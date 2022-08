Le chef du Myanmar annonce la prolongation de l’état d’urgence

BANGKOK (AP) – Le chef du gouvernement birman installé par l’armée a annoncé lundi la prolongation de son mandat au pouvoir pour six mois supplémentaires en vue d’une élection qui, selon lui, se tiendra l’année prochaine.

L’armée a pris le pouvoir le 1er février de l’année dernière au gouvernement élu d’Aung San Suu Kyi. Il a cité des fraudes présumées lors des élections générales de novembre 2020, que le parti de la Ligue nationale pour la démocratie de Suu Kyi avait remportées dans un glissement de terrain tandis que le parti soutenu par l’armée s’en sortait mal.

Des observateurs électoraux indépendants ont déclaré n’avoir trouvé aucune preuve d’irrégularités substantielles et la prise de contrôle par l’armée s’est heurtée à de nombreuses manifestations non violentes dans tout le pays. Les forces de sécurité ont utilisé une force meurtrière pour les disperser, provoquant une résistance armée des forces pro-démocratie. L’escalade de la violence a depuis plongé le Myanmar dans ce que les experts de l’ONU ont qualifié de guerre civile.

Le général en chef Min Aung Hlaing, chef du Conseil d’administration de l’État au pouvoir, a déclaré lundi dans un discours diffusé que l’état d’urgence déclaré après la prise de pouvoir de l’année dernière avait été prolongé parce qu’il fallait du temps “pour continuer à travailler pour remettre le pays sur la voie d’un système démocratique multipartite pacifique et discipliné et de tenir des élections générales démocratiques multipartites ».

L’armée a initialement déclaré que de nouveaux scrutins auraient lieu un an après sa prise de pouvoir, mais a déclaré plus tard qu’ils auraient lieu en 2023. Il y a un doute considérable qu’ils seront libres et équitables, car la plupart des dirigeants du parti de Suu Kyi ont été enfermés. , et il y a de fortes chances que le parti lui-même soit dissous par les tribunaux pro-militaires.

Min Aung Hlaing a déclaré que l’armée avait fait de son mieux pour s’acquitter de (ses) responsabilités depuis qu’elle avait pris le pouvoir.

“Cependant, les terroristes basés à l’intérieur et à l’extérieur du pays, ainsi que les personnes et les organisations qui les soutiennent, se sont engagés à dévaster complètement le Myanmar, au lieu d’essayer de nourrir la démocratie au Myanmar”, a-t-il déclaré.

Alors que certains opposants au régime militaire ont utilisé des tactiques telles que des assassinats et des attentats à la bombe, l’armée qualifie presque tous ceux qui s’y opposent de «terroristes».

Les experts de l’ONU et les groupes de défense des droits sont plus critiques à l’égard de la répression gouvernementale, qui, selon des informations fiables, comprend des arrestations et des meurtres arbitraires, la torture et des ratissages militaires qui incluent des attaques aériennes et l’incendie de villages entiers.

“Pour s’assurer qu’il n’y a pas d’injustice, de menaces ou de coercition lors des prochaines élections, les conflits armés doivent cesser”, a déclaré Min Aung Hlaing, dans ce qui semblait être une référence aux opérations militaires en cours du gouvernement, qui sont menées contre des groupes ethniques minoritaires. ainsi que les forces pro-démocratie et leurs partisans.

“Pour pouvoir tenir les élections, nous allons accélérer les efforts de notre système de sécurité publique pour stabiliser la politique et la sécurité de la nation”, a-t-il déclaré.

The Associated Press