Le chef du Parlement européen prend des mesures alors que le scandale du lobbying couve

Eva Kaili, une ancienne présentatrice de télévision grecque de 44 ans, a été suspendue par son parti en Grèce et le groupe des socialistes et démocrates de l’UE vendredi après que la police belge a organisé 16 descentes à travers Bruxelles dans le cadre d’une enquête sur la corruption et le blanchiment d’argent à le Parlement.

Quatre personnes ont été arrêtées pour interrogatoire, et les enquêteurs ont récupéré environ 600 000 euros (633 500 $) en espèces et saisi du matériel informatique et des téléphones portables. Les procureurs n’ont pas identifié les quatre, mais au moins un était un législateur européen et un était un ancien membre.