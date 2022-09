Le chef du hockey russe vante les mérites de la “Summit Series”

La série de huit matchs de 1972 occupe une place particulière dans le folklore du hockey

Le président de la Fédération russe de hockey, Vladislav Tretiak, a appelé son pays et le Canada à relancer une “super série” pour honorer une confrontation légendaire de huit matchs entre les deux puissances dans lesquelles il a joué il y a 50 ans, mais affirme que les efforts jusqu’à présent ont été repoussés par le LNH.

L’Union soviétique a remporté le premier match de la Summit Series – également connue sous le nom de Super Series – par un score impressionnant de 7-3 à Montréal il y a exactement un demi-siècle, le 2 septembre 1972, avant que le Canada ne remporte le deuxième match 4-1.

Alors que le troisième match était nul 4-4, les Soviétiques ont remporté le quatrième match 5-3 avant que la série ne se dirige vers leur pays d’origine.

Les Soviétiques ont ensuite remporté le cinquième match 5-4 à Moscou, seulement pour que les Canadiens prennent l’avantage dans la capitale russe 3-2, 4-3 et 6-5 pour remporter la série 4-3 au total.

#OnThisDay: Vous souvenez-vous des Summit Series de 1972 ? Le Canada allait battre l’Union soviétique avec 4 victoires, 3 défaites et 1 match nul dans la série de 8 matchs – mais ce n’était pas sans controverse pic.twitter.com/SDxQA0gIZH — Soirée de hockey au Canada (@hockeynight) 8 septembre 2019

S’adressant à RIA Sport, l’ancien gardien de but et membre de l’équipe soviétique Tretiak a proposé une répétition de l’épreuve de force où même dans la défaite, la réputation de l’URSS a été renforcée dans le monde entier car il a été démontré qu’ils pouvaient rivaliser avec les Nord-Américains qui se vantent de la ligue la plus forte du sport dans le LNH.

“Je pense que ce serait intéressant bien sûr, tant pour les fans canadiens que pour les fans russes”, a-t-il ajouté. Tretiak a dit, avant de noter comment le 25e anniversaire a été largement célébré.

“Au Canada, ils ont émis [commemorative] des timbres et des dollars, il y avait de très grandes célébrations », Tretiak a souligné.

Cependant, la LNH a refusé d’envisager de répéter la série avec la Russie, selon Tretiak.

« Je suis allé voir le président de la Ligue nationale de hockey, Hockey Canada, [and] même le premier ministre », dit Tretiak.

« Le premier ministre a dit que c’était intéressant, mais la LNH a dit que ce n’était plus le cas. Pourquoi?

“De nombreux joueurs de hockey russes jouent dans la LNH. Pourquoi seulement avec la Russie? Les Finlandais, les Suédois jouent, les Tchèques. En général, ils n’ont pas accepté cette idée”, Tretiak a conclu.

Tout refus actuel de la LNH de s’inscrire pourrait être lié à son engagement à suivre les directives de la Fédération internationale de hockey sur glace (IIHF) qui voient les équipes russes bannies des compétitions internationales en réponse à l’opération militaire en Ukraine.

La LNH a également coupé les liens commerciaux avec la Russie pour le moment, et le commissaire Bill Daly a déclaré qu’il y avait “Encore des incertitudes sur le potentiel pour la Russie d’avoir une équipe” dans la Coupe du monde prévue pour 2024, lorsque l’idée a été dévoilée le mois dernier.

Pour la légende russe du hockey Viacheslav Fetisov, cependant, une Coupe du monde sans la Russie et des stars comme Evgeni Malkin, Alexander Ovechkin et Artemi Panarin est difficile à imaginer.

“Je n’arrive pas à y croire” dit Fétisov. “Si vous avez ces gars qui jouent dans le [NHL]pourquoi ne pouvez-vous pas en faire une équipe ?

“Sur la base de la logique et de la raison, je pense que l’équipe russe participera à la Coupe du monde”, a déclaré Fetisov.