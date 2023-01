Le chef du Met dit que Londres est «fantastiquement sûre» alors que le taux d’homicides chute

Le commissaire de la police métropolitaine a décrit Londres comme une ville “fantastiquement sûre” alors que la force a annoncé une baisse des taux d’homicides l’année dernière. Sir Mark Rowley a déclaré que la capitale était un endroit pour “vivre, travailler et s’amuser” alors qu’il visitait jeudi une salle de boxe à Ilford, dans l’est de Londres. Aux côtés du maire de Londres, Sadiq Khan, le commissaire a rencontré le fondateur de Box Up Crime, Stephen Addison, qui a créé le club pour offrir aux jeunes vulnérables une communauté et un chemin loin du crime. Cela est venu alors que la force promettait de réprimer les infractions ciblant les jeunes, en publiant des chiffres qui montraient que le nombre de meurtres d’adolescents avait diminué de moitié en 2022. Rowley a déclaré: «Londres est une ville mondiale incroyablement sûre. Bien sûr, aucune ville n’est parfaite, mais si vous regardez les taux de criminalité… c’est un endroit sûr pour vivre, travailler et s’amuser. Il a été pressé de mettre en place son plan visant à éradiquer les comportements criminels au sein du Met après une série de condamnations très médiatisées d’officiers pour des infractions graves. Interrogé sur ses plans pour rétablir la confiance du public dans la plus grande force de police britannique, il a déclaré: «J’ai des dizaines de milliers d’hommes et de femmes qui sont des gens fantastiques, qui se soucient et veulent faire une différence. “Malheureusement, j’en ai des centaines que je dois régler et qui ne devraient pas faire partie de l’organisation et comme nous le ferons, vous en entendrez plus. Mais j’ai beaucoup, beaucoup plus de gens qui se soucient des Londoniens que certains de ces horribles individus qui n’auraient jamais dû être des policiers. Le Met s’est engagé à augmenter les patrouilles à haute visibilité et à renforcer la police communautaire axée sur la prévention des vols après que des chiffres récents d’Ilford aient montré que 36% des victimes d’agression étaient âgées de 18 ans ou moins. Il a indiqué qu’il y avait eu 71 arrestations pour vol qualifié depuis novembre. Le nombre total d’homicides enregistrés selon les règles de comptage du ministère de l’Intérieur pour 2022 était de 109, soit une baisse de 17% par rapport à 2021, a déclaré le Met. Neuf homicides ont été activés par arme à feu en 2022, une baisse de 25 % et le chiffre le plus bas depuis 2014. Soixante-neuf homicides ont été activés au couteau, une réduction de 17 % et égal au chiffre pré-pandémique pour 2019. Rowley et Khan – aux côtés du chef du conseil de Redbridge, Jas Athwal, qui a aidé à lancer Box Up Crime – ont entendu les histoires de réussite d’un certain nombre de jeunes qui ont été soutenus par le gymnase. Parmi eux se trouvait Fabian Williams, 18 ans, qui s’est mis à l’équitation après avoir été actif à Box Up et est maintenant un passionné d’équitation avec l’ambition d’atteindre les Jeux olympiques. Parmi les autres figurent Reno Turner, 25 ans, qui a été encouragée par des mentors à poursuivre la musique sous le nom de Txrner, et la danseuse Elvire Mavusi Matu, 24 ans, qui enseigne maintenant ses propres cours après avoir créé le groupe Konverse Dance Crews. Inscrivez-vous pour Première édition Newsletter quotidienne gratuite Archie Bland et Nimo Omer vous guident à travers les meilleures histoires et ce qu’elles signifient, gratuitement tous les matins de la semaine

Rowley a déclaré: «Ce sont des histoires inspirantes sur des jeunes dont la vie a été bouleversée par ce club de boxe. Nous sommes la police, nous pouvons réprimer la violence, nous nous concentrons autant que possible sur l’arrestation des personnes les plus dangereuses… mais nous avons besoin de partenaires comme celui-ci pour travailler avec qui peuvent attraper ces enfants au bon moment de leur vie et renverser la situation et donnez-leur un but.

Khan a déclaré: «Nous savons que nous ne pouvons pas arrêter notre sortie de la violence et c’est pourquoi mon unité de réduction de la violence soutient les jeunes Londoniens, intervenant à des étapes critiques de leur vie et leur offrant des opportunités positives, un soutien et des mentors – en particulier pendant ce coût de la vie. crise, afin qu’ils puissent réussir et prospérer.

Athwal a déclaré: “Cette visite a été une excellente occasion de montrer au nouveau commissaire du Met et au maire de Londres autour d’Ilford et de partager le travail que nous faisons pour rendre le centre-ville plus sûr pour nos voisins.”