Le chef du parti Jumhooree des Maldives demande au président de s’excuser auprès du Premier ministre Modi | Nouvelles du monde

(Avec les contributions du PTI)

NEW DELHI: Maldives Chef du Parti Jumhooree (JP) Gasouim Ibrahim a demandé au président Mohammed Muizzu de s’excuser au Premier ministre Narendra Modi et au peuple indien et cherchez “ réconciliation diplomatique ” réparer relations bilatérales .Il faisait référence aux remarques faites par Muizzu – considéré comme pro-Chine – plus tôt dans le mois, qualifiant l’Inde d’intimidateur sans nommer le pays.Après son retour d’une visite d’État de cinq jours en Chine le 13 janvier, le président des Maldives avait déclaré : « Nous sommes peut-être petits, mais cela ne leur donne pas le droit de nous intimider. »Les relations entre l’Inde et les Maldives se sont encore détériorées après des publications désobligeantes sur les réseaux sociaux de trois des ministres de Muizzu à l’encontre du Premier ministre Modi. Les ministres ont été suspendus après une violente réaction en Inde, où la population a appelé au boycott de cette nation insulaire qui dépend fortement du tourisme.Gasuim, alors qu’il s’adressait aux médias après une réunion du Parti Jumhoori (JP), a demandé au président Muizzu de s’excuser officiellement auprès de l’Inde et du Premier ministre Modi pour les récentes remarques controversées faites lors d’une interview, a indiqué le portail Voice Of Maldives.Cette demande intervient notamment un jour après que le principal parti d’opposition, le Parti démocratique maldivien (MDP), qui détient la majorité au Parlement maldivien, a annoncé lundi son intention de soumettre une motion pour destituer Muizzu.Muizzu, 45 ans, a battu le président sortant Ibrahim Mohamed Solih, favorable à l’Inde, lors du second tour de la présidentielle qui s’est tenu en septembre de l’année dernière.Gasuim a exprimé son inquiétude face aux commentaires de Muizzu et l’a exhorté à demander pardon à l’Inde pour les attaques indirectes qu’il a lancées.Gasuim a attribué ces remarques injustifiées à l’ancien président Abdulla Yameen, qui a lancé la campagne « India Out », conduisant à des tensions entre les Maldives et l’Inde.Il a en outre souligné que l’ancien président Ibrahim Solih, alors président, « avait tardé à s’opposer à la campagne ».Après son retour de Chine, Muizzu a également suggéré de réduire la dépendance à l’égard de l’Inde dans divers domaines, notamment les services médicaux et les médicaments.Gasuim a déclaré que Muizzu a proposé de mettre fin à l’importation de médicaments généraux en provenance d’Inde et d’explorer des alternatives en provenance d’Europe, d’Amérique ou de pays d’origine pour ces médicaments.Ensuite, soulignant le rôle important et l’expertise de l’Inde dans ces domaines, Gasuim a déclaré qu’une telle démarche pourrait ne pas être pratique.“L’Inde est à un niveau supérieur dans ces domaines, et elle exporte même des médicaments vers l’Europe, donc nous ne pouvons pas faire cela.”Les récents commentaires de Muizzu compliquent encore davantage les relations entre les Maldives et l’Inde et Gasuim Ibrahim a appelé à « une réconciliation diplomatique à travers des excuses formelles pour rétablir les relations bilatérales », a indiqué le portail.Ce n’est pas la première fois que Muizzu est appelé à résoudre des problèmes avec l’Inde.Le 24 janvier, le MDP et les Démocrates ont exprimé leur inquiétude quant à la « position anti-indienne » du gouvernement Muizzu, réaffirmant leur soutien à l’Inde en tant qu’allié de longue date.Cette déclaration est intervenue après que le gouvernement des Maldives a autorisé un navire chinois à faire escale pour se ravitailler, malgré les relations tendues entre l’Inde et les Maldives suite à la visite de Muizzu à Pékin comme premier port d’escale après son entrée en fonction.Traditionnellement, New Delhi est la première escale d’un nouveau président maldivien. Peu de temps après avoir prêté serment en tant que président des Maldives le 17 novembre, Muizzu a officiellement demandé à l’Inde de retirer 88 militaires du pays d’ici le 15 mars, invoquant un « mandat fort » du peuple maldivien.