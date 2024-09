Le chef du Hezbollah éliminé – Israël — RT World News

Des rapports antérieurs dans les médias suggéraient que Hassan Nasrallah était la principale cible d’une puissante frappe contre Beyrouth.

Les Forces de défense israéliennes (FDI) ont affirmé avoir éliminé Hassan Nasrallah, le secrétaire général du groupe paramilitaire du Hezbollah, lors d’une frappe sur Beyrouth, au Liban.

Dans un communiqué publié samedi, Tsahal a confirmé les informations des médias selon lesquelles le haut responsable avait été tué dans le bombardement d’un complexe souterrain appartenant au groupe militant dans la banlieue de Dahiyeh, dans la capitale libanaise. « Hassan Nasrallah ne pourra plus terroriser le monde » a-t-il ajouté.

Le Hezbollah n’a pour l’instant ni confirmé ni démenti la mort de son chef.

Nasrallah, 64 ans, est largement considéré comme l’une des personnalités les plus influentes du Moyen-Orient et s’est forgé une réputation d’ennemi juré d’Israël. Le religieux a pris la direction du Hezbollah en 1992 et a joué un rôle majeur dans l’augmentation de la force et de l’influence du groupe. Sous sa direction, elle s’est dotée de roquettes à plus longue portée qui lui ont permis de frapper le nord d’Israël, tout en continuant à soutenir le groupe armé palestinien Hamas à Gaza et en entretenant des liens étroits avec l’Iran.

DÉTAILS À SUIVRE