Le chef du Parlement européen prend des mesures alors que le scandale du lobbying couve

BRUXELLES (AP) – Une vice-présidente du Parlement de l’Union européenne a été suspendue de ses fonctions samedi après avoir été impliquée dans une enquête sur un trafic d’influence à l’Assemblée de l’UE impliquant des responsables du Qatar.

Eva Kaili, une ancienne présentatrice de télévision grecque de 44 ans, a été suspendue par son parti en Grèce et le groupe des socialistes et démocrates de l’UE vendredi après que la police belge a organisé 16 descentes à travers Bruxelles dans le cadre d’une enquête sur la corruption et le blanchiment d’argent à le Parlement.

Quatre personnes ont été arrêtées pour interrogatoire, et les enquêteurs ont récupéré environ 600 000 euros (633 500 $) en espèces et saisi du matériel informatique et des téléphones portables. Les procureurs n’ont pas identifié les quatre, mais au moins un était un législateur européen et un était un ancien membre.

Les autorités n’ont pas identifié le pays du Golfe soupçonné d’offrir de l’argent ou des cadeaux aux fonctionnaires du parlement en échange de faveurs politiques, mais plusieurs membres ont lié l’enquête au Qatar.

La présidente du Parlement, Roberta Metsola, “a décidé de suspendre avec effet immédiat tous les pouvoirs, devoirs et tâches qui ont été délégués à Eva Kaili en sa qualité de vice-présidente du Parlement européen”, a déclaré samedi le porte-parole de Metsola.

La décision a été prise “à la lumière des enquêtes judiciaires en cours par les autorités belges”, a-t-il précisé, sans donner plus de détails.

L’Assemblée de l’UE doit tenir sa dernière session plénière de l’année à Strasbourg, en France, à partir de lundi.

Le coprésident du groupe des Verts, Philippe Lamberts, a appelé à une enquête parlementaire et à ce que la question soit mise en débat cette semaine, faisant écho aux appels de certains autres groupes politiques.

Les Verts “condamnent fermement la corruption et les pots-de-vin, l’argent et les cadeaux précieux ne peuvent tracer les lignes politiques dans cette maison”, a déclaré Lamberts dans un communiqué. Il a ajouté que son groupe “votera contre la facilitation des visas pour le Qatar lors du vote en plénière de cette semaine”.

La branche exécutive de l’UE, la Commission européenne, a proposé en avril que les citoyens du Qatar bénéficient de courts séjours sans visa dans le bloc des 27 nations à condition qu’ils aient un passeport biométrique. Le projet de loi a fait son chemin à l’Assemblée.

Le parti de Kaili en Grèce, le Mouvement socialiste Pasok pour le changement, s’est publiquement distancié des remarques qu’elle a faites au Parlement européen le mois dernier faisant l’éloge du Qatar, qui accueille actuellement le gala du football, la Coupe du monde.

Elle a déclaré que la Coupe du monde est “la preuve, en fait, de la façon dont la diplomatie sportive peut réaliser une transformation historique d’un pays avec des réformes qui ont inspiré le monde arabe”. Kaili a également répété ce qu’elle a dit être un point de vue de l’Organisation internationale du travail selon lequel “le Qatar est un précurseur en matière de droits du travail”.

Après les perquisitions de vendredi, les procureurs belges ont déclaré que la police judiciaire fédérale soupçonnait un pays non divulgué de la région du Golfe d’avoir tenté “d’influencer les décisions économiques et politiques du Parlement européen”.

Il a déclaré que cela aurait été fait “en versant de grosses sommes d’argent ou en offrant des cadeaux importants à des tiers occupant une position politique et/ou stratégique importante au sein du Parlement européen”.

Samedi en Italie, Article One, un petit parti de centre-gauche, a suspendu l’ancien législateur européen Pier-Antonio Panzeri à la suite d’informations selon lesquelles il aurait été impliqué dans le scandale.

Dans un communiqué publié sur la page Facebook du parti, Article One s’est dit “perturbé” par les informations mais a exprimé sa pleine confiance dans les enquêteurs belges. Il a ajouté qu’il “espère que Panzeri pourra montrer qu’il n’est pas impliqué dans quelque chose qui est totalement incompatible avec son histoire et son engagement politique”.

Panzeri, qui était inscrit dans la branche lombarde d’Article One, était également autrefois membre du même groupe politique au Parlement européen que Kaili, les socialistes et démocrates. La chef du groupe, Iratxe Garcia Perez, a tweeté samedi que “Eva Kaili devrait être remplacée en tant que vice-présidente du PE afin de protéger la respectabilité de l’institution et la confiance des citoyens”.

La Confédération syndicale internationale s’est refusée à tout commentaire vendredi, interrogée par l’Associated Press sur des informations selon lesquelles son secrétaire général, Luca Visentini, aurait également été impliqué dans l’affaire. Un message sur le site Web de l’organisation samedi a déclaré que “la CSI n’a pas d’autres commentaires sur cette question pour le moment, en attendant de plus amples informations”.

Les rédacteurs de l’Associated Press Nicole Winfield à Rome, Derek Gatopoulos à Athènes et Samuel Petrequin à Bruxelles ont contribué à ce rapport.

Lorne Cook, l’Associated Press