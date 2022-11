Le chef du Parti vert veut que le port du masque dans les lieux publics soit rétabli

La chef du Parti vert provincial, Sonia Furstenau, souhaite que le mandat du masque soit rétabli dans les espaces publics intérieurs de la Colombie-Britannique afin de protéger les enfants de la province pendant la saison des maladies respiratoires.

Furstenau a fait cette déclaration après une augmentation significative des temps d’attente dans les hôpitaux pédiatriques et des absences scolaires en Colombie-Britannique en raison de maladies respiratoires chez les enfants.

“Après deux années et demie difficiles, les parents sont maintenant confrontés à la perspective terrifiante de ne pas pouvoir accéder aux soins de santé pour leurs enfants malades”, a déclaré Furstenau.

“Nous sommes tous épuisés, nous voulons tous que la pandémie soit derrière nous, mais quand il s’agit d’enfants, nous avons la responsabilité de faire tout ce que nous pouvons pour les protéger.”

Furstenau a déclaré qu’il est bien connu que les masques aident à la fois à prévenir la propagation du COVID-19 et d’autres maladies respiratoires.

Elle a dit que les enfants et les enseignants sont habitués à porter des masques, et s’il y a même une petite chance que la Colombie-Britannique puisse arrêter la situation effrayante en Ontario – où une combinaison de grippe, de virus respiratoire syncytial et de COVID-19 exerce un stress énorme sur son personnel en sous-effectif. hôpitaux – de jouer ici, la province devrait le prendre.

« À ce stade de la pandémie, les mesures de santé publique sont une décision politique et j’exhorte notre nouveau premier ministre [David Eby] reconnaître l’urgence de cette situation et rétablir un mandat de masque dans les espaces publics intérieurs pour protéger nos enfants », a déclaré Furstenau.

Le Dr Sanjiv Gandhi, professeur clinicien de chirurgie à l’École de médecine de l’UBC et chirurgien pédiatrique cardiovasculaire et thoracique au BC Children’s Hospital, a également déclaré que la réintroduction des mandats de masque obligatoires dans les espaces publics intérieurs pourrait être une bonne idée.

Il a déclaré que les salles d’urgence des hôpitaux pédiatriques et la capacité des patients hospitalisés sont actuellement précaires dans les hôpitaux de la Colombie-Britannique en raison de la convergence de plusieurs agents pathogènes respiratoires et de l’altération de l’immunité de la population, ce qui a entraîné une augmentation significative des infections virales chez les enfants de la Colombie-Britannique et du Canada.

Gandhi a déclaré que la province doit faire tout ce qui est nécessaire maintenant pour régler le problème.

“Exiger, sans suggérer, le masquage dans les lieux publics intérieurs, les écoles et les transports en commun et déployer des technologies efficaces pour améliorer la qualité de l’air intérieur sont des mesures de santé publique nécessaires essentielles pour protéger nos enfants et aider ceux qui s’en occupent”, a-t-il déclaré.

Mais Bonnie Henry, officier de santé provincial de la Colombie-Britannique, a déclaré le 16 novembre que la province n’avait pas l’intention de réintroduire un mandat de masque dans un proche avenir et n’en envisagerait probablement qu’un si un nouveau virus émergeait soudainement.

Henry a déclaré que si les masques étaient un outil vital à cette époque l’année dernière, les rendre obligatoires n’est pas nécessaire cette fois-ci.

Cela, a-t-elle dit, est en grande partie dû à un degré d’immunité plus élevé chez les personnes âgées de cinq ans et plus et à l’introduction d’un vaccin pour les moins de cinq ans.

“Nous sommes dans une situation différente maintenant”, a déclaré Henry.

“Je ne pense pas que nous ayons besoin de la main lourde d’un mandat pour envoyer le message que les masques sont un outil important que nous pouvons utiliser en ce moment.”

Henry a déclaré qu’elle espère que les individus choisiront de porter des masques dans des situations à haut risque, comme dans des espaces surpeuplés, lorsqu’ils ne se sentent pas bien ou lorsque leur enfant est malade.

