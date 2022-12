Le chef du Mossad met en garde contre la fourniture croissante d’armes avancées par l’Iran à la Russie et les efforts d’enrichissement de l’uranium

Le chef de l’agence de renseignement israélienne Mossad a averti que l’Iran prévoyait de livrer plus d’armes à la Russie, tandis que Téhéran continue de nier avoir soutenu l’invasion de l’Ukraine par Vladimir Poutine.

David Barnea, le chef du Mossad, s’est entretenu avec des employés de la résidence du président à Jérusalem et a souligné que son agence « met toujours en garde contre l’avenir et les intentions de l’Iran, qu’il essaie de garder secrets », y compris les efforts de Téhéran pour « approfondir et étendre l’offre de des armes avancées à la Russie.”

L’Iran aurait fourni à Moscou des armes au cours des derniers mois, à commencer par une cargaison de drones Shahed-136 “Kamikaze”. Téhéran a nié à plusieurs reprises avoir fourni des armes à la Russie, affirmant qu’il “ne l’a pas fait et ne le fera pas”.

Mais Barnea a déclaré dans un discours aux employés de son agence qu’ils avaient partagé des renseignements avec des alliés occidentaux plus tôt dans l’année, ce qui prouve que l’Iran prévoyait de partager les drones avec la Russie, avec des plans pour préparer plus de livraisons dans les mois à venir, a rapporté Iran International.

L’IRAN MENACE ZELENSKYY POUR SON DISCOURS AU CONGRÈS ET AFFIRME QU’IL N’A PAS FOURNI D’ARMES À LA RUSSIE

Barnea a également qualifié le Plan d’action global conjoint (JCPOA) – également connu sous le nom d’accord sur le nucléaire iranien – d’accord “absurde”, faisant écho aux critiques exprimées par le Premier ministre élu Benjamin Netanyahu.

Dans une précédente interview de Fox News Digital, Netanyahu a déclaré que l’accord était “probablement mort” après que “le monde entier a vu quel est le vrai visage de ce régime”.

LE PREMIER MINISTRE ISRAELIEN ENTRANT NETANYAHU DIT QU’IL A FORME UN NOUVEAU GOUVERNEMENT DE COALITION

“Nous mettons en garde contre l’intention de l’Iran d’étendre son programme d’enrichissement d’uranium et son intention d’accroître son influence sur les pays musulmans amis de la région de diverses manières”, a déclaré Barnea.

L’Iran aurait atteint 60% d’enrichissement d’uranium dans son usine d’enrichissement de Fordow, marquant un pas dangereux vers l’objectif du pays d’obtenir des armes nucléaires. L’Agence internationale de l’énergie atomique a signalé que l’Iran avait informé l’agence qu’il avait commencé à enrichir de l’uranium à des niveaux plus élevés.

BIDEN, DANS LA NOUVELLE SORTIE DE NOV. 4 VIDÉO, DIT L’ACCORD NUCLÉAIRE IRAN “MORT”

Les armes exigent une pureté de 90%, mais le niveau atteint par l’Iran dépasse de loin ses 20% produits avant l’accord nucléaire de 2015, ce qui signifie que le pays a largement dépassé le plafond de 3,67% que l’accord avait mandaté.

« Est-ce le pays avec lequel le monde libre veut signer un accord ? demanda Barnea. “Nos yeux resteront ouverts, nous serons doublement vigilants.”

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

“Je réitère ma promesse, comme je l’ai également dit ici l’année dernière, que l’Iran n’aura pas d’armes nucléaires… jamais. C’est mon engagement, c’est l’engagement de l’institution.”