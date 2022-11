Le chef du MI5, Ken McCallum: la Grande-Bretagne fait face à une menace sécuritaire russe “pour les années à venir”

Recevez l’e-mail gratuit Morning Headlines pour les nouvelles de nos journalistes à travers le monde Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit Morning Headlines

La Grande-Bretagne est devenue un foyer particulier d’animosité virulente de la part de la Russie pour son soutien ferme à l’Ukraine dans la guerre, avec une action continue nécessaire pour contrer la menace permanente que cela représente, a averti le directeur général du MI5.

Malgré les mesures prises par ce pays et d’autres alliés, en partie sur le modèle de celles qui ont été mises en place suite à l’empoisonnement de Salisbury, le danger du Kremlin persistera pendant des années, a déclaré Ken McCallum.

Donnant son aperçu annuel des menaces auxquelles le Royaume-Uni est confronté, M. McCallum a déclaré que le MI5 “fait les plus grands changements en une génération” pour faire face aux États hostiles qui sont “des adversaires à grande échelle et ne sont pas sensibles aux tactiques qu’ils emploient” pour mettre « notre sécurité, nos valeurs et nos institutions démocratiques sont en jeu ».

Il existe également des menaces de la Chine et de l’Iran, allant des risques aux infrastructures et des tentatives de subversion du système politique aux complots terroristes, dont certains impliquent des assassinats. Dix menaces de mort sont venues d’Iran au cours des 10 derniers mois, a déclaré le MI5.

“L’importance particulière du soutien du Royaume-Uni à l’autodéfense de l’Ukraine” a amené ce pays dans la ligne de mire du Kremlin, a déclaré M. McCallum. La lutte contre les opérations illicites a conduit à l’expulsion de 600 responsables russes d’Europe, dont 400 considérés comme des espions. La Grande-Bretagne a refusé plus de 100 demandes de visa diplomatique pour des raisons de sécurité nationale.

“Cela a porté le coup stratégique le plus important contre les services de renseignement russes dans l’histoire européenne récente, et, avec des vagues coordonnées de sanctions, l’ampleur a pris Poutine par surprise”, a déclaré le chef du MI5. « Nous avons continué à travailler intensément pour faire du Royaume-Uni l’environnement opérationnel le plus difficile possible pour les actions secrètes russes. Et nous devrons continuer : parallèlement aux tentatives d’assassinat, la boîte à outils secrète russe comprend des cyberattaques, la désinformation, l’espionnage, l’ingérence démocratique et l’utilisation d’oligarques alignés sur Poutine et d’autres comme outils d’influence.

Ken McCallum a déclaré que les services de renseignement avaient enregistré 10 menaces de mort de la part de l’Iran au cours de l’année écoulée (PENNSYLVANIE)

Cependant, il a poursuivi : « Je pense que nous devons nous attendre à ce que l’intention russe… ait une forme particulière et distinctive qui perdurera pendant des années, ce qui rend plus important que nous soyons en mesure d’éliminer des parties… de leur capacité, parce que je pense que l’intention restera.

L’Iran reste “un acteur profondément déstabilisateur”, a déclaré M. McCallum, “y compris en fournissant les drones qui infligent la misère à l’Ukraine”. Il a déclaré que le pays était désormais également devenu une menace pour la Grande-Bretagne, à travers l’agression de ses services de renseignement, y compris “l’ambition d’enlever ou même de tuer des individus britanniques ou basés au Royaume-Uni perçus comme des ennemis du régime”.

Il a ajouté : « Nous avons vu au moins 10 menaces potentielles de ce type depuis janvier seulement. Nous travaillons au rythme de nos partenaires nationaux et internationaux pour perturber cette activité totalement inacceptable. » Le régime de Téhéran sera parfois prêt à prendre de telles “actions imprudentes” en Occident, tandis qu’à d’autres moments, il “cherchera à attirer les gens vers d’autres parties du monde, y compris l’Iran lui-même”, a-t-il déclaré.

Le régime chinois mène également une campagne contre ceux qu’il considère comme des ennemis au sein de sa diaspora à l’étranger, avec des agressions, du harcèlement et des rapatriements forcés, a déclaré M. McCallum, expliquant que cela devrait “augmenter encore à mesure que le président Xi consolide le pouvoir sur une base indéfinie”. .

Le MI5 a déclaré que la Grande-Bretagne avait refusé 100 demandes de visas diplomatiques (PENNSYLVANIE)

Tout en intimidant les ressortissants chinois qui dénoncent l’État, Pékin joue un long jeu en Grande-Bretagne en cherchant à cultiver des personnalités publiques, notamment des députés éminents et des membres de la Chambre des lords. Ses agents ciblent également ces personnes “beaucoup plus tôt dans leur carrière dans la vie publique, accumulant progressivement une dette d’obligation”.

M. McCallum a également révélé que huit complots terroristes nationaux “potentiellement meurtriers” avaient été interrompus depuis juillet 2021, qui avaient émergé d’une combinaison d’extrémisme islamiste et de droite.

La menace de violence de la droite dure est venue de très jeunes, dont l’un n’avait que 13 ans, puisant leur inspiration dans “une soupe confuse de haine”, y compris du matériel d'”influenceurs de droite”, a-t-il déclaré. Certains comploteurs avaient cherché à acquérir des armes fabriquées à l’aide de la technologie 3D.

Les trois quarts des enquêtes terroristes concernaient des islamistes, principalement des “terroristes radicalisés cherchant à mener des attaques peu sophistiquées”, a déclaré M. McCallum. Les conséquences restent terribles, a-t-il ajouté, comme l’illustre le meurtre du député Sir David Amess l’an dernier.