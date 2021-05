Le chef du parti Texas Dem démissionne après avoir fait face à des réactions négatives pour avoir qualifié le républicain Tim Scott de «  Oreo  » – RT USA News

Un fonctionnaire démocrate du Texas, Gary O’Connor, a démissionné après avoir fait référence au sénateur noir Tim Scott (R-Caroline du Sud) comme un «Oreo» en réponse à sa réfutation au discours de Joe Biden au Congrès.

O’Connor, le président du Parti démocrate du comté de Lamar, au Texas, a admis mardi dans une déclaration publique avoir utilisé un «Terme raciste» et a dit qu’il avait « embarrassé » lui-même et son parti politique.

«Je suis profondément et sincèrement désolé pour mon utilisation inappropriée et blessante de [the] terme raciste que j’ai utilisé pour décrire le sénateur Tim Scott sur ma page Facebook personnelle. C’était insensible, et je me suis embarrassé, moi et mon parti, par son utilisation. » O’Connor a dit, ajoutant qu’il se sent « Contraint » pour offrir sa démission.





O’Connor a fait face à des appels à démissionner suite à sa réponse à la réfutation de Scott Biden.

« J’avais espéré que Scott pourrait faire preuve de bon sens, mais il semble clair qu’il n’est guère plus qu’un oreo sans vrais principes, » O’Connor a écrit dans son message original, qui a été rapidement supprimé à la suite de réactions négatives. Un «Oreo» peut être un terme d’argot désobligeant utilisé pour décrire une personne noire qui est perçue comme essayant d’agir comme une personne blanche.

Le gouverneur du Texas, Greg Abott, a été parmi les critiques à appeler O’Connor à « démissionner » pour son « répugnant » commentaires.

Le président du Parti républicain du Texas, Allen West, a publié une vidéo sur Twitter proposant en plaisantant d’envoyer un « cadeau » des biscuits Oreo à O’Connor, qui, selon lui, devait démissionner immédiatement.

La réfutation de Scott au discours de Biden lui a valu beaucoup plus de réactions négatives de la part de la gauche, le terme « #UncleTim » ayant même tendance à suivre son discours. Twitter est intervenu plus tard pour empêcher le terme raciste de devenir tendance, bien que les tweets avec le hashtag restent en ligne.

Scott avait déclaré que les États-Unis sont «Pas un pays raciste» et accusé les démocrates d’utiliser les questions de race comme «Armes politiques» dans son discours, des points qui ont particulièrement irrité les utilisateurs libéraux. Biden avait promis dans sa propre adresse de déraciner «Racisme systématique» du système judiciaire américain, et a averti que «Terrorisme suprémaciste blanc» est le «Menace terroriste la plus meurtrière pour la patrie aujourd’hui.»

Scott est le seul républicain noir au Sénat. Il a répondu aux attaques désobligeantes contre lui à la suite de sa réfutation en faisant exploser le « Élite libérale de gauche. »

«Ils ne vont pas attaquer mes politiques. Ils attaquent littéralement la couleur de ma peau », a-t-il déclaré à Fox News. « Vous ne pouvez pas sortir de votre voie selon l’élite libérale de gauche. »

