Le chef du Hezbollah est mort, mais Israël est toujours attaqué, ce qui appelle des mesures extraordinaires

De nombreux Israéliens se réjouissent peut-être de la mort de l’un de leurs plus féroces adversaires, mais l’arsenal de missiles et de roquettes stocké par le Hezbollah reste une menace puissante – ce qui a incité Israël à prendre des mesures extraordinaires, notamment le déplacement souterrain d’un important hôpital.

La fréquence des attaques contre les communautés israéliennes proches de la frontière libanaise n’a que légèrement diminué depuis l’assassinat vendredi de Hassan Nasrallah, chef du groupe militant chiite basé au Liban.

Dans les 24 heures qui ont suivi, Israël a largué ses bombes « anti-bunker » sur le centre de commandement du Hezbollah à Beyrouth, une opération qui a tué non seulement Nasrallah mais jusqu’à 20 autres hauts responsables du Hezbollah, les Forces de défense israéliennes (FDI) a déclaré que des dizaines de missiles avaient été lancés depuis le Liban vers les communautés du nord de la Galilée.

REGARDER | Comment le Hezbollah a réagi à l’assassinat de son plus haut dirigeant : Le Hezbollah confirme que son chef Hassan Nasrallah a été tué dans une frappe aérienne israélienne Le Hezbollah a confirmé que son chef depuis trois décennies, Hassan Nasrallah, a été tué vendredi lors d’une frappe aérienne israélienne au Liban et s’est engagé à poursuivre la bataille contre Israël.

Encore une fois, dimanche, plusieurs dizaines de roquettes supplémentaires du Hezbollah ont été dirigées vers des communautés telles que Tibériade, près de la mer de Galilée, et Shlomi, près des côtes israéliennes.

Tandis qu’Israël poursuivait ses frappes aériennes dans la région de Beyrouth, l’Iran a reconnu qu’un commandant adjoint des Gardiens de la révolution figurait parmi les victimes et a juré que sa mort « ne resterait pas sans réponse ».

Une éventuelle contre-attaque redoutée à Haïfa

Dans la ville côtière israélienne de Haïfa, avec une population d’environ 300 000 habitants située à environ 50 kilomètres de la frontière libanaise, l’atmosphère reste tendue car les gens craignent que la région ne subisse le poids d’une éventuelle contre-attaque du Hezbollah ou de l’Iran.

Une équipe de CBC News a été témoin d’au moins deux essaims de missiles du Hezbollah abattus par le système antimissile israélien au-dessus du front de mer de la ville ces derniers jours.

Dans tout le nord d’Israël, des maisons et des bâtiments sont détruits ou endommagés, ce qui témoigne du fait que malgré le système de défense sophistiqué, certains missiles parviennent toujours à passer.

« Ce n’est pas 100 pour cent, donc nous avons encore besoin d’un autre niveau de protection », a déclaré le Dr Eyal Braun, directeur de médecine interne à l’hôpital Rambam de Haïfa.

Dans le cas de l’hôpital, il s’agit en fait de trois niveaux de protection : trois étages sous terre.

Les administrateurs du principal hôpital de Haïfa, dans le nord d’Israël, ont pris la mesure sans précédent de déplacer l’ensemble de l’établissement de trois étages sous terre pour le protéger des frappes de missiles. Il y a suffisamment d’espace et d’installations pour accueillir jusqu’à 2 000 patients. (Chris Brown/CBC)

Lors d’une transformation remarquable il y a une semaine, des centaines de patients et plus de 2 000 membres du personnel ont rempli les services et les salles d’opération et ont tout déplacé en profondeur, vers le parking souterrain de l’hôpital.

Braun a déclaré que là où il garait sa voiture il y a quelques jours à peine, il y avait maintenant des patients alités attachés à des moniteurs et supervisés par du personnel infirmier.

« Depuis 2006, la deuxième guerre du Liban, nous savions qu’en cas de guerre, nous devions mieux protéger nos patients et nous-mêmes », a-t-il déclaré à CBC lors d’une visite de l’établissement.

REGARDER | L’hôpital de Haïfa déménage dans un parking souterrain fortifié : Cet hôpital israélien fortifié opère sous terre Face aux craintes croissantes d’une guerre plus large entre Israël et le Hezbollah et aux tirs de roquettes imminents dans le ciel d’Haïfa, en Israël, cet hôpital a transféré ses opérations dans un parking souterrain fortifié.

Le déménagement de l’hôpital se prépare depuis des mois

Le parking a été conçu et construit pour une telle transformation, avec des prises, de la plomberie et de nombreux éclairages zénithales.

Suite aux attaques du Hamas contre le sud d’Israël lorsque la guerre contre Israël a commencé en octobre dernier, l’hôpital a préparé son projet de se déplacer dans la clandestinité. Mais les administrateurs n’ont donné l’ordre de le faire que le 23 septembre, à la suite des explosions de téléavertisseurs et de talkies-walkies au Liban, et du début d’une importante campagne de bombardements israéliens contre les dirigeants du Hezbollah.

Ces attaques – y compris celle massive qui a tué Nasrallah – ont entraîné la mort de plus de 1 000 personnes au Liban, dont de nombreuses femmes et enfants, selon le ministère de la Santé du pays. Lors de l’une des dernières frappes, les autorités sanitaires libanaises affirment que 24 personnes ont été tuées dimanche par des tirs israéliens à Sidon, l’une des plus grandes villes du Liban.

Trois niveaux souterrains de places de stationnement réservées aux personnes handicapées ont été transformés en poste de soins infirmiers à l’hôpital Rambam de Haïfa. (Joey Kuzar/CBC)

À Haïfa et dans les environs, les victimes israéliennes dues aux tirs de roquettes du Hezbollah ont été relativement peu nombreuses, mais, a déclaré Braun, la situation est imprévisible et pourrait changer dans un instant.

Au cours de la visite de l’hôpital souterrain, CBC a vu une salle d’opération complète avec plusieurs lits dans une zone séparée du parking, une maternité avec des incubateurs pour les nouveau-nés, une unité de soins intensifs (USI) et l’unité de médecine interne supervisée par Braun.

Ici, on peut continuer comme si de rien n’était là-haut. – Dr Eyal Braun, Hôpital Rambam

Compte tenu de la proximité des sites de lancement du Hezbollah au Liban, les habitants de Haïfa disposent souvent de moins de 60 secondes entre le moment où une sirène d’avertissement retentit et l’impact d’un missile – et à mesure que l’on se rapproche de la frontière, ce délai d’avertissement diminue.

Braun a déclaré que la fréquence à laquelle ces sirènes retentissaient rendait difficile le déplacement des patients âgés ou à mobilité réduite.

« Donc, ici, nous pouvons continuer comme si de rien n’était là-haut », a-t-il déclaré.

Un Canadien affirme que l’hôpital fonctionne bien sous terre

Sur les 6 500 employés de l’hôpital, environ 900 sont en service à tout moment. Au moment de la visite de CBC, il y avait 700 patients, soit environ 25 pour cent de la pleine capacité de l’établissement de 40 000 mètres carrés.

Lors de la tournée de l’hôpital, CBC News s’est entretenu avec Barry Korzen, un Canadien qui se trouvait avec sa femme, Corinne, alors qu’elle se remettait d’une opération chirurgicale qu’elle avait subie à l’hôpital avant que celui-ci ne soit transféré sous terre.

« Lorsque l’opération s’est terminée cinq heures plus tard, et qu’elle n’était plus en convalescence, nous avons été transférés à l’unité de soins intensifs pour une neurochirurgie dans le garage moins trois. [three storeys underground] de l’hôpital », a déclaré Korzen, qui a déménagé en Israël après sa retraite et vit désormais à Césarée, à peu près à mi-chemin entre Haïfa et Tel Aviv.

« Du jour au lendemain, ils ont transformé cet endroit en un hôpital à part entière. »

Barry Korzen, un Canadien aujourd’hui retraité en Israël, rend visite à sa femme, Corrine, qui se remet d’une opération chirurgicale à l’hôpital souterrain fortifié de Haïfa. (Chris Brown/CBC)

Korzen est un professeur de médecine dentaire à la retraite de l’Université de Toronto qui exerçait à l’hôpital Mount Sinai. Il s’est dit étonné du bon fonctionnement de la nouvelle installation souterraine.

« On n’entend personne se plaindre. Tout le monde est dans son lit. Tout le monde attend d’être traité correctement. »

REGARDER | « Nous avons quitté notre maison le 8 octobre » à cause des tirs de roquettes du Hezbollah, déclare un Israélien : « Nous avons quitté notre maison le 8 octobre » à cause des tirs de roquettes du Hezbollah, déclare un habitant du nord d’Israël Amir Atari et sa famille font partie des quelque 60 000 Israéliens qui ont été déplacés de leurs foyers dans le nord en raison des tirs de roquettes du Hezbollah qui ont suivi les attaques menées par le Hamas le 7 octobre 2023.

Selon Braun, dormir au milieu d’une lumière vive constante et d’une intimité réduite fait partie des défis auxquels sont confrontés les patients. L’incapacité de regarder par la fenêtre et de voir l’extérieur a obligé les patients à faire un effort délibéré pour sortir du sol pour avoir la lumière du jour.

Bien que l’hôpital soit conçu pour continuer ainsi indéfiniment, Braun a déclaré qu’il est probable que la patience du personnel et des administrateurs s’épuisera bientôt.

Le Dr Eyal Braun, qui travaille au service de médecine interne de l’hôpital Rambam, affirme que le personnel est prêt à traiter les patients sous terre pendant des mois si nécessaire. (Chris Brown/CBC)

« Je ne suis pas la personne la plus optimiste ou la plus patiente. Je pense que cela peut durer quelques mois », a déclaré Braun, faisant référence aux attaques transfrontalières entre Israël et le Hezbollah.

« Nous devons trouver un moyen de mettre fin à ce conflit. »

En plus de déplacer l’hôpital, Haïfa a ouvert plus de 110 abris anti-aérien et interdit la plupart des grands rassemblements publics.

Les plages populaires de la ville sont beaucoup moins fréquentées que d’habitude.

« Nous ripostons enfin »

Dans la ville voisine de Safed, qui est touchée presque quotidiennement par des roquettes tirées depuis l’autre côté de la frontière, il semble y avoir peu d’appétit pour un cessez-le-feu. Plusieurs personnes ont déclaré à CBC qu’elles espéraient qu’Israël continue de faire pression contre le Hezbollah.

« Il ne peut y avoir aucun cessez-le-feu, aucun compromis, parce qu’ils ne sont pas intéressés », a déclaré Micheal Ben Benjamin, assis derrière le comptoir d’accueil de la bibliothèque anglophone locale.

« Si vous négociez, vous êtes considéré comme faible. La seule chose qu’ils comprennent, c’est la force. »

Les automobilistes juste à l’extérieur de la ville de Safed plongent pour se mettre à l’abri le long de la route lors d’une récente alerte de missile. La communauté se trouve à seulement quelques kilomètres des sites de lancement du Hezbollah au Liban, ne délivrant que quelques secondes d’avertissement par les sirènes. (Adrian Di Virgilio/CBC)

À Kiryat Shmona, à seulement trois kilomètres de la frontière avec le Liban, les rues sont en grande partie désertes, la majeure partie des 25 000 habitants de la ville ayant fui plus au sud.

Le jour de la visite de CBC, les roquettes du Hezbollah, tombées une heure auparavant, avaient déclenché un important incendie de forêt à quelques centaines de mètres d’un lotissement d’habitations désormais déserté.

Les missiles du Hezbollah ont déclenché un important incendie de forêt près de la ville presque déserte de Kiryat Shmona, à seulement quatre kilomètres de la frontière avec le Liban. Une équipe de CBC est arrivée sur les lieux peu de temps après l’impact. (Adrian Di Virgilio/CBC)

Le major de Tsahal Doron Spielman, qui est porte-parole sur le front nord, a déclaré que même s’il ne s’attend pas à ce que le Hezbollah cesse ses attaques de sitôt, il a le sentiment qu’Israël a enfin franchi un cap.

« Nous sommes tous très heureux de pouvoir enfin riposter », a déclaré Spielman.

« Depuis plus d’un an, nous restons assis patiemment, encaissant coup après coup, face à Gaza, où le Hamas tente de nous tuer. Et le Hezbollah, au nord, en a profité. »