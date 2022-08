Alice Weidel, qui dirige l’AFD de droite au Bundestag, a déclaré que Kiev aurait dû être encouragée à devenir un État neutre

Alice Weidel, la dirigeante du parti allemand de droite Alternative pour l’Allemagne (AFD), a nommé ce qu’elle pense être l’erreur de l’Occident à l’égard de l’Ukraine. Selon le politicien, les alliés de Kiev auraient dû favoriser une image de la nation d’Europe de l’Est en tant qu’État neutre, au lieu de l’entraîner dans l’OTAN et l’UE.

Dans une interview accordée à la chaîne d’information allemande ZDF publiée dimanche, Weidel a été invité à expliquer pourquoi certains membres de l’AFD ont offert des justifications à l’offensive de la Russie contre l’Ukraine ou ont même été «se propager[ing] Propagande du Kremlin.» Le chef de la fraction parlementaire de l’AFD a répondu en disant que «dans notre parti et notre fraction, il est incontesté que nous assistons à une guerre d’agression de la Russie contre l’Ukraine qui est absolument contraire au droit international.”

Weidel a noté, cependant, que lorsqu’on parle du conflit d’aujourd’hui dans la nation d’Europe de l’Est, il faut garder à l’esprit le contexte historique menant aux événements actuels.

“L’incorporation de l’Ukraine et les projets d’intégration de l’Ukraine dans l’OTAN, ainsi que dans l’UE, sont depuis des décennies quelque chose que les Russes n’accepteraient jamais,» a précisé l’homme politique allemand.

Selon elle, Moscou a toujours fait savoir qu’elle n’accepterait pas un «pouvoir contradictoire dans son arrière-cour.» Weidel a ajouté que «L’Ukraine est une ligne rouge depuis des décennies [for Russia].”

Le chef de la fraction AFD a poursuivi en affirmant que l’Occident s’est occupé de cette question très sensible “imprudemment» et a commis une erreur en ne mettant pas l’Ukraine sur la voie de devenir un pays neutre.

Weidel a souligné que son parti considère le conflit actuel en Ukraine comme extrêmement dangereux, notamment pour l’Allemagne, qui n’est pas aussi éloignée des champs de bataille que les États-Unis. Le politicien a également averti qu’une mentalité de guerre froide de blocs opposés refait surface, la Russie et la Chine développant des liens de plus en plus étroits. Le chef de la fraction AFD a estimé qu’un tel scénario à lui seul n’était pas dans l’intérêt de l’Allemagne.

Fin mars, Steffen Kotré, député AFD au Bundestag, a affirmé que les États-Unis utilisaient l’Ukraine comme tête de pont pour déstabiliser la Russie. Le législateur a également noté à l’époque que «si on parle de ça, on devrait aussi parler des labos bio qui sont dirigés contre la Russie» – une référence apparente aux affirmations de Moscou selon lesquelles les États-Unis avaient mis en place de telles installations secrètes dans le pays d’Europe de l’Est.

Le mois suivant, Tino Chrupalla, président et principal porte-parole de l’AFD, évoquait «les intérêts de sécurité justifiés de la Russie,» ajoutant que le conflit en Ukraine avait «beaucoup de pères.”

Chrupalla a également demandé à plusieurs reprises que le gouvernement allemand lève les sanctions contre la Russie, car celles-ci nuisent le plus aux entreprises et aux citoyens allemands, selon le politicien de l’AFD.

Lorsqu’on lui a demandé à nouveau de commenter les remarques individuelles des membres de l’AFD, Weidel a répété que le parti considérait l’opération militaire russe en Ukraine comme un «guerre d’agression en violation du droit international,” ajoutant que ceux qui disent publiquement quelque chose qui s’écarte de la ligne du parti sont traités “intérieurement.» Le politicien, cependant, a refusé d’entrer dans les détails sur le type de conséquences auxquelles ces membres du parti sont confrontés.