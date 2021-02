Aung San Suu Kyi, la dirigeante du Parti de la Ligue nationale pour la démocratie du Myanmar, aurait appelé ses compatriotes à manifester contre la tentative de l’armée de prendre le pouvoir, à la suite d’informations faisant état de sa détention.

L’armée du Myanmar a déclaré l’état d’urgence lundi matin suite à des allégations selon lesquelles la victoire écrasante de la NLD aux élections législatives de novembre était illégitime. Un radiodiffuseur de télévision appartenant à l’armée a annoncé que le commandant en chef des forces armées du Myanmar, le général Min Aung Hlaing, prendrait le contrôle du pays pendant un an, invoquant l’état d’urgence dans le cadre des pouvoirs étendus de l’armée. en vertu de la constitution.

Un communiqué publié par la NLD et signé par Suu Kyi dénonçait les actions de l’armée comme une tentative de «Remettre le pays sous une dictature», et a appelé le peuple du Myanmar à rejeter cette initiative.

J’exhorte les gens à ne pas accepter cela, à répondre et à protester sans réserve contre le coup d’État des militaires.

La déclaration a été publiée par le président de la NLD, Win Htein, qui a affirmé que l’appel à protestation de Suu Kyi était authentique.

L’armée, connue sous le nom de Tatmadaw, n’a pas commenté la localisation ni le statut de Suu Kyi, qui aurait été, avec le président du Myanmar, Win Myint et plusieurs autres hauts fonctionnaires, détenu plus tôt dans la journée. Un porte-parole de la NLD a déclaré que le chef du parti était « pris » et escorté.

Les tensions entre la NLD et les Tatmadaw se sont intensifiées depuis le vote de novembre, qui a donné au parti de Suu Kyi 396 sièges sur 476 au parlement bicaméral. Le Parti de la solidarité et du développement de l’Union, soutenu par l’armée, n’a pu obtenir que 33 sièges.

Après les élections, l’armée a insisté à plusieurs reprises sur le fait que la victoire éclatante était le résultat d’une fraude généralisée, alléguant que les listes électorales contenaient jusqu’à 8,6 millions d’irrégularités. Cependant, la commission électorale du pays a décidé jeudi dernier qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves pour étayer les affirmations de l’armée.

L’état d’urgence survient quelques jours à peine après que l’armée birmane a nié qu’elle menaçait d’organiser un coup d’État sur l’élection contestée, affirmant que les médias avaient mal interprété les avertissements émis par le Tatmadaw. La semaine dernière, un porte-parole militaire a averti que l’armée était sur le point de « passer à l’action » et observateurs implorés « Attendre et regarder. »

La nation d’Asie du Sud-Est était auparavant sous cinq décennies de régime militaire.

