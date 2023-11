Le chef du Hezbollah promet de combattre Israël aussi longtemps que la guerre à Gaza fera rage

Le chef du Hezbollah a promis que le groupe paramilitaire libanais et les autres factions soutenues par l’Iran continueraient d’attaquer Israël aussi longtemps que la guerre à Gaza ferait rage.

Hassan Nasrallah a déclaré samedi que son groupe militant avait « amélioré » ses attaques en utilisant de nouvelles armes et avait diversifié ses cibles en Israël.

« Ce front restera actif », a déclaré Nasrallah dans son deuxième discours télévisé depuis qu’Israël a déclaré la guerre au Hamas à la suite de l’attaque du 7 octobre par des militants basés à Gaza. Il a ajouté que « le temps » et la « patience » étaient du côté du Hezbollah.

La semaine dernière, Nasrallah a déclaré que le Hezbollah envisagerait « toutes les possibilités » dans sa lutte contre Israël, sans toutefois déclarer une guerre totale.

Nasrallah a maintenu cette position samedi, mais a laissé ouverte la possibilité d’une confrontation à grande échelle qui pourrait inclure les forces alliées au Yémen, en Syrie et en Irak.

« Ces derniers jours, nous avons assisté à une série de menaces de la part de [Benjamin] Netanyahou, [Yoav] Galant et [Benny] Gantz », a déclaré Nasrallah, faisant référence au Premier ministre israélien, au ministre de la Défense et au ministre sans portefeuille. « Chaque jour, nous effectuons nos évaluations. Le nôtre restera un front de pression.»

Il a également salué les attaques contre Israël et contre les troupes américaines stationnées dans la région par la constellation de milices chiites soutenues par l’Iran, connues sous le nom d’Axe de la Résistance en Irak et en Syrie, ainsi que par les Houthis au Yémen.

« Aux Américains, je dis : si vous voulez que ces opérations s’arrêtent, si vous ne voulez pas que ce soit une guerre régionale, alors vous devez arrêter la guerre contre Gaza », a déclaré Nasrallah.

Gallant a mis en garde le Hezbollah contre « l’entraînement du Liban vers une éventuelle guerre ». Il a ajouté : « Si [Hizbollah] Si nous commettons de telles erreurs ici, les premiers à en payer le prix seront les citoyens. Ce que nous pouvons faire à Gaza, nous pouvons également le faire à Beyrouth.

Au moins 70 combattants du Hezbollah ont été tués dans des escarmouches avec les forces israéliennes. Mais les échanges ont été largement limités aux zones frontalières, signe que les deux parties sont réticentes à se laisser entraîner dans un conflit plus large.

Les commentaires de Nasrallah interviennent alors qu’Israël fait face à une pression croissante de la part de ses alliés occidentaux pour mettre fin aux massacres de civils à Gaza, alors que ses bombardements et son offensive terrestre ont forcé la plupart des hôpitaux à fermer.

Le président français Emmanuel Macron est devenu vendredi soir l’un des premiers dirigeants occidentaux à appeler à un cessez-le-feu lorsqu’il a exhorté Israël à cesser de tuer des bébés et des femmes.

« De facto – aujourd’hui, les civils sont bombardés – de facto », a-t-il déclaré dans une interview à la BBC. « Ces bébés, ces dames, ces personnes âgées sont bombardés et tués. Il n’y a donc aucune raison et aucune légitimité à cela. Nous exhortons donc Israël à arrêter. »

Les commentaires de Macron faisaient suite à un avertissement d’Antony Blinken, secrétaire d’État américain, selon lequel « beaucoup trop de Palestiniens » avaient été tués alors qu’Israël intensifiait ses opérations dans et autour des hôpitaux de Gaza. L’ONU a indiqué que « plusieurs » avaient subi des coups directs vendredi.

Netanyahu a déclaré que les dirigeants du monde devraient condamner le Hamas, et non Israël, pour les dommages causés aux civils. « Israël est entré dans la guerre à cause du meurtre brutal de centaines d’Israéliens et d’Israéliens par cette organisation terroriste. [it is] tenant en otage plus de 200 Israéliens », a-t-il déclaré.

Les dirigeants arabes et musulmans se sont rencontrés samedi en Arabie Saoudite, où ils ont appelé à « briser le siège de Gaza et à œuvrer pour acheminer l’aide humanitaire à Gaza ». . . immédiatement”.

Les autorités médicales de Gaza ont annoncé samedi que l’hôpital al-Shifa de la ville de Gaza, le plus grand établissement médical de l’enclave, avait été contraint de suspendre ses opérations parce qu’il manquait de carburant pour ses générateurs.

L’OCHA, la branche humanitaire de l’ONU, a déclaré que 20 des 36 hôpitaux de Gaza ont cessé de fonctionner à cause du conflit. Il a ajouté que vendredi midi, les forces terrestres israéliennes avaient encerclé quatre hôpitaux dans le quartier d’al-Nasr, dans la ville de Gaza.

Israël a lancé son attaque sur Gaza le mois dernier après que les militants du Hamas ont mené leur attaque la plus meurtrière jamais réalisée, tuant plus de 1 200 personnes, pour la plupart des civils, selon des responsables israéliens.

Les bombardements israéliens ont tué plus de 11 000 personnes, dont plus de 4 500 enfants et plus de 3 000 femmes, selon les autorités sanitaires palestiniennes. Il a également restreint l’approvisionnement en carburant, en électricité, en nourriture et en eau à Gaza, qui abrite 2,3 millions d’habitants, provoquant une catastrophe humanitaire.

Israël affirme agir contre les hôpitaux parce que le Hamas les utilise comme bases. Le Hamas, qui contrôle la bande de Gaza depuis 2007, a nié cette information.

Robert Mardini, directeur général de la Croix-Rouge, a déclaré que l’organisation était « choquée et consternée » par les images et les rapports en provenance de Shifa.

Mai al-Kaila, ministre de la Santé de l’Autorité palestinienne à Gaza, a déclaré que 39 bébés hospitalisés risquaient de mourir en raison du manque d’électricité, d’oxygène et de médicaments.

Mohamed Abu Silmeyeh, directeur de l’hôpital, a déclaré à la télévision Al Jazeera que les blessés étaient toujours amenés “mais nous ne pouvons pas les opérer car tous les blocs opératoires sont complètement fermés et sans électricité”.

Il a indiqué qu’entre 500 et 600 patients étaient coincés dans l’hôpital, ainsi que 800 membres du personnel et environ 15 000 personnes déplacées. Il a ajouté qu’un nourrisson était déjà mort à cause d’un manque d’électricité dans son incubateur.

Reportage supplémentaire de Samer Al-Atrush