JERUSALEM (AP) – Le chef du parti travailliste israélien a déclaré mercredi qu’il ne solliciterait pas sa réélection à la tête de l’ancien parti au pouvoir alors que le pays entamait sa quatrième campagne électorale en deux ans.

La Knesset, le parlement israélien, s’est dissoute à minuit après que le gouvernement n’a pas réussi à adopter un budget national pour 2020 au milieu de conflits de coalition amers entre ses deux principaux partenaires, le Likud et Kakhol lavan.

Israël se dirige maintenant vers sa quatrième élection nationale depuis mars 2019 tout en faisant face à une épidémie de coronavirus, une crise économique dévastatrice et un Premier ministre jugé pour corruption. De nouvelles élections auront lieu le 23 mars.

Amir Peretz, chef du parti travailliste jadis puissant, qui a contribué à la fondation de l’État d’Israël et a gouverné au cours de ses trois premières décennies, a annoncé qu’il démissionnerait de son poste de chef du parti.

Malgré les promesses de campagne répétées de ne pas le faire, Peretz a rejoint le gouvernement d’unité du Premier ministre Benjamin Netanyahu en mai et a occupé le poste de ministre de l’Économie. Cette décision a conduit le parti déjà en difficulté à perdre bon nombre de ses partisans restants.

«À l’heure actuelle, le Parti travailliste doit se renouveler et choisir un nouveau président et une nouvelle direction pour lui-même», a écrit Peretz sur sa page Facebook.

Des sondages récents ont projeté que les travaillistes ne franchiront pas le seuil électoral requis pour remporter des sièges à la Knesset, une chute stupéfiante pour ce parti autrefois puissant.

Le bouleversement du Parti travailliste n’est que le début de ce qui est susceptible d’être un bouleversement du paysage politique israélien avant les élections de mars. Le parti Kakhol lavan du ministre de la Défense Benny Gantz, déchiré par des luttes intestines, semble au bord de l’effondrement.

Le plus grand défi de Netanyahu, quant à lui, semble provenir de rivaux de droite idéologiquement similaires qui se sont séparés du Likud en raison de différends personnels avec le Premier ministre. Mercredi, le jeune député du Likud, Sharren Haskel, a démissionné du parlement pour rejoindre le parti naissant formé par Gideon Saar – un ancien allié de Netanyahu qui a poussé le Likud plus tôt ce mois-ci pour former son propre parti.

Haskel n’est que l’un des nombreux législateurs séparatistes du Likud qui s’associent à Saar alors qu’il cherche à évincer le Premier ministre de longue date de ses fonctions.