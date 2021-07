Le chef du laboratoire de Wuhan « a ordonné aux scientifiques de ne pas parler des origines de Covid » dans un courriel divulgué au milieu d’une tempête de fuites, révèlent des câbles américains

La CHINE a dissimulé les affirmations selon lesquelles le directeur de l’Institut de virologie de Wuhan a ordonné aux scientifiques de ne pas parler de Covid, ont révélé des courriels explosifs.

La correspondance du département d’État américain, obtenue grâce à des demandes d’accès à l’information, montre davantage de preuves de la façon dont le Parti communiste a tenté de contrôler le récit pendant les premiers jours de la pandémie de coronavirus.

Le personnel de sécurité surveille l’extérieur de l’Institut de virologie de Wuhan[/caption]

Le virologue chinois Shi Zhengli dans le laboratoire de Wuhan[/caption]

E-mails découverts par Droit de savoir des États-Unis (USRTK) – une organisation à but non lucratif de recherche en santé publique – montre comment le directeur de l’Institut de virologie de Wuhan (WIV) a dit au personnel « de ne pas discuter de Covid-19 » en janvier 2020.

Et un mémo partagé par Terminus 2049 – un projet participatif qui archive les documents censurés par les médias chinois – a montré la prétendue directive du haut du laboratoire.

Il semble montrer que le directeur général du laboratoire de Wuhan a envoyé un courrier électronique au personnel pour lui «interdire strictement» de parler publiquement des «causes inconnues» du virus.

Le professeur Wang Yanyi, la directrice, a précédemment nié toutes les allégations de fuite et a affirmé que son établissement était « 100% » sûr.

La diplomatie officielle câbles obtenus par l’USRTK citent le rapport d’un blogueur basé à Guangzhou qui a ensuite été effacé d’Internet par les censeurs.

La correspondance indique : « Un blogueur basé à Guangzhou avait écrit au sujet d’un ordre de janvier donné par le directeur de l’Institut de virologie de Wuhan au personnel en janvier de ne pas discuter de Covid-19.

« La publication a depuis été bloquée sur les réseaux sociaux. »

Les câbles étaient marqués « SBU » – ce qui signifie sensible mais non classé.

Les messages révèlent également comment il y a eu une « hausse » dans le blocage des groupes WeChat, des publications Weibo et d’autres sites Web au début de l’épidémie, alors que les autorités chinoises cherchaient à censurer les discussions autour du virus.

Les laboratoires de Wuhan sont au centre d’une tempête depuis que Covid est apparu pour la première fois à quelques pas du WIV, qui était connu pour étudier des virus de chauve-souris très similaires.

Des lacunes choquantes en matière de biosécurité s’étalant sur plus de 40 ans ont conduit certains à remettre en question la ligne officielle chinoise selon laquelle la maladie a été transmise des animaux aux humains – et la théorie selon laquelle la pandémie a émergé d’un laboratoire de Wuhan prend de l’ampleur.

Il est crucial pour nous-mêmes, nos enfants et petits-enfants que nous résolvions ce casse-tête

Gary Ruskin

Gary Ruskin, directeur exécutif de l’USRTK, a déclaré à The Sun Online : « Il existe de nombreuses preuves d’ordonnances de bâillon et de suppression de preuves en Chine concernant les origines de Covid-19.

« Ce n’est qu’un petit élément de preuve de plus au-dessus de ce tas géant.

« J’ai travaillé sur des enquêtes d’intérêt public pendant près de 30 ans. D’après mon expérience, lorsqu’une entité agit ainsi, c’est un signe flagrant qu’elle cache quelque chose de grave.

« Sinon, pourquoi endurer tous les ennuis et la honte de nier, de cacher, d’obscurcir, d’enterrer des preuves ?

Professeur Wang Yanyi, directeur du laboratoire de Wuhan[/caption]

Le prétendu e-mail du professeur Wang aux scientifiques[/caption]

Il a poursuivi : « Il est crucial pour nous-mêmes, nos enfants et petits-enfants que nous résolvions ce casse-tête. Ce sera une honte pour nous tous si nous ne parvenons pas à trouver un moyen de nous rassembler pour le faire. »

Ruskin a appelé à une enquête « à trois voies » sur les origines de la pandémie – qui ne devrait pas se concentrer uniquement sur la Chine.

« Tout d’abord, une enquête internationale en Chine pour rechercher des preuves physiques d’origine zoonotique et/ou de laboratoire, avec, espérons-le, la pleine coopération du gouvernement chinois », a-t-il déclaré.

« Cela doit inclure une recherche complète et sans entrave de l’Institut de virologie de Wuhan et du CDC de Wuhan. Deuxièmement, les agences de renseignement occidentales doivent rassembler leurs données pour voir ce qui peut être fait de tout cela.

« Troisièmement, le Congrès américain devrait établir une commission indépendante pour enquêter.

« Il doit également y avoir une enquête sur le rôle des Américains et des Français dans le partenariat et le financement de l’Institut de virologie de Wuhan. »

L’Institut de virologie de Wuhan à Wuhan a été au centre d’une tempête de fuites de laboratoires[/caption]

On pense que Covid est originaire de la ville chinoise de Wuhan en décembre 2019[/caption]

Le directeur du WIV, le professeur Wang, s’est spécialisé dans la recherche sur le SRAS avant la pandémie et a déjà étudié comment les virus peuvent attaquer les poumons et provoquer des maladies respiratoires.

Elle a été nommée à la tête du WIV en 2018 après avoir commencé à y travailler en 2012, et est également l’un des principaux membres de l’un des rares partis politiques «légalement reconnus» en Chine en dehors du Parti Communis – appelé Zhi Gong.

Le scientifique a accordé une rare interview l’été dernier lorsque la chaîne américaine NBC a visité WIV, l’un des rares médias occidentaux à le faire.

« Il est regrettable que nous ayons été ciblés comme bouc émissaire pour l’origine du virus », a-t-elle déclaré.

« Toute personne se sentirait inévitablement très en colère ou incomprise d’être sujette à des accusations injustifiées ou malveillantes lors de la réalisation de recherches et de travaux connexes dans la lutte contre le virus. »

Et dans une interview avec la chaîne de télévision publique chinoise CGTN, elle a rejeté les allégations comme une « pure fabrication ».

« En fait, comme tout le monde, nous ne savions même pas que le virus existait. Comment cela a-t-il pu fuir de notre laboratoire alors que nous ne l’avons jamais eu ? », a-t-elle déclaré.

Que savons-nous de l’Institut de virologie de Wuhan ? L’Institut de virologie de Wuhan est le laboratoire de sécurité le plus élevé de son genre dans toute la Chine – et se trouve au cœur des origines de la pandémie. Diverses théories ont été rapportées sur le laboratoire, dirigé par le scientifique Dr Shi Zhengli, connu sous le nom de « Bat Woman ». Le laboratoire est spécialisé dans les virus transmis par les chauves-souris et menait des expériences sur eux depuis 2015. Des sas, des combinaisons intégrales et des douches chimiques sont requis avant d’entrer et de sortir de l’installation – le premier en Chine à être accrédité avec le niveau de biosécurité 4 (BSL-4). Les laboratoires BSL-4 sont les seuls domaines au monde où les scientifiques sont autorisés à étudier des maladies incurables. Les scientifiques du laboratoire ont même testé un mystérieux virus qui a tué trois mineurs à 1 000 miles de là dans la province du Yunnan en 2012. Il a été suggéré que ce bogue mortel pourrait avoir été la véritable origine de Covid-19. Les experts du laboratoire ont également conçu un nouveau type de « super-virus » hybride qui peut infecter les humains en 2015, selon le journal Médecine naturelle L’étude a été conçue pour montrer le risque de virus véhiculés par les chauves-souris qui pourraient être transmis à l’homme. Rien ne suggère que les travaux de l’établissement en 2015 soient liés à la pandémie et l’établissement nie les allégations de fuite de laboratoire. Le laboratoire recrutait également de nouveaux scientifiques pour sonder les coronavirus chez les chauves-souris sept jours seulement avant l’épidémie.

Plus tôt ce mois-ci, l’USRTK a également révélé comment le WIV a bloqué à plusieurs reprises l’accès aux diplomates américains qui ont demandé une visite.

À au moins deux reprises, le laboratoire a repoussé les ouvertures du consul général des États-Unis pour une visite quelques mois seulement avant que les diplomates ne sonnent l’alarme sur la sécurité du laboratoire de virus.

Les câbles du département d’État incluent un de décembre 2017 dans lequel le consulat américain a approché WIV pour une « réunion informelle autour d’un café » afin qu’ils puissent organiser une visite officielle du consul général.

Cependant, à peine 24 heures avant le début de la réunion, WIV a brusquement annulé la visite, citant une « réunion officielle ».

Et en mars, des e-mails découverts par l’USRTK ont révélé que les scientifiques du laboratoire de Wuhan avaient tenté de renommer le coronavirus afin que le virus mortel puisse être éloigné de la Chine.

Le WIV a repoussé les ouvertures du consul général des États-Unis pour une visite à deux reprises[/caption]

Les messages obtenus par l’USRTK montrent que les scientifiques ont fait valoir que le nom du virus était une « question d’importance pour le peuple chinois » car il est devenu un football politique.

Le Dr Shi – connu sous le nom de « Bat Woman » – et les autres chercheurs chinois ont fait valoir que le nom était « vraiment trompeur » car ils pensaient qu’il liait le virus à l’épidémie de SRAS de 2003 en Chine.

Les scientifiques chinois ont également fait craindre que le virus ne devienne connu sous le nom de « coronavirus de Wuhan » ou « pneumonie de Wuhan » alors qu’ils luttaient pour sauver la face.

On pense que Covid est originaire de la ville chinoise en décembre 2019 – avec ses véritables origines encore entourées de mystère malgré une enquête de l’Organisation mondiale de la santé.





Les révélations surviennent dans un contexte d’examen minutieux de WIV alors que les allégations de fuite de laboratoire sont de plus en plus prises au sérieux par les gouvernements, y compris les États-Unis et le Royaume-Uni.

Le président américain Joe Biden a ordonné aux services de renseignement de « redoubler » leurs efforts, et des espions britanniques ont déclaré que la théorie était « faisable ».

La Chine nie toujours tout – et a accusé l’Occident de faire de la politique tout en essayant de rejeter la faute.

Pendant ce temps, il est apparu que le Dr Shi collait des virus ensemble dès 2007 – avec un article sur lequel elle a travaillé sur des expériences révélatrices combinant des coronavirus à base de chauve-souris avec une partie du VIH pour les rendre plus infectieux.