Le chef du nucléaire de l’ONU exhorte la Russie et l’Ukraine à interdire les attaques contre la plus grande centrale nucléaire d’Europe

NATIONS UNIES (AP) – Le chef du nucléaire de l’ONU a souligné mardi que le monde avait de la chance qu’un accident nucléaire ne se soit pas produit en Ukraine et a demandé à Moscou et à Kiev de s’engager à empêcher toute attaque contre la plus grande centrale nucléaire d’Europe et de prendre d’autres engagements « pour éviter le danger d’un incident catastrophique.

Rafael Grossi a réitéré au Conseil de sécurité de l’ONU ce qu’il avait dit au conseil des gouverneurs de l’Agence internationale de l’énergie atomique en mars : « Nous lançons un dé et si cela continue, un jour notre chance s’épuisera ».

Le directeur général de l’AIEA a déclaré qu’éviter un accident nucléaire est possible si cinq principes sont observés à la centrale nucléaire de Zaporizhzhia, où des combats à sept reprises, le plus récemment la semaine dernière, ont interrompu des alimentations électriques critiques, « la dernière ligne de défense contre un accident nucléaire ». ”

Grossi a « respectueusement et solennellement » demandé à l’Ukraine et à la Russie de respecter les principes, affirmant que les experts de l’AIEA à Zaporizhzhia commenceraient à surveiller et qu’il signalerait publiquement toute violation :

— Interdire les attaques depuis ou contre la centrale, notamment en ciblant les réacteurs et les zones d’entreposage des combustibles usés.

— Interdire le stockage d’armes lourdes ou la présence de personnel militaire pouvant être utilisé pour une attaque.

— Assurer la sécurité d’une alimentation électrique hors site ininterrompue de l’usine.

— Protéger « toutes les structures, systèmes et composants » indispensables au fonctionnement de la centrale contre les attaques ou actes de sabotage.

— N’entreprendre aucune action qui porte atteinte à ces principes.

Grossi a demandé aux 15 membres du Conseil de sécurité de soutenir les cinq principes, soulignant qu’ils sont « au détriment de personne et dans l’intérêt de tous ».

Les forces du Kremlin ont pris le contrôle de l’usine après l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par la Russie en février 2022. Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy s’oppose à toute proposition qui légitimerait le contrôle de la Russie.

Edith M. Lederer, Associated Press