Le Pentagone a soudainement cessé de coopérer avec les réunions d’information liées à la transition avec l’administration Biden – alors même que le gouvernement s’efforce de découvrir toute l’étendue d’une violation massive de la cybersécurité.

Le ministère de la Défense joue également un rôle clé dans la distribution du vaccin contre le coronavirus – alors que les États réclament plus de fournitures et sont confrontés à des décisions de vie ou de mort sur la personne à vacciner en premier.

La cessation des briefings a choqué les responsables du Pentagone, selon Axios, qui a rapporté le changement.

Le secrétaire américain à la Défense par intérim, Christopher Miller, a donné la directive de cesser de fournir des séances d’information sur la transition jeudi, a rapporté Axios.

L’ordre est venu du nouveau secrétaire à la Défense par intérim, Chris Miller, qui a pris ses fonctions le 9 novembre à la suite d’une purge et du départ du secrétaire à la Défense Mark Esper. Aucune explication n’a été donnée comme raison.

Cela est venu au milieu de la colère contre le Pentagone de la fuite d’informations sur le nombre de milliards de dollars des contribuables qui pourraient être économisés si Biden tenait sa promesse d’arrêter la construction du mur frontalier sud – la proposition de signature de Trump.

Le Washington Post avait fourni une lecture détaillée des économies potentielles totalisant 2,6 milliards de dollars. Bien que le journal n’ait pas identifié sa source d’information, il est intervenu après une réunion de transition avec des responsables du Corps des ingénieurs de l’armée. L’administration Trump est connue pour une série de fuites, de sorte que les informations ne proviennent pas nécessairement du camp Biden.

Un haut responsable de la défense a déclaré à la publication qu’il ne s’agissait que d’un « simple report des dernières réunions prévues jusqu’à la fin de la nouvelle année » et a déclaré que les briefers étaient occupés.

« Nous avions moins de deux douzaines de réunions restantes au calendrier aujourd’hui et la semaine prochaine », ajoutant que « le personnel du DoD travaillant aux réunions était submergé par le nombre de réunions ».

Le Pentagone a publié une déclaration alambiquée après la publication de l’histoire, selon laquelle il a nié un arrêt, a déclaré que la décision était mutuelle, a confirmé une pause « vacances » à partir de samedi et a fait référence au coronavirus sans indiquer de raison spécifique pour arrêter les briefings.

Le nouveau chef par intérim du Pentagone devait rencontrer le président Trump vendredi après-midi pour une réunion prévue.

« Le ministère de la Défense continuera à fournir tout le soutien nécessaire à l’équipe d’examen de l’Agence (ART) pour assurer la sécurité de notre pays et de ses citoyens », a déclaré Miller dans un communiqué indiquant que 139 séances d’entretiens avaient eu lieu.

«À aucun moment, le ministère n’a annulé ou refusé une entrevue. Notre objectif principal au cours des deux prochaines semaines est de répondre aux demandes essentielles [Operation Warp Speed] et COVID-19 pour garantir une transition sans faille. C’est mon principal domaine d’intervention », a-t-il déclaré.

«Après la pause de vacances convenue d’un commun accord, qui commence demain, nous poursuivrons la transition et les réunions reportées à partir d’aujourd’hui. Encore une fois, je reste attaché à une transition complète et transparente – c’est ce que notre nation attend et le DoD fera ce qu’il a toujours fait.

Les questions de transition à l’échelle du gouvernement ont été reportées de plusieurs semaines lorsque le chef de l’Agence des services généraux nommé par Trump a retardé l’évaluation officielle selon laquelle Joe Biden était le vainqueur présumé de l’élection.

Le ministère de la Défense a cessé de fournir des séances d’information de transition aux fonctionnaires désignés par le président élu Joe Biden

Le président Trump a supervisé une purge post-électorale au Pentagone

La transition de Joe Biden a déjà été retardée en raison d’un responsable de l’administration Trump retardant la « vérification » de sa victoire

Les responsables désignent la Russie comme la source d’un piratage à l’échelle du gouvernement

Le Collège électoral s’est réuni lundi et a officialisé la victoire de Biden – fournissant une fraction du temps normal pour se préparer à remettre les clés du gigantesque gouvernement américain et de son appareil de défense.

Le président Trump n’est pas convaincu.

«Nous avons remporté l’élection présidentielle de beaucoup. SE BATTRE POUR ÇA. Ne les laissez pas emporter! Il a tweeté dans un message aux républicains vendredi, où il les a exhortés à «devenir plus durs».

Le timing de la directive, qui est tombé jeudi, coïncide avec de nouvelles révélations derrière une faille de sécurité massive qui a frappé le Pentagone et d’autres agences. Les responsables pointent déjà du doigt Moscou, dont les services de renseignement américains ont conclu à une ingérence dans les élections de 2016.

Trump se précipite également pour retirer les troupes américaines des points chauds d’outre-mer. Et l’armée se prépare à jouer son rôle dans la sortie du vaccin.

Le responsable qui s’est entretenu avec Axios a fait référence aux vacances et à un retard de deux semaines. Cela pourrait mettre le prochain briefing après le Nouvel An, ce qui pourrait effectivement signifier le 4 janvier – un peu plus de deux semaines avant le jour de l’inauguration le 20 janvier.

«Avec les vacances, nous prenons un genou pendant deux semaines. Nous sommes toujours attachés à une transition productive », a déclaré le responsable.

Le Pentagone n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.