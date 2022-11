Les États-Unis continueront d’envoyer des armes à Kiev jusqu’à ce qu’ils reprennent le territoire qu’ils revendiquent, a déclaré le secrétaire à la Défense Lloyd Austin.

Les États-Unis ont déjà envoyé des dizaines de milliards de dollars d’aide militaire à l’Ukraine, a déclaré le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin. Il continuera à expédier plus longtemps qu’il faudra à Kiev pour capturer tout le territoire qu’il prétend être sous sa souveraineté, a-t-il promis.

“Je pense que vous savez que jusqu’à présent, nous avons fourni plus de 20 milliards de dollars d’aide à l’Ukraine”, il a dit. “Nous continuerons à soutenir l’Ukraine aussi longtemps qu’il le faudra.”

Le chef du Pentagone a réitéré lundi les engagements américains envers l’Ukraine, lors d’une conférence de presse conjointe avec son homologue indonésien, le ministre de la Défense Prabowo Subianto. Austin visite l’Indonésie avant de se rendre au Cambodge.

Le responsable américain répondait à une question sur la prochaine saison hivernale en Europe et sur ce que cela signifierait pour les hostilités en Ukraine. Les États-Unis ont fait “beaucoup” pour préparer les troupes ukrainiennes à des conditions difficiles, Austin a répondu, ajoutant qu’il s’attendait à ce que les Ukrainiens soient “en bien meilleur état que leurs adversaires grâce aux choses que nous leur avons fournies.”

La Russie a envoyé des troupes en Ukraine fin février, citant entre autres ce qu’elle a décrit comme l’expansion clandestine de l’OTAN dans son État voisin. Les États-Unis et leurs alliés ont réagi en lançant une campagne sans précédent pour armer et entraîner les forces de Kiev contre ce qu’ils prétendaient être une attaque non provoquée.

Des responsables à Moscou ont déclaré que l’aide ne faisait que prolonger le conflit que la Russie entend mettre fin avec ses objectifs de sécurité nationale atteints d’une manière ou d’une autre. Les nations occidentales ont transformé le conflit en une lutte par procuration contre la Russie et risquent de l’aggraver en une guerre ouverte, a averti Moscou.

“Pour des raisons évidentes pour toute personne sensée, la Russie n’a pas encore utilisé tout son arsenal d’armes et n’a pas attaqué toutes les cibles ennemies possibles”, a-t-il ajouté. l’ancien président russe Dmitri Medvedev a fait remarquer plus tôt ce mois-ci, commentant la situation sur le champ de bataille en Ukraine.

Kiev a été enhardie par l’aide occidentale et refuse maintenant de négocier la paix, à moins que la situation ne revienne aux conditions d’avant 2014. La crise en Ukraine a été déclenchée par le coup d’État armé de 2014 à Kiev. Moscou a qualifié les demandes ukrainiennes d’inacceptables.