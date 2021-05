Le chef du parti d’extrême droite Naftali Bennett soutient un accord crucial pour renverser le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu

La ligne dure nationaliste ISRAÉLIENNE Naftali Bennett a déclaré qu’il rejoindrait un gouvernement de coalition qui pourrait destituer le Premier ministre le plus ancien du pays, le Premier ministre Benjamin Netanyahu.

Dans un discours à l’échelle nationale, le chef du parti Yamina, Naftali Bennett, a déclaré qu’il avait décidé de s’associer au chef de l’opposition du pays, Yair Lapid.

EPA

Le chef du parti Yemina, Naftali Bennett, prononce une déclaration politique à la Knesset[/caption]

EPA

Le règne de 12 ans de Benjamin Netanyahu est-il terminé ?[/caption]

AFP

Le chef de l’opposition et président du parti israélien Yesh Atid, Yair Lapid, espère conclure l’accord avec Naftali Bennett d’ici quelques jours[/caption]

Le développement politique sismique survient au lendemain d’une guerre de 11 jours entre Israël et la Palestine après que les affrontements à Jérusalem ont déclenché un bombardement éclair.

Dans son discours à l’Israélien, Bennett a déclaré : « J’ai l’intention de faire tout mon possible pour former un gouvernement d’union nationale avec mon ami Yair Lapid, afin que, si Dieu le veut, ensemble nous pouvons sauver le pays d’une chute libre et ramener Israël à son cours.

Les deux hommes ont jusqu’à mercredi pour conclure un accord dans lequel ils devraient chacun servir deux ans en tant que Premier ministre dans le cadre d’un accord de rotation.

Le parti Yesh Atid de Lapid a déclaré que les équipes de négociation devaient se réunir plus tard dans la journée.

Un gouvernement d’union mettra fin au cycle d’impasse qui a plongé le pays dans quatre élections non concluantes au cours des deux dernières années. Cela mettrait également fin, du moins pour le moment, au mandat record de Netanyahu, la figure la plus dominante de la politique israélienne au cours des trois dernières décennies.

Dans sa propre déclaration télévisée, Netanyahu a accusé Bennett d’avoir trahi la droite israélienne.

Il a exhorté les politiciens nationalistes qui ont rejoint les pourparlers de coalition à ne pas établir ce qu’il a appelé un gouvernement de gauche.

Si Dieu le veut, ensemble nous pouvons sauver le pays d’une chute libre et ramener Israël sur son chemin

La ligne dure nationaliste Naftali Bennett

Un gouvernement comme celui-ci est un danger pour la sécurité d’Israël, et est également un danger pour l’avenir de l’Etat, a-t-il dit.

Bennett, un ancien collaborateur de Netanyahu devenu rival, a déclaré qu’il prenait une mesure dramatique pour empêcher une nouvelle élection. Tout en partageant l’idéologie nationaliste de Netanyahu, Bennett a déclaré qu’il n’y avait aucun moyen possible pour la droite dure de former une majorité gouvernementale au parlement.

Il a déclaré : « Nous allons nous concentrer sur ce qui peut être fait, au lieu de nous battre toute la journée sur ce qui est impossible. »

Chacune des quatre dernières élections a été considérée comme un référendum sur Netanyahu – qui est devenu une figure polarisante alors qu’il est jugé pour des accusations de corruption, chacune se terminant dans une impasse.

‘NETANYAHU S’ACCROCHANT AU POUVOIR’

Netanyahu cherche désespérément à rester au pouvoir alors qu’il est jugé pour fraude, n’ayant pas obtenu la majorité décisive lors des élections générales de mars.

Il a utilisé son bureau comme une scène pour rallier des soutiens et s’en prendre à la police, aux procureurs et aux médias.

Si ses opposants ne parviennent pas à former un gouvernement et que de nouvelles élections sont déclenchées, cela lui donnerait une autre chance de voir l’élection d’un parlement favorable à l’immunité de poursuites.

Mais s’ils réussissent, il se retrouverait dans la position beaucoup plus faible de chef de l’opposition et se retrouverait potentiellement confronté à des troubles au sein de son parti Likoud.

Netanyahu, qui a accusé Bennett d’avoir trahi la droite israélienne, a prévu une déclaration télévisée plus tard.

Pour former un gouvernement, un chef de parti doit obtenir le soutien d’une majorité de 61 sièges au parlement. Comme aucun parti ne contrôle à lui seul la majorité, les coalitions sont généralement constituées de partenaires plus petits.

En tant que chef du plus grand parti, Netanyahu s’est vu offrir la première opportunité par le président du pays de former une coalition.

Mais il n’a pas réussi à obtenir une majorité avec ses alliés religieux et nationalistes traditionnels.





S’exprimant peu après l’annonce de M. Bennett, le Premier ministre a accusé M. Bennett d’avoir commis « la fraude du siècle » – une référence aux précédentes promesses publiques du chef de Yamina de ne pas s’associer à Lapid.

M. Netanyahu a déclaré que l’approche de l’ancien ministre de la Défense serait « un danger pour la sécurité d’Israël ». Il n’a pas développé.

Netanyahu, 71 ans, qui fait face à des accusations de fraude, de corruption et d’abus de confiance qu’il nie, s’est accroché au pouvoir pendant une période de troubles politiques qui a vu quatre élections peu concluantes en moins de deux ans.