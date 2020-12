Un dirigeant d’un nouveau parti politique inspiré par le mouvement Black Lives Matter a appelé à un « registre des délinquants raciaux » qui verrait les personnes exclues du travail parce qu’elles ont été accusées de « micro-agressions » sur le lieu de travail.

Sasha Johnson, l’autoproclamée « Panthère noire d’Oxford », a pris de l’importance en tant qu’organisatrice des manifestations du BLM plus tôt cette année, où elle a été vue s’adressant à la foule tout en portant un pantalon de camouflage, un béret noir et un gilet anti-coup de couteau. .

Le jeune homme de 26 ans, du Parti Prendre l’initiative (TTIP), a déclaré que la liste des délinquants raciaux serait « similaire » au registre des délinquants sexuels – qui est utilisé pour interdire aux pédophiles des professions comme l’enseignement.

S’adressant à MailOnline, elle a également appelé à des réparations « à la Shoah » pour les Noirs au motif que le capitalisme les discrimine racialement, et a appelé au « défunding » des forces de police britanniques.

Le diplômé d’Oxford Brookes a également attaqué des politiciens appartenant à des minorités ethniques tels que les députés travaillistes David Lammy et Diane Abbott, affirmant «en tant que Noirs … ils ont été symboliques».

Sasha Johnson s’est fait connaître pour la première fois en tant qu’organisatrice des manifestations du BLM à Londres plus tôt cette année, où elle a été vue s’adressant à la foule.

Mme Johnson, qui est membre du comité exécutif du TTIP en charge de l’activisme, a déclaré que le TTIP n’était « pas seulement un parti pour les Noirs » et représenterait également la classe ouvrière.

Le parti gère un système de «direction de coalition», de sorte qu’il n’y a pas de responsable spécifique et différents porte-parole expriment parfois des opinions qui contredisent la ligne officielle du parti.

Décrivant le manifeste du parti dans sa première interview avec une publication nationale, elle a appelé à un registre national des racistes présumés qui leur interdirait de vivre à proximité de personnes appartenant à des minorités ethniques.

Cela inclurait les personnes coupables de «micro-agressions», que l’Oxford Dictionary définit comme «une discrimination indirecte, subtile ou non intentionnelle contre les membres d’un groupe marginalisé».

«C’est similaire au registre des délinquants sexuels», a-t-elle déclaré à MailOnline. ‘Si vous deviez être racialement abusif envers quelqu’un, [the register] se demanderait si quelqu’un est suffisamment apte à occuper un emploi particulier où ses préjugés pourraient influencer la vie d’une autre personne.

Le joueur de 26 ans, du Parti Prendre l’initiative (TTIP), (photo – son logo) a appelé à un « registre des délinquants raciaux »

«Une grande partie du racisme se produit au travail et dans les établissements d’enseignement de manière micro-agressive. Si vous présentez un élément de partialité au travail, vous devriez probablement recevoir d’abord un avertissement [before later being added to the register] pour que les gens sachent à l’avenir que vous avez ces opinions.

Mme Johnson a déclaré que l’inclusion sur la liste signifierait que vous pourriez être exclu de « certains domaines » d’emploi – ou même interdire de vivre à proximité de personnes issues de minorités ethniques.

« Si vous vivez dans un quartier de couleur majoritaire, vous ne devriez pas y résider parce que vous êtes un risque pour ces personnes – tout comme si un délinquant sexuel vivait à côté d’une école, il serait un risque pour ces enfants », a-t-elle déclaré.

Mme Johnson a reconnu que l’idée était venue comme une contribution de Black Lives Matter, et elle a été présentée au TTIP lors d’une conférence du parti où des représentants du BLM étaient présents.

Bien que le parti ne fournisse pas de liste d’infractions spécifiques qui justifieraient l’inscription au registre, son manifeste indique que toute personne simplement « accusée » d’une infraction serait ajoutée, ainsi que toute personne « accusée » d’un crime racial.

Le parti Taking the Initiative a été formé en été à la suite des manifestations de Black Lives Matter.

Mme Johnson a critiqué les politiciens des minorités ethniques tels que les députés travaillistes David Lammy (à gauche) et Diane Abbott, (à droite) en disant « en tant que Noirs … ils ont été symboliques »

Qui est Sasha Johnson? Mme Johnson a joué un rôle de premier plan dans les manifestations estivales du BLM, y compris la marche du million de personnes, et est devenue célèbre peu de temps avant lorsque des vidéos la montraient confrontant un homme noir avec lequel elle se disputait et l’appelant à plusieurs reprises l’insulte raciale « c ** n ». Le joueur de 26 ans est maintenant membre du comité exécutif du nouveau parti Taking the Initiative, inspiré du BLM, en charge de l’activisme. Elle est également une représentante britannique du Black Panthers Party – sur le modèle d’un sous-ensemble d’extrême gauche de manifestants qui ont fait campagne contre la brutalité policière dans les années 1960 en Amérique. Mme Johnson, diplômée d’Oxford Brookes, a fait campagne pour que les statues soient enlevées et fait partie du groupe secret Forever Family Force. Des images sur Instagram la montrent en train de défiler avec des femmes membres de la FFF en tenue militaire lors d’une marche à Brixton plus tôt cette année pour la Journée de l’émancipation africaine. Mme Johnson, animatrice de jeunesse et propriétaire de café, a appelé à la création d’une «milice noire» au Royaume-Uni. Dans une vidéo publiée en juillet, elle a comparé la police au Ku Klux Klan et a qualifié les politiciens des minorités ethniques David Lammy, Priti Patel et Sadiq Khan de «symboliques». La mère de deux enfants a également récemment conduit des chants de « f *** the police » et « one solution, revolution » dans une nouvelle campagne visant à retirer la statue de Cecil Rhodes de l’Université d’Oxford.

L’organisation s’appelait auparavant le premier parti politique « dirigé par des noirs » au Royaume-Uni, bien que Mme Johnson insiste maintenant sur le fait qu’il est simplement « fondé par des noirs ».

Mme Johnson estime également que les Noirs devraient recevoir des réparations de la part du gouvernement britannique en raison de l’héritage de l’esclavage et parce que le capitalisme «nous retient».

Elle a déclaré que les contraintes actuelles sur le budget national signifiaient que les Noirs ne devraient pas recevoir de paiements directs, mais plutôt des allégements fiscaux.

« Les réparations peuvent prendre la forme de périodes d’exonération d’impôt, ce qui donnerait le temps de rétablir la stabilité économique dans les communautés noires », a-t-elle déclaré.

« Nous devons nous rappeler que la communauté juive a reçu des réparations pour l’Holocauste et que personne ne parle d’oublier l’Holocauste. »

Mme Johnson a également discuté de son point de vue sur les députés noirs et minoritaires, y compris les politiciens travaillistes Diane Abbott et David Lammy.

«Je salue le travail qu’ils tentent de faire, mais parfois c’est symbolique», a-t-elle déclaré.

« Diane Abbott a un siège à la table, mais cela ne nous donne aucune confiance en elle qu’elle a un pouvoir de décision ou la capacité de mettre ces questions au premier plan.

«Combien de rapports, combien de morceaux de papier faut-il pour que vous vous rendiez compte qu’ils savent exactement ce qui se passe.

Elle a ensuite promis de continuer à articuler des choses qui n’étaient « pas politiquement correctes », comme dire que Diane Abbot, en tant que personne noire, a été symbolique. [and] David Lammy a été symbolique ».

Mme Johnson s’est également prononcée en faveur de la «suppression du financement de la police» – bien que le manifeste du TTIP l’exclue spécifiquement.

Mme Johnson a joué un rôle de premier plan dans les manifestations estivales du BLM, y compris la marche du million de personnes, et est devenue célèbre peu de temps auparavant lorsque des vidéos la montraient confrontant un homme noir avec lequel elle se disputait et l’appelant à plusieurs reprises l’insulte raciale « c ** n ».

Les manifestants de Black Lives Matter à Londres en juin, lorsqu’une vague de marches a balayé la capitale à la suite du meurtre de l’homme noir non armé George Floyd aux États-Unis.

Dans le passé, son compte Twitter a été suspendu pour des tweets évoquant la réduction en esclavage des Blancs. Elle affirme maintenant que ces tweets étaient « faux » et une « attaque de l’extrême droite ».

Mme Johnson a fait campagne pour que les statues soient enlevées et fait partie du groupe secret Forever Family Force.

Des images sur Instagram la montrent en train de défiler avec des femmes membres de la FFF en tenue militaire lors d’une marche à Brixton plus tôt cette année pour la Journée de l’émancipation africaine.

Des comparaisons ont été faites avec les Black Panthers, les manifestants d’extrême gauche radicaux qui portaient des uniformes similaires alors qu’ils faisaient campagne contre la brutalité policière dans les années 1960 en Amérique.

Mme Johnson, animatrice de jeunesse et propriétaire de café, est également la représentante britannique d’une nouvelle organisation appelée New Black Panthers Party et a appelé à la création d’une « milice noire » au Royaume-Uni.

Dans une vidéo publiée en juillet, elle a comparé la police au Ku Klux Klan.

Mme Johnson, mère de deux enfants, a également mené des chants de « f *** the police » et « one solution, revolution » dans une nouvelle campagne pour retirer la statue de Cecil Rhodes de l’Université d’Oxford.

BLM a pris ses distances avec des groupes tels que le TTIP et insiste sur le fait qu’il ne crée pas de parti politique au Royaume-Uni.