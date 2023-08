Le chef du pays propose de poursuivre à titre posthume les esclavagistes européens — RT World News

Cette mesure contribuerait à rendre justice aux victimes du colonialisme, a déclaré le président guyanais.

Le président guyanais Irfaan Ali a proposé que les personnages historiques qui détenaient des esclaves africains soient accusés à titre posthume de crimes contre l’humanité.

Ali a fait ces commentaires en réponse à la décision des descendants de l’aristocrate britannique et propriétaire de plantation John Gladstone (1764-1851) de se rendre en Guyane cette semaine afin de présenter des excuses officielles pour les liens de leur famille avec le travail forcé.

« La reconnaissance et les excuses sont les premières étapes. » Ali a déclaré dans un discours vidéo publié jeudi. « J’appelle ceux qui sont complices et qui ont profité du commerce des captifs africains et de l’esclavage des Africains à offrir de justes réparations. »

« Je propose donc que les excuses envisagées incluent des questions d’indemnisation, de justice réparatrice et que les personnes impliquées soient inculpées à titre posthume pour crimes contre l’humanité. » dit le président.

Ali a insisté sur le fait que la demande de réparations était « non destiné à promouvoir ou à exploiter la honte ou la culpabilité » mais « un engagement à réparer les torts historiques. »















La Guyane, située sur la côte atlantique de l’Amérique du Sud, était une colonie néerlandaise jusqu’à ce que les Pays-Bas la cèdent officiellement à la Grande-Bretagne en 1814. Elle est devenue un État indépendant en 1966.

Riche marchand, John Gladstone possédait plusieurs plantations de café et de sucre en Guyane et en Jamaïque. Il possédait ou détenait des hypothèques sur 2 508 esclaves africains, selon le Guardian. Il était également le père du Premier ministre britannique du XIXe siècle, William Gladstone.

Six membres actuels de la famille Gladstone se sont engagés à faire un don de 100 000 £ (125 700 $) à l’Université de Guyane. « L’esclavage est un crime contre l’humanité et le fait qu’un membre de la famille soit impliqué dans cela est horrible », Charlie Gladstone, auteur et homme d’affaires, a dit à propos de son ancêtre, en s’adressant au Guardian.

Les appels à réparations pour les descendants d’esclaves sont devenus plus fréquents ces dernières années alors que les politiciens, les éducateurs et les militants font campagne pour réexaminer l’héritage du colonialisme.

Le mois dernier, le roi Willem-Alexandre des Pays-Bas a présenté des excuses officielles pour l’implication historique de sa famille dans la traite négrière.