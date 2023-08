Le chef du parti d’opposition pakistanais Shah Mehmood Qureshi arrêté

L’ancien ministre pakistanais des Affaires étrangères et chef du Pakistan Tehreek-e-Insaf, Shah Mehmood Qureshi, aurait été arrêté samedi par la police.

Le chef de l’opposition pakistanaise Shah Mehmood Qureshi a été arrêté samedi, a déclaré son parti pakistanais Tehreek-e-Insaf, quelques heures seulement après avoir déclaré qu’il contesterait tout report des élections dans le pays devant les tribunaux.

Le porte-parole du parti, Zulfi Bukhari, a déclaré à Reuters que la raison précise de la détention de Qureshi, deux fois ministre des Affaires étrangères du Pakistan, n’était pas immédiatement claire. Le ministre de l’Information intérimaire n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Bukhari a condamné l’arrestation sur la plate-forme de médias sociaux X, anciennement connue sous le nom de Twitter, affirmant qu’il avait été « arrêté pour avoir tenu une conférence de presse et réaffirmé la position du PTI contre toute tyrannie et truquage préélectoral qui se déroule actuellement au Pakistan ».

Le président du parti PTI, Imran Khan, est actuellement emprisonné pendant trois ans après avoir été reconnu coupable de corruption et ne peut participer à aucune élection pendant cinq ans. Il nie tout acte répréhensible. Khan a remporté les dernières élections en 2018 et est devenu Premier ministre jusqu’à ce qu’il soit évincé lors d’un vote de défiance en 2022.

L’élection devrait avoir lieu dans les 90 jours suivant la dissolution du Parlement la semaine dernière, d’ici novembre, mais l’incertitude plane sur la date alors que le pays est aux prises avec des crises constitutionnelles, politiques et économiques.

Le gouvernement sortant a approuvé un nouveau recensement dans ses derniers jours, ce qui signifie que de nouvelles circonscriptions électorales doivent être établies par la Commission électorale.

L’exercice consistant à tracer de nouvelles limites pour des centaines de circonscriptions fédérales et provinciales dans un pays de 241 millions d’habitants peut prendre six mois ou plus, selon un ancien responsable de la commission.

Renflouement du FMI

La commission électorale a déclaré jeudi que les nouvelles circonscriptions seraient finalisées d’ici le 14 décembre, a rapporté la télévision d’Etat. Après cela, la commission confirmera une date d’élection.

Des experts électoraux ont suggéré que le processus pourrait voir le vote national repoussé de plusieurs mois, peut-être jusqu’en février.

« Ce sera inconstitutionnel si le délai de 90 jours n’est pas respecté », a déclaré Qureshi, qui dirige le Pakistan Tehreek-e-Insaf, après l’arrestation de Khan, lors de la conférence de presse.

Il a déclaré que le parti prévoyait de contester tout retard devant la Cour suprême.

Les analystes politiques disent que si la configuration actuelle de l’intérim s’étend au-delà de son mandat constitutionnel, une période prolongée sans gouvernement élu permettrait à l’armée, qui a dirigé le pays directement pendant plus de trois décennies de ses 76 ans d’existence, de consolider le contrôle.

Anwaar-ul-Haq Kakar, un politicien peu connu qui serait proche de l’armée, a prêté serment lundi en tant que Premier ministre.

Les gardiens sont généralement limités à la supervision des élections, mais la structure de Kakar est la plus puissante de l’histoire du Pakistan grâce à une législation qui lui permet de prendre des décisions politiques sur les questions économiques.

Cette décision vise apparemment à maintenir sur la bonne voie un plan de sauvetage de 3 milliards de dollars du Fonds monétaire international sur neuf mois, obtenu en juin. Au moins une des trois revues de programme tombe pendant la période de transition, et plus si les élections sont retardées.