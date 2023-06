Le chef du nucléaire de l’ONU déclare que la grande centrale nucléaire ukrainienne détenue par la Russie fait face à une « situation dangereuse »

KYIV, Ukraine (AP) – La plus grande centrale nucléaire d’Europe fait face à « une situation relativement dangereuse » après l’éclatement d’un barrage en Ukraine et le lancement par Kiev d’une contre-offensive pour reprendre le terrain occupé par la Russie, a déclaré mardi le chef de l’organisme de surveillance nucléaire des Nations Unies.

Rafael Moreno Grossi, le chef de l’Agence internationale de l’énergie atomique, s’est entretenu avec des journalistes à Kiev juste avant de partir en voyage à la centrale nucléaire de Zaporizhzhia. Cette usine a été à plusieurs reprises entre deux feux depuis que la Russie a lancé sa guerre contre l’Ukraine en février 2022 et s’est emparée de l’installation peu de temps après.

Grossi a déclaré avoir rencontré le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy pour discuter de la situation affectant l’usine, qui s’est aggravée après l’éclatement du barrage de Kakhovka la semaine dernière. Le barrage, plus bas sur le Dniepr, a aidé à garder l’eau dans un réservoir qui refroidit les réacteurs de la centrale. L’Ukraine a déclaré que la Russie avait fait sauter le barrage, ce que Moscou a démenti, bien que les analystes affirment que l’inondation a probablement perturbé les plans de contre-offensive de Kiev.

Grossi a déclaré que le niveau du réservoir qui alimente l’usine baisse « assez régulièrement », mais qu’il ne représente pas un « danger immédiat ».

« C’est une situation grave parce que vous êtes limité à l’eau que vous avez là-bas », a déclaré Grossi. « S’il y avait une rupture dans les portes qui contiennent cette eau ou quelque chose comme ça, vous perdriez vraiment toute votre capacité de refroidissement. »

L’Ukraine a récemment déclaré qu’elle espérait mettre le dernier réacteur en fonctionnement en arrêt à froid. C’est un processus dans lequel toutes les barres de contrôle sont insérées dans le cœur du réacteur pour arrêter la réaction de fission nucléaire et la génération de chaleur et de pression. Déjà, cinq des six réacteurs de la centrale sont en arrêt à froid.

Interrogé sur les plans de l’Ukraine, Grossi a noté que la Russie contrôlait l’usine et qu’elle représentait « encore une fois, une autre situation indésirable découlant de cette situation anormale ». Les travailleurs ukrainiens dirigent toujours l’usine, bien que sous une présence militaire russe armée. L’AIEA a une équipe à l’usine, et Grossi a déclaré que ses membres seraient échangés pendant son voyage.

Interrogé sur la contre-offensive ukrainienne, Grossi s’est dit « très préoccupé » par le fait que l’usine pourrait être à nouveau prise dans une guerre ouverte.

« Il y a un combat actif. Nous craignons donc qu’il puisse y avoir, je veux dire, évidemment mathématiquement, les possibilités d’un succès », a-t-il déclaré.

Grossi a souligné que l’AIEA n’avait pas encore « vu d’équipement militaire lourd » des Russes à l’usine lorsqu’on l’a interrogé sur les craintes ukrainiennes que l’usine puisse être câblée avec des explosifs.

« Il ne devrait pas y avoir d’équipement militaire ou d’artillerie ou de quantités de munitions, une quantité qui pourrait compromettre la sécurité de l’usine », a-t-il ajouté. dit Grosi. « Nous n’avons aucune indication à ce stade. Mais cela ne pouvait pas être exclu. »