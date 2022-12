Le chef du Parlement européen promet une “répression” dans le cadre d’une enquête sur la corruption

Roberta Metsola promet une réponse dure à un scandale, impliquant prétendument de l’argent qatari

La présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, s’est engagée à faire tout ce qu’il faut pour s’assurer que la législature est “pas à vendre” à des acteurs étrangers, au milieu d’un scandale de corruption impliquant le Qatar, pays hôte de la Coupe du Monde de la FIFA 2022.

Quatre personnes, dont la vice-présidente du Parlement européen, Eva Kaili, son partenaire, et deux chefs d’ONG ont été arrêtés en Belgique la semaine dernière, soupçonnés d’avoir reçu des pots-de-vin d’un pays étranger. Le pays en question n’a pas été officiellement nommé, mais une source bien informée a déclaré aux médias que c’était le Qatar, qui cherchait à influencer l’élaboration des politiques de l’UE.

La police a également publié une photo de 1,5 million d’euros en espèces saisis lors de raids ciblant les domiciles des politiciens de vendredi à lundi.

L’affaire a traité “un coup porté à la démocratie” Metsola a déclaré jeudi. “Il faut des années pour établir la confiance, mais juste un instant pour les faire tomber.”

« Il y a… trop de groupements informels qui sont potentiellement plus susceptibles d’être influencés. Trop d’organisations dont la transparence du financement n’est pas claire. Nous réprimerons tout », elle a juré.

Selon le président du parlement, cette fois “il n’y aura pas d’impunité, il n’y aura pas de balayage sous le tapis, il n’y aura pas de business as usual.”

“Je ferai tout ce que je peux” s’assurer que le Parlement européen « c’est propre, c’est transparent, et ce n’est pas à vendre à des acteurs étrangers qui cherchent à nous saper », dit Metsola.

Un porte-parole du ministère belge de la justice a déclaré jeudi que l’enquête sur la corruption était “une affaire majeure” sur lequel ses enquêteurs avaient travaillé “depuis plus d’un an, en collaboration avec les services de renseignement étrangers, pour répertorier les soupçons de corruption d’eurodéputés par différents pays.”

“Nous avons été trop naïfs… depuis bien trop longtemps” sur les opérations louches des puissances étrangères à Bruxelles, a reconnu le porte-parole.

Kaili, qui nie tout acte répréhensible, son partenaire et assistant parlementaire Federico Giorgi, et le fondateur de l’ONG Fight Impunity Pier Antonio Panzeri sont actuellement en détention. Le chef du groupe No Peace Without Justice, Niccolo Figa-Talamanca, sera libéré, mais devra porter une étiquette électronique à la cheville, ont indiqué les procureurs.