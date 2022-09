L’agence d’espionnage israélienne a partagé des “documents de renseignement sensibles” avec des agences américaines dans le but de faire grimper l’accord

Le chef du Mossad, David Barnea, a mis en garde ses homologues américains contre l’adhésion à un accord nucléaire rétabli avec l’Iran, a révélé Israël jeudi, après le retour du chef espion de Washington. Au cours de son voyage, il a rencontré les chefs de la CIA, du FBI, du Conseil de sécurité nationale, du Pentagone et des chefs d’état-major interarmées, ainsi que de hauts responsables du département d’État.

Barnea a montré aux chefs du renseignement “matériel de renseignement sensible» et a précisé que «Israël ne pourra pas rester les bras croisés pendant que l’Iran continue de tromper le monde», selon un communiqué du bureau du Premier ministre israélien. Les Américains l’ont rassuré que les États-Unis restaient “attaché à la sécurité de l’État d’Israël,” toutefois.

“Les Américains ont souligné qu’ils ne permettront pas à l’Iran d’obtenir une arme nucléaire et qu’ils continueront d’agir en pleine coopération avec l’État d’Israël en ce qui concerne les questions régionales au Moyen-Orient concernant la sécurité de l’État d’Israël.“, poursuit le communiqué.

Alors que le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan a confirmé avoir rencontré Barnea, il a refusé de fournir des détails, déclarant simplement que le couple avait discuté «une série de problèmes mondiaux et régionaux” et affirmant que la réunion était fixée depuis un certain temps. Les responsables israéliens ont passé plus de temps avec leurs homologues américains et européens, cherchant à éviter l’accord renouvelé.

Les dirigeants israéliens affirment depuis plus de deux décennies que l’Iran est à des mois de développer une bombe nucléaire, bien que Téhéran insiste sur le fait que ses intentions sont pacifiques. L’accord nucléaire initial, signé en 2015 par les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, l’Allemagne, la Russie, la Chine et l’UE, ainsi que l’Iran, était censé abroger bon nombre des sanctions contre la République islamique tout en limitant sa capacité à s’enrichir. l’uranium bien en dessous du niveau nécessaire pour fabriquer une bombe atomique. Les États-Unis se sont retirés sous le président de l’époque, Donald Trump, en 2018, déclarant le traité fondamentalement défectueux et imposant de nouvelles sanctions à Téhéran.

Un projet de nouvel accord divulgué le mois dernier montre un processus en quatre étapes commençant par une levée immédiate des sanctions contre 17 banques iraniennes et 150 autres entités économiques. L’Iran commencerait également immédiatement à réduire ses activités nucléaires, qu’il a augmentées au-delà des niveaux autorisés par l’accord de 2015 alors qu’aucune des autres parties ne respectait ses conditions.