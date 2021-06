Le chef du NHS se tortille lorsqu’on lui demande si Matt Hancock est «sans espoir»

Le chef du NHS England s’est tortillé lorsqu’il a été interrogé pour savoir s’il pensait que le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, était « désespéré ».

On a demandé à plusieurs reprises à Sir Simon Stevens s’il avait confiance dans les capacités de M. Hancock, mais a refusé de lui apporter son soutien.

Pressé par la rédactrice politique de Sky News, Beth Rigby, de savoir si le secrétaire à la Santé est «désespéré», on peut voir Sir Simon sourire narquoisement et ne pas répondre.

« Je veux dire, c’est une question politique », dit-il.

Cela survient après que l’ancien assistant Dominic Cummings a publié des SMS de Boris Johnson dans lesquels le Premier ministre semblait décrire M. Hancock comme « totalement désespéré ».

Dans un article de blog dépassant les 7 000 mots, M. Cummings a également publié un autre message privé sur les difficultés à se procurer des ventilateurs pour les patients de Covid-19.

« C’est Hancock. Il a été sans espoir », a répondu un contact semblant être M. Johnson le 27 mars de l’année dernière.

Dans un autre message, le 27 avril de l’année dernière, le Premier ministre a semblé qualifier la situation autour des équipements de protection individuelle (EPI) de « catastrophe » et a fait allusion au détournement de certaines responsabilités vers le ministre du Cabinet, Michael Gove.

« Je ne peux penser à rien d’autre qu’à enlever Hancock et à mettre Gove », a apparemment ajouté M. Johnson.

Hancock a nié les allégations du militant du Brexit et a déclaré la semaine dernière qu’il « racontait » qu’il n’avait pas encore fourni de preuves écrites au comité conjoint de la santé et des services sociaux et au comité des sciences et de la technologie.

Lorsqu’il a comparu devant le même comité la semaine dernière, M. Hancock a déclaré qu’il n’avait vu aucune preuve suggérant qu’un médecin soit décédé en raison d’un manque d’EPI.

Mais M. Cummings a déclaré dans son article de blog que le secrétaire à la Santé avait cherché à blâmer Sir Simon, le chancelier, Rishi Sunak et le Cabinet Office pour une « catastrophe des EPI » en avril de l’année dernière.

M. Cummings a allégué: « Le manque d’EPI a tué le personnel du NHS et des maisons de soins en mars-mai. »

Il a déclaré que le message initial montrait que « No10/Hancock ont ​​menti à plusieurs reprises sur les échecs de l’année dernière » et les a accusés d’essayer maintenant de « réécrire l’histoire ».

Sir Simons doit quitter ses fonctions de chef du NHS England à la fin du mois de juillet.