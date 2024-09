Le chef du Pentagone affirme qu’un projet de budget temporaire de six mois aura des effets dévastateurs sur l’armée

WASHINGTON — L’adoption d’un projet de loi de dépenses temporaires de six mois aurait des effets généralisés et dévastateurs sur le ministère de la Défense, a déclaré le chef du Pentagone. Lloyd Austin a déclaré dimanche dans une lettre adressée aux principaux membres du Congrès.

Austin a déclaré que l’adoption d’une résolution permanente qui plafonne les dépenses aux niveaux de 2024, plutôt que de prendre des mesures sur le budget proposé pour 2025, porterait préjudice à des milliers de programmes de défense et porterait préjudice au recrutement militaire au moment même où il commence à se redresser après la pandémie de COVID-19.

« Demander au département de rivaliser avec (la Chine), sans parler de gérer les conflits en Europe et au Moyen-Orient, dans le cadre d’un CR de longue haleine, nous lie les mains dans le dos tout en attendant de nous que nous soyons agiles et que nous accélérions les progrès », a déclaré Austin dans la lettre adressée aux dirigeants des commissions des crédits de la Chambre et du Sénat.

Le président républicain de la Chambre des représentants, Mike Johnson, a organisé un vote cette semaine sur une projet de loi qui permettrait de financer le gouvernement fédéral pour six mois supplémentaires. La mesure vise à obtenir le soutien des membres les plus conservateurs du GOP en obliger les États à obtenir une preuve de citoyennetécomme un certificat de naissance ou un passeport, lors de l’inscription d’une personne sur les listes électorales.

Le Congrès doit approuver un projet de loi de dépenses provisoires avant la fin de l’année budgétaire, le 30 septembre, pour éviter une fermeture du gouvernement quelques semaines seulement avant que les électeurs ne se rendent aux urnes. élire le prochain président.

Austin a déclaré que cette mesure provisoire réduirait les dépenses de défense de plus de 6 milliards de dollars par rapport à la proposition de dépenses de 2025. Et elle prendrait de l’argent sur de nouvelles priorités clés tout en surfinançant des programmes qui n’en ont plus besoin.

En vertu d’une résolution provisoire, de nouveaux projets ou programmes ne peuvent pas être lancés. Austin a déclaré que l’adoption de la loi temporaire bloquerait plus de 4,3 milliards de dollars de projets de recherche et développement et retarderait 135 nouveaux projets de logements et de construction militaires totalisant près de 10 milliards de dollars.

Cela ralentirait également les progrès d’un certain nombre de programmes clés dans les domaines du nucléaire, de la construction navale, des drones de haute technologie et d’autres armes. Bon nombre de ces projets concernent plusieurs districts du Congrès et pourraient également avoir un impact sur les résidents locaux et les emplois.

Le projet de loi ne prévoyant pas de financement des augmentations de salaires exigées par la loi pour les soldats et les civils, le ministère devrait trouver d’autres moyens de les compenser. Ces coupes pourraient stopper les primes d’enrôlement, retarder la formation des forces de la Garde nationale et de la Réserve, limiter les heures de vol et autres formations des soldats en service actif et empêcher le remplacement des armes et autres équipements retirés des stocks du Pentagone et envoyés en Ukraine.

Aller de l’avant avec la résolution continue, a déclaré Austin, « soumettra les militaires et leurs familles à un stress inutile, renforcera nos adversaires, désalignera des milliards de dollars, portera atteinte à notre préparation et entravera notre capacité à réagir aux événements émergents. »

Notant qu’il y a eu 48 résolutions continues au cours de 14 des 15 derniers exercices financiers – pour un total de près de 1 800 jours – Austin a déclaré que le Congrès doit rompre avec le modèle d’inaction car l’armée américaine ne peut pas rivaliser avec la Chine « avec les mains liées dans le dos chaque exercice financier ».

Le projet de loi de Johnson ne devrait pas obtenir le soutien du Sénat, contrôlé par les démocrates, même s’il parvient jusque-là. Mais le Congrès devra adopter une mesure temporaire d’ici le 30 septembre pour éviter un shutdown.