaos.

«Le retrait ne doit pas signifier que les mauvaises forces reprennent le dessus», a-t-elle déclaré.

Austin, qui a rencontré les ministres de la défense de l’OTAN cette semaine, a déclaré qu’il avait assuré à ses alliés qu’ils seraient tenus informés pendant que les États-Unis examineraient leurs options. Et, a-t-il dit, il leur a dit que «les États-Unis n’entreprendront pas un retrait précipité ou désordonné d’Afghanistan qui mettrait leurs forces ou la réputation de l’alliance en danger».

Dans des remarques plus tôt vendredi à une réunion virtuelle de la conférence de Munich sur la sécurité, Biden n’a donné aucune indication de son plan pour les niveaux de troupes en Afghanistan. Il s’est engagé à soutenir le processus de paix et à faire en sorte que l’Afghanistan ne redevienne pas une rampe de lancement d’attaques terroristes internationales.

Le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a déclaré jeudi que les alliés espéraient un processus de paix «redynamisé» qui pourrait conduire à un cessez-le-feu comme une étape vers un règlement politique final. En dehors de cela, les choix pour les États-Unis et l’OTAN sont difficiles.

« Nous sommes confrontés à des dilemmes très durs et difficiles », a déclaré Stoltenberg aux journalistes après qu’Austin et ses collègues ministres de la défense de l’OTAN aient été consultés par vidéoconférence. «Parce que si nous restons au-delà du 1er mai, nous risquons plus de violence, nous risquons plus d’attaques contre nos propres troupes, et nous risquons, bien sûr, également de faire partie d’une présence continue en Afghanistan qui sera difficile. Mais si nous partons, nous risquons également que les gains que nous avons réalisés soient perdus et que l’Afghanistan redevienne un refuge sûr pour les terroristes internationaux. »

Dans d’autres commentaires vendredi, Austin a déclaré que les efforts en cours du Pentagone pour éradiquer le racisme et l’extrémisme au sein de l’armée n’identifieront probablement qu’un petit nombre de problèmes au sein de la force. « Mais, très franchement, ils seront probablement un peu plus gros que la plupart d’entre nous ne le penseraient », a-t-il ajouté. «Je dirais simplement que… de petits nombres dans ce cas peuvent avoir un impact démesuré.»

Austin a également déclaré s’être entretenu jeudi avec le prince héritier Mohammed ben Salmane d’Arabie saoudite, qui est le chef de la défense du royaume. Il a déclaré qu’il avait transmis le message que Biden avait décidé que les États-Unis ne soutiendraient plus les opérations militaires offensives saoudiennes au Yémen.

«Ils ont entendu ce message haut et fort», a déclaré Austin, qui connaît de nombreux dirigeants clés du Moyen-Orient depuis ses années à la tête du Commandement central américain de 2013 à 2016.