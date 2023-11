Le chef du Hamas refuse de reconnaître le meurtre de civils en Israël

Moussa Abu Marzouk a déclaré à la BBC que « les femmes, les enfants et les civils étaient exemptés » des attaques du Hamas.

Ses affirmations contrastent fortement avec la richesse des preuves selon lesquelles des hommes du Hamas tirent sur des adultes et des enfants non armés.

La preuve inclut des vidéos provenant des caméras du Hamas et des témoignages de première main donnés aux réseaux d’information internationaux.

Israël affirme que plus de 1 400 personnes ont été tuées par le Hamas lors des attaques du 7 octobre, pour la plupart des civils.

Marzouk, le leader politique adjoint du groupe, qui fait l’objet d’un gel d’avoirs au Royaume-Uni en vertu réglementation antiterroriste , a été interviewé samedi dans le Golfe. Il est le membre le plus haut placé à s’exprimer à la BBC depuis les atrocités du 7 octobre.

M. Marzouk s’est récemment rendu à Moscou pour discuter de huit doubles citoyens russo-israéliens arrachés le 7 octobre par le Hamas, une organisation terroriste interdite dans de nombreux pays, dont le Royaume-Uni et les États-Unis.

Il a déclaré que les membres du Hamas à Gaza avaient “recherché et trouvé deux femmes otages” russes mais n’avaient pas pu les libérer en raison du conflit.

“El-Deif a clairement dit à ses combattants ‘ne tuez pas de femme, ne tuez pas d’enfant et ne tuez pas de vieil homme'”, a-t-il déclaré.

Mais les femmes, les enfants et les civils étaient « exemptés », a-t-il ajouté.

Les journalistes de la BBC se sont rendus sur les lieux des attaques immédiatement après et ont vu les corps des civils tués.

Nous avons également vérifié les images de vidéosurveillance montrant des tirs du Hamas. Par ailleurs, des images des caméras corporelles du Hamas ont été montrées à la BBC et à d’autres journalistes par le gouvernement israélien.

D’autres agences de presse internationales ont également rassemblé et vérifié des preuves de ce qui s’est passé ce jour-là.

La BBC a interpellé M. Marzouk sur ce point, mais le dirigeant, dont l’attitude polie et mesurée au cours de l’entretien a parfois viré à l’irritation, n’a pas répondu directement à la question.

L’interview de samedi a eu lieu après qu’Israël ait refusé les demandes américaines de “pause humanitaire” à Gaza pour laisser entrer l’aide et aider à libérer certains des 240 otages pris par le Hamas le 7 octobre.

M. Marzouk a affirmé que le Hamas ne possédait pas de liste de tous ceux qu’il qualifiait d'”invités”, et qu’il ne savait pas non plus où se trouvaient beaucoup d’entre eux, car ils étaient détenus par “différentes factions”.