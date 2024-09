Le chef du Hamas injoignable, Israël étudie la possibilité de sa mort

Le chef du Hamas basé à Gaza, Yahya Sinwar, est injoignable depuis relativement longtemps, et Israël enquête sur la possibilité – spéculation actuellement improbable non étayée par des preuves tangibles – qu’il soit mort, ont rapporté dimanche soir plusieurs médias hébreux.

Des rapports, notamment ceux de la chaîne publique Kan et des sites d’information Haaretz, Maariv et Walla, ont affirmé que la direction du renseignement militaire de Tsahal prétendait que Sinwar avait peut-être été tué lors de frappes de Tsahal à Gaza, mais qu’il n’y avait pas actuellement suffisamment de preuves non circonstancielles pour le prouver, tandis que l’agence Shin Bet pensait qu’il était vivant.

Certains rapports citent des sources indiquant que l’insaisissable chef du Hamas – qui se cache dans des tunnels sous la bande de Gaza depuis l’attaque du Hamas du 7 octobre – a déjà temporairement disparu du radar, puis est réapparu pour émettre des messages liés aux négociations pour un accord de cessez-le-feu et de prise d’otages ou sur d’autres questions.

Des responsables de la sécurité cités par plusieurs médias ont déclaré que la possibilité de la mort de Sinwar n’était pour l’instant qu’une spéculation sans fondement réel.

Des sources citées par Haaretz ont déclaré qu’Israël avait bombardé ces derniers mois des tunnels dans des zones où Sinwar était soupçonné de se cacher, mais rien n’indique clairement qu’il ait été touché et il pourrait faire exprès de rester discret.

L’armée a simplement déclaré : « Nous n’avons aucune information confirmant ou infirmant ces faits. »

Lundi, la Douzième chaîne d’information a rapporté que l’armée israélienne avait récemment fait sortir plusieurs corps de Gaza et les avait fait examiner pour voir si l’ADN montrait que l’un d’entre eux était celui de Sinwar. Les analyses se sont toutes révélées négatives.

Lundi également, des responsables du renseignement anonymes ont déclaré à la radio de l’armée qu’ils pensaient que les récents messages attribués à Sinwar n’avaient pas été écrits par lui, mais plutôt par un autre responsable.

Ces dernières semaines, Sinwar aurait envoyé des messages de félicitations au président algérien sortant Abdelmadjid Tebboune après qu’il a été déclaré vainqueur d’une élection, et aux Houthis après une attaque de missiles contre Israël.

Le chef du Hamas dans la bande de Gaza, Yahya Sinwar, dans un tunnel de Khan Younis, au sud de Gaza, le 10 octobre 2023. (Forces de défense israéliennes)

Depuis le massacre du 7 octobre par le Hamas, qui aurait été orchestré par Sinwar, Israël a assassiné le chef de l’aile militaire du groupe terroriste, Muhammad Deif, et le chef de la brigade Khan Younis, Rafa’a Salameh, lors d’une frappe aérienne à Gaza en juillet, ainsi que le chef adjoint du Hamas, Saleh al-Arouri, lors d’une frappe de drone à Beyrouth en janvier.

Le chef du Hamas, Ismaïl Haniyeh, a également été tué à Téhéran en juillet, dans une attaque largement imputée à Israël.

Sinwar et son frère Muhammad sont poursuivis sans relâche, sans succès avéré jusqu’à présent.

Plusieurs rapports ont fouillé dans le système complexe et secret d’intermédiaires et de notes manuscrites que Sinwar aurait utilisé pour communiquer depuis ses cachettes.