Un politicien maori a été expulsé du parlement néo-zélandais après avoir refusé de porter une cravate qui, selon lui, est un « nœud coulant colonial » qui supprime la culture autochtone.

Le président Trevor Mallard a ordonné à Rawiri Waititi de quitter la salle des débats mardi après avoir porté à la place un taonga, un pendentif maori en pierre verte.

M. Mallard avait empêché à deux reprises M. Waititi de poser des questions au parlement, insistant sur le fait que les députés masculins ne pouvaient le faire que s’ils portaient une cravate.

« Il ne s’agit pas seulement d’une cravate ou d’une taonga – cela a tout à voir avec un programme colonial qui continue de forcer les Maoris à ressembler et à être comme un Pākeha (un Néo-Zélandais blanc) », a déclaré M. Waititi sur Facebook après son expulsion.

Le co-chef du Parti maori, Rawiri Waititi (photo), a reçu l’ordre de quitter mardi la chambre de débat du parlement néo-zélandais après avoir tenté de poser des questions sans porter de cravate.

M. Waititi a précédemment décrit une cravate comme « un nœud coulant colonial » et a déclaré qu’il l’avait enlevée alors qu’elle continuait à « supprimer les droits des Maoris »

Lorsque M. Waititi a poursuivi sa question après avoir été arrêté une deuxième fois, M. Mallard lui a ordonné de quitter la salle de débat.

M. Waititi, qui a qualifié les cravates de «noeuds coloniaux», s’est fait dire l’année dernière qu’il serait expulsé de la Chambre s’il n’en portait pas.

M. Mallard a déclaré mardi que si les liens étaient dépassés selon lui, une majorité écrasante de membres a demandé que la règle soit maintenue lors des consultations sur la question au cours des derniers mois.

Dans un article d’opinion publié sur sa page Facebook, M. Waititi a déclaré qu’il avait « tout le droit de représenter mon peuple et de refléter sa robe, sa culture ».

«J’ai enlevé la cravate coloniale comme un signe qu’elle continuait à coloniser, à étouffer et à supprimer les droits des Maoris qui, selon Mallard, nous donnent à tous l’égalité», a-t-il déclaré.

« Nous venons de sortir de Waitangi Day et de reconnaître l’alliance entre deux nations, tangata whenua et tauiwi – et pourtant Aotearoa est loin d’un véritable partenariat lorsque les étrangers obligent les Maoris à s’habiller comme eux.

M. Waititi est photographié en train de saluer le Premier ministre Jacinda Ardern avec un hongi lors de l’ouverture du Parlement de la Commission le 25 novembre 2020 à Wellington, Nouvelle-Zélande

«Donc à travers ce pays, tout le monde sait que cela n’a rien à voir avec une cravate Pākehā. Cela a tout à voir avec le droit des Maoris d’être Maoris, que ce soit au Parlement ou au pub.

M. Waititi a juré de «ne jamais incliner la tête devant le pouvoir de Pākehā» et a insisté sur le fait qu’il «n’abandonnera jamais ma culture».

Invitée à commenter, la Première ministre Jacinda Ardern a déclaré que ce n’était pas quelque chose sur lequel elle avait une forte opinion et qu’elle n’avait aucune objection à ce que quelqu’un porte une cravate au Parlement ou non.

« Il y a des questions beaucoup plus importantes pour nous tous », a déclaré Mme Ardern.