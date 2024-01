Le chef du Hamas, Ismail Haniyeh, discutera au Caire de la proposition de cessez-le-feu à Gaza | Guerre Israël-Gaza

Le chef du Hamas, Ismail Haniyeh, a déclaré que le groupe avait reçu une proposition de cessez-le-feu présentée après les pourparlers à Paris et qu’il se rendrait au Caire pour en discuter.

Haniyeh a déclaré que l’objectif du groupe restait de mettre fin à l’offensive militaire israélienne à Gaza et d’assurer le retrait complet des forces israéliennes du territoire.

Israël aurait du mal à accepter de telles conditions, mais le Qatar, les États-Unis et l’Égypte espèrent voir si les deux parties pourront être persuadées d’accepter un cessez-le-feu d’une durée d’au moins un mois, au cours duquel des milliers de prisonniers palestiniens seraient libérés en échange de la libération de leurs prisonniers. un grand groupe d’otages.

La proposition, décrite comme un cadre, a été élaborée dimanche entre l’Égypte, le Qatar, les États-Unis et Israël lors de négociations à Paris. Le lieu des pourparlers signifiait que les négociateurs du Hamas ne pouvaient pas être présents.

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, est peut-être disposé à accepter un retrait des troupes à Gaza pendant un cessez-le-feu ou une pause humanitaire, mais il est peu probable qu’il accepte un cessez-le-feu permanent qui laisse les forces militaires du Hamas intactes et capables de constituer une menace supplémentaire pour Israël. Auparavant, il avait déclaré qu’il était prêt à accepter un cessez-le-feu de longue durée, mais à condition qu’il n’y ait aucune obligation de mettre fin aux hostilités.

Haniyeh a déclaré : « Notre réponse à cette proposition sera basée sur le fait que la priorité est de mettre fin à l’agression contre Gaza et de retirer les forces d’occupation de la bande ».

“Le mouvement est ouvert à discuter de toute initiative ou idée sérieuse et pratique, à condition qu’elle conduise à une cessation complète de l’agression, à la sécurisation des abris et au processus de reconstruction, à la levée du siège et à l’achèvement d’un processus sérieux d’échange de prisonniers.”

Des fuites suggèrent que la première phase du cessez-le-feu proposé comprend la libération d’environ 35 otages, en échange d’une pause de six semaines dans les combats. Ce groupe doit inclure des femmes, des hommes âgés et des otages malades ou blessés. En échange, Israël libérerait des milliers de Palestiniens de ses prisons.

Antony Blinken, le secrétaire d’État américain, a déclaré lundi soir qu’« un travail très important et productif a été accompli ». Et il y a un réel espoir pour l’avenir.

« Le Hamas devra prendre ses propres décisions. Je peux simplement vous dire qu’il existe un bon et fort alignement entre les pays impliqués et qu’il s’agit d’une bonne et forte proposition », a déclaré Blinken.

Lord Cameron, le ministre britannique des Affaires étrangères, a déclaré que tout accord nécessiterait le retrait de la direction militaire du Hamas de Gaza.

Le ministère de la Santé de Gaza a déclaré que le nombre de morts continuait d’augmenter et avait coûté la vie à 26 751 Palestiniens et 65 636 blessés.

Cameron s’est entretenu par téléphone avec le ministre jordanien des Affaires étrangères Ayman Safadi pour discuter de la proposition de cessez-le-feu. Safadi a mis en garde Cameron contre la décision du Royaume-Uni de suspendre les paiements à l’UNRWA, l’agence de secours des Nations Unies pour les Palestiniens, affirmant que celle-ci jouait un rôle indispensable et irremplaçable pour aider les Palestiniens à faire face au désastre humanitaire à Gaza.

Le Royaume-Uni, ainsi qu’au moins dix autres donateurs, ont suspendu leur financement à la suite d’allégations des services de renseignement israéliens selon lesquelles neuf employés de l’UNRWA étaient impliqués dans les attaques contre Israël le 7 octobre. La suspension est en attente d’une enquête menée par l’ONU.