Le chef du parti thaïlandais vainqueur, repoussé la semaine dernière, tentera à nouveau de devenir Premier ministre

Le chef du parti progressiste qui a remporté une victoire surprise aux élections de mai en Thaïlande a déclaré lundi qu’il ferait une deuxième candidature pour devenir Premier ministre après avoir été bloqué la semaine dernière par l’establishment royaliste et militaire du pays. Mais Pita Limjaroenrat, chef du parti Move Forward, a déclaré qu’il céderait la place à un allié politique s’il ne parvenait pas à attirer davantage de soutien.

Le Parlement n’a pas confirmé jeudi dernier Pita au poste de Premier ministre, même si son parti a remporté le plus de sièges à la Chambre des représentants, qui compte 500 membres. Après les élections, Move Forward a réuni une coalition de huit partis avec un total de 312 sièges, une majorité claire à la chambre basse, lui donnant le droit de nommer un nouveau Premier ministre.

Cependant, la sélection d’un nouveau Premier ministre nécessite une majorité des voix de la chambre basse et du Sénat de 250 sièges, qui a été nommé par le gouvernement militaire précédent. Seuls 13 sénateurs ont voté pour Pita, lui donnant 324 voix, bien en deçà des 376 nécessaires pour la confirmation.

De nombreux sénateurs, qui représentent la classe dirigeante conservatrice traditionnelle du pays, s’opposent à l’objectif de Move Forward de réformer des institutions puissantes, notamment la monarchie, l’armée et les monopoles commerciaux.

Pita, un homme d’affaires de 42 ans formé à Harvard, a déclaré après avoir rencontré ses partenaires de la coalition lundi que lorsque le Parlement votera à nouveau mercredi, « le candidat au poste de Premier ministre sera toujours moi, pour la deuxième fois ».

On doute qu’il puisse obtenir beaucoup plus de soutien, et certains de ses partenaires de coalition ont laissé entendre qu’ils aimeraient le voir se retirer le plus tôt possible.

Pita a déclaré que « s’il n’y a pas d’amélioration, pas d’amélioration substantielle » dans le vote, il laisserait le deuxième plus grand parti de la coalition essayer de remporter le poste de Premier ministre.

Cela signifierait le parti Pheu Thai, le dernier d’une série de partis liés à l’ancien Premier ministre Thaksin Shinawatra, qui a été évincé par un coup d’État militaire en 2006 et a longtemps été la cible des détenteurs du pouvoir royalistes.

Pita fait face à une autre menace pour prendre le pouvoir, à part les sénateurs provocants.

Les médias thaïlandais rapportent que la Cour constitutionnelle se réunira mercredi matin pour examiner s’il convient d’accepter un renvoi de la Commission électorale alléguant que Pita a violé la constitution et devrait être immédiatement suspendu du Parlement. Elle l’accuse d’avoir violé une interdiction faite aux politiciens de détenir des actions dans une entreprise de médias. La société de médias n’est plus en activité et Pita dit que les actions font partie de la succession de son père et ne lui appartiennent pas.

Ses partisans voient cela comme le genre de sale tour qui a déjà été utilisé par l’establishment au pouvoir contre ses adversaires. Pendant plus d’une décennie, l’élite dirigeante a utilisé à plusieurs reprises les tribunaux et des agences d’État théoriquement indépendantes telles que la Commission électorale pour rendre des décisions visant à paralyser ou à évincer les opposants politiques.

Certains sénateurs ont exprimé leur indignation face à la condamnation qu’ils ont reçue pour avoir bloqué la sélection de Pita. Peu de temps après l’échec de son offre, deux hashtags tendance sur Twitter ont exhorté au boycott des entreprises associées à ces sénateurs et à la dénonciation de leurs maîtresses.

Plusieurs sénateurs ont déclaré qu’ils entamaient des poursuites pénales et civiles pour mettre fin aux actions qui, selon eux, portaient atteinte au pays et aux bonnes valeurs du peuple thaïlandais.

« Il est temps de montrer clairement que les sénateurs ne toléreront plus cela », a déclaré Seree Suwanpanont, l’un des opposants les plus virulents à Move Forward et Pita. Il a juré de prendre des mesures contre tous « ces barbares qui veulent juste dire ce qu’ils veulent, diffamer qui ils veulent ».