Le chef du nucléaire de l’ONU cherche à garantir la sécurité nucléaire lors de sa visite en Ukraine

KYIV, Ukraine – L’endroit le plus dangereux du monde est sans doute la plus grande centrale nucléaire de Zaporizhzhia en Ukraine – le site de bombardements lors de l’invasion russe – et un point de mire laser pour Rafael Grossi, directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA )

“La situation autour de Zaporizhzhia s’aggrave avec l’évolution du conflit”, a déclaré Grossi, qui s’est entretenu jeudi avec Fox News.

“Le front de l’Est est, bien sûr, en train de se réchauffer, donc je pense que la mise en place, une mesure provisoire de protection du site nucléaire, est encore plus nécessaire et urgente qu’elle ne l’a jamais été”, a ajouté Grossi. “Et je suis très anxieux de voir que je n’y arrive pas aussi vite que je m’y attendais, ou que cela se produise. C’est pourquoi il est si important que je puisse les transmettre à [Ukrainian] Président [Volodymyr] Zelenskyy, obtenez son soutien. Et ce sera ma mission de faire en sorte que les Russes acceptent également cela.”

Il a lancé un terrible avertissement en réponse au commentaire de l’ancien président russe Dmitri Medvedev selon lequel « la perte d’une puissance nucléaire [Russia] dans une guerre conventionnelle peut provoquer le déclenchement d’une guerre nucléaire.”

LE PRÉSIDENT RUSSE VLADIMIR POUTINE ANNONCE L’ANNEXE DE 4 TERRITOIRES UKRAINIENS APRÈS DES RÉFÉRENDUMS “FAUX”

Grossi a déclaré : “Une guerre nucléaire ne peut jamais être gagnée, ne doit jamais être menée, a dit quelqu’un, et je pense que c’est vrai. Je ne porte donc pas de jugement sur les commentaires d’un haut responsable d’aucun pays. Mais c’est ma conviction . Et une façon d’éviter cela est de s’assurer qu’il n’y a pas d’accidents nucléaires. Alors certainement, j’espère qu’il n’y aura pas d’utilisation nucléaire pendant ce conflit.

Les six réacteurs nucléaires qui forment l’installation de Zaporizhzhia au milieu d’une guerre imprévisible évoquent les inquiétudes d’un effondrement semblable au syndrome de la Chine. Zaporizhzhia est la plus grande installation nucléaire d’Europe.

Selon le site de l’AIEAl’idée de l’agence d’inspection trouve son origine dans le discours du président Dwight D. Eisenhower en 1953 “Des atomes pour la paix” et “a été créée en 1957 en réponse aux profondes craintes et attentes générées par les découvertes et les diverses utilisations de la technologie nucléaire”.

Les inquiétudes de Grossi concernant la situation nucléaire instable en Ukraine l’ont incité à se rendre fréquemment en Ukraine depuis l’invasion de la Russie il y a près d’un an le 24 février. « C’est ma sixième visite en Ukraine depuis le début de la guerre. Nous sommes donc très engagés.

Il a ajouté : “Eh bien, j’envisage une présence prolongée parce que, bien sûr, nous espérons tous une solution rapide et la paix dès que possible, et le plus tôt possible. Mais je peux prévoir une présence prolongée.”

LA RUSSIE ACCUSÉE D’ENLEVER LE CHEF DE LA CENTRALE NUCLÉAIRE EN UKRAINE

Grossi a noté: “Cette semaine, ce que j’ai fait, c’est que j’ai parcouru le pays d’une certaine manière et mis en place ces missions permanentes, qui ont des tâches techniques très spécifiques à accomplir. Ces lieux, bien qu’ils ne soient pas en zone de combat actif, sont pas, bien sûr, à l’abri de, vous savez, des événements. Et comme vous l’avez vu, et vous le voyez ici à Kyiv de temps en temps, il y a des hits et il y a eu des occasions où il y a eu une panne totale et les stations ont dû être mis en mode urgence. Il y a donc beaucoup de choses que nous pouvons faire pour les soutenir, pour leur fournir une assistance technique.

L’itinéraire du chef de l’AIEA prévoit une rencontre avec Zelenskyy “pour poursuivre ces consultations afin de mettre en place la zone de protection autour de Zaporizhzhia”.

La zone à laquelle Grossi fait référence correspond aux efforts de l’AIEA au cours des derniers mois pour créer une zone sans feu autour des réacteurs de Zaporizhzhia. L’Ukraine insiste pour que la Russie retire son armée du complexe atomique. Moscou a pour l’instant refusé.

Il y avait un revers à ce que Grossi a décrit comme une “image consternante”. Il a déclaré: “Du côté positif… Je vois que toutes les installations nucléaires sont extrêmement bien gérées. Vous savez, nous sommes des inspecteurs et nous avons un regard très professionnel sur ce que nous voyons. Il y a certains problèmes que nous examinons.”

Grossi a poursuivi qu’il y avait de nombreux défis, en particulier avec les approvisionnements. “Il ne faut pas oublier que ces centrales nucléaires sont de la technologie russe ici dans le pays. Donc quand il s’agit de pièces de rechange ou quand il s’agit d’approvisionnements, c’est compliqué. Donc l’AIEA peut aider à cet égard.”