BERLIN (AP) – Le chef de l’agence de surveillance nucléaire de l’ONU a déclaré lundi qu’il avait entamé des consultations avec l’Ukraine et la Russie sur son appel à une “zone de protection et de sûreté nucléaire” autour de la centrale électrique de Zaporizhzhia, et les deux parties semblent être intéressé.

Rafael Grossi, le directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique, a fait sa proposition la semaine dernière après avoir dirigé une équipe d’inspecteurs de la centrale nucléaire, la plus grande d’Europe avec six réacteurs, mais a donné peu de détails à l’époque.

“Ce dont nous avons vraiment besoin ici, c’est que l’Ukraine et la Russie s’entendent sur un principe très simple de ne pas attaquer ou de ne pas bombarder l’usine”, a déclaré Grossi aux journalistes au siège de l’agence à Vienne. L’AIEA n’a pas attribué de responsabilité aux récents bombardements, pour lesquels l’Ukraine et la Russie se sont mutuellement accusées.

L’usine a été occupée par les forces russes mais exploitée par ses employés ukrainiens depuis le début de la guerre.

Pressé de savoir si sa proposition inclut la démilitarisation, Grossi a déclaré : « Fondamentalement, c’est un engagement qu’aucune action militaire n’inclura ou n’impliquera de viser… l’usine, ou un rayon qui pourrait affecter son fonctionnement normal.

Grossi a déclaré à propos des deux parties qu’il avait “vu des signes qu’ils étaient intéressés par cet accord”. Il a ajouté que les détails techniques sont en cours d’exploration, y compris le rayon auquel un accord s’appliquerait et la manière dont les experts de l’AIEA travailleraient. Deux experts de l’AIEA restent à l’usine après le retour du reste de l’équipe de Grossi.

“Ce que je vois … ce sont deux parties qui s’engagent avec nous, mais qui posent des questions, beaucoup de questions”, a-t-il ajouté. Il a dit que “nous essayons de le garder simple, nous essayons de le garder pratique, car nous en avons besoin le plus tôt possible”.

La centrale de Zaporizhzhia a été reconnectée au réseau électrique ukrainien ce week-end, permettant aux ingénieurs d’arrêter son dernier réacteur opérationnel pour tenter d’éviter une catastrophe alors que les combats font rage dans la région.

L’usine avait perdu sa source d’énergie extérieure après que toutes ses lignes électriques aient été déconnectées à cause des bombardements. Il a fonctionné en “mode îlot” pendant plusieurs jours, générant de l’électricité pour les systèmes de refroidissement cruciaux à partir de son seul réacteur opérationnel restant. C’est considéré comme une façon instable d’exploiter une centrale nucléaire.

___

Suivez la couverture de la guerre par l’AP sur https://apnews.com/hub/russia-ukraine

The Associated Press