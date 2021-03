Les événements de samedi soir placeront Dame Cressida sous un examen plus approfondi après avoir été largement critiquée pour la gestion par Scotland Yard du fiasco de l’opération Midland. L’enquête a abouti à l’emprisonnement du fantasme Carl Beech pour avoir faussement accusé des personnalités prestigieuses de Westminster d’infractions sexuelles, et a fait face à des critiques après que des officiers supérieurs impliqués dans l’enquête aient échappé à toute mesure disciplinaire. Son contrat de cinq ans expire en avril de l’année prochaine et on s’attend généralement à ce qu’elle démissionne.

M. Buckland a promis: «Ce gouvernement continuera de mener des réformes qui, grâce au travail acharné de la police et des procureurs sur le terrain, offriront une protection toujours plus grande aux femmes, aux filles et à toutes les victimes de crimes de peur, de contrôle, d’abus et de violence.»

