Le chef du Pakistan Cricket Board, Ramiz Raja, commente le différend entre la Coupe d’Asie et la Coupe du monde avec l’Inde: “Les fans veulent que nous réagissions” | Nouvelles du cricket

Le président du PCB, Ramiz Raja, a réitéré que le Pakistan pourrait boycotter la Coupe du monde de l’année prochaine en Inde si l’impasse entre les deux planches de cricket n’était pas résolue, mais insiste sur le fait qu’il veut voir les deux nations s’accueillir à nouveau.

Le Pakistan et l’Inde ne se sont pas rencontrés en dehors d’un tournoi de balle blanche depuis 2013 en raison de relations politiques tendues entre les deux pays, et il y a maintenant un différend entre le Pakistan Cricket Board et le Board of Control for Cricket in India (BCCI) sur la Coupe d’Asie 2023 et la Coupe du monde 2023.

Le Pakistan doit accueillir la Coupe d’Asie en septembre prochain, mais le secrétaire de la BCCI, Jay Shah, a déclaré que l’Inde ne se rendrait pas au Pakistan et a demandé que le tournoi se déroule dans un lieu neutre. En réponse, le chef du PCB, Raja, a déclaré que si l’Inde se retirait ou si elle était déplacée, le Pakistan ne participerait pas à la Coupe du monde des 50 ans et plus en Inde, qui commence un mois plus tard.

“Nous ne voulons pas vraiment y aller, mais c’est juste que les fans veulent que nous réagissions”, a déclaré Raja. Sky Sports Cricket Samedi. “Les fans sont absolument amers à cause du récit de l’Inde concernant l’Inde et le Pakistan.”

Raja a qualifié la position de la BCCI sur la Coupe d’Asie d ‘”injuste” et qu’il “résisterait absolument” au déplacement du tournoi.

“Je pense qu’il y a une politique gouvernementale et je ne sais pas s’ils viendront ou non”, a-t-il déclaré. “La Coupe d’Asie signifierait beaucoup pour les fans, c’est un tournoi multi-nations. Nous résisterons.”

Raja, un ancien joueur de cricket pakistanais, a déclaré qu’il espérait jouer à nouveau contre l’Inde, mais uniquement sur “des conditions d’égalité”.

“Je suis tout à fait pour les concours Inde-Pakistan, je l’ai dit publiquement”, a-t-il déclaré. “J’adore les fans, et ils nous aiment aussi – le Pakistan est devenu une marque du cricket international, les joueurs sont suivis par des fans en Inde, et je sais que la deuxième équipe la plus regardée en Inde après l’Inde est le Pakistan, alors ils s’intéresser à notre développement.

“Nous voulons aller jouer, mais le fait est que cela doit être sur un pied d’égalité. Vous ne pouvez pas être soumis à un certain conseil de cricket.

“Nous avons survécu sans l’Inde pendant un bon nombre d’années. Le Pakistan a examiné les échelles de l’économie en interne et, d’une manière ou d’une autre, a extrêmement bien survécu.”

Raja a également déclaré que toute série devrait être au Pakistan ou en Inde car “un territoire neutre ne ferait pas vraiment avancer la cause”.

Le Pakistan accueille actuellement l’Angleterre dans une série de tests pour la première fois en 17 ans.