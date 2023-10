Le chef du Hamas appelle à une « Journée de colère » vendredi prochain depuis sa cachette – Twitchy

Si vous êtes membre du Hamas, vous ne voulez pas être à Gaza en ce moment. Ces frappes aériennes israéliennes peuvent être brutales.

Parlant du Hamas, son chef Khalid Mashal a prononcé mardi un discours rassemblant les musulmans des pays voisins pour qu’ils offrent leur « sang et leur âme » vendredi prochain dans la lutte pour la Palestine.

Khalid Mashal, le leader et membre fondateur du Hamas, a prononcé aujourd’hui un discours demandant aux musulmans du monde entier de faire ce qui suit :⁰⁰1. Pour manifester la colère, surtout vendredi prochain, dans les pays musulmans et également parmi la diaspora musulmane du monde entier ; il l’a appelé « le vendredi d’Al-Aqsa… pic.twitter.com/koJ42DRFMy — Frère Rachid الأخ رشيد (@BrotherRasheed) 11 octobre 2023

L’affiche, un ex-musulman qui se dit désormais disciple du Christ, a traduit pour nous :

1. Manifester la colère, surtout vendredi prochain, dans les pays musulmans et également au sein de la diaspora musulmane du monde entier ; il l’a appelé « le vendredi du déluge d’Al-Aqsa », il a dit que cela enverrait un message de rage aux sionistes et à l’Amérique 2. Il a demandé une aide financière à tous les musulmans du monde entier ; pour les aider avec leur argent, il a appelé cela le « Jihad financier ». Il a demandé aux musulmans de donner aux combattants de Gaza afin de les dédommager des destructions. 3. Il a demandé que des pressions politiques soient exercées par les dirigeants musulmans et les nations musulmanes pour arrêter l’invasion militaire de Gaza par Israël. 4. La chose la plus importante : Il a demandé à tous les musulmans du monde de porter le Jihad par leur âme ; combattre et être des martyrs pour Al-Aqsa. Il souhaite que les musulmans luttent contre les juifs, à commencer par les musulmans qui vivent dans les pays entourant Israël : Jordanie, Syrie, Liban et Egypte (mais aussi d’autres pays), qu’ils se rendent aux frontières et tentent d’entrer, chacun par ses propres moyens. . Il a déclaré : « C’est le moment pour que le Jihad soit appliqué sur le terrain plutôt qu’en théorie. Il a demandé aux Moudjahidine d’aller dans de longues caravanes épeler leur sang sur la terre de Palestine. Voici ses derniers mots : Les fonds sont importants mais aujourd’hui nous demandons votre sang et vos âmes [to be sacrificed for Palestine]

Où est son casque ? Même Volodymyr Zelenskyy en sait assez pour porter des treillis de combat 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

S’exprimant depuis le Qatar, le chef du Hamas appelle à une Journée mondiale de la colère vendredi, qui comprendra des attaques terroristes contre les Juifs du monde entier : « Les fonds sont importants mais aujourd’hui nous demandons votre sang et vos âmes [to be sacrificed for Palestine].» https://t.co/kwh4NX1mXN – David Reaboi, Non-sens de la fin de la République (@davereaboi) 11 octobre 2023

La différence entre ce méprisable point de vente et Oussama ben Laden est quoi… une chemise habillée ? – FunkyPox #DeSantis2024 (@corrcomm) 11 octobre 2023

Mec passe sous silence ses antécédents parce que c’est un lâche qui se cache loin à Doha, au Qatar 🤡 – Menachem Ani (@MenachemAni) 11 octobre 2023

Demandez à Khalid Mashal où il se trouve. Est-il déprimé et sale à Gaza avec les gens là-bas ou est-il au siège du Hamas à Doha. – JackTheRooster 🐓 (@Jack_TheRooster) 11 octobre 2023

Est-il commodément au Qatar en utilisant un écran vert ? – Seth (@scethleg) 11 octobre 2023

Khalid est un lâche. Assis dans le luxe au Qatar pendant que les Palestiniens meurent à cause de la guerre qu’il a menée. Il a du pouvoir, de l’eau et de la nourriture pendant qu’ils souffrent et meurent. Si j’étais les Palestiniens, c’est contre eux que je serais en colère. -AT0MlC BL0NDE 💣 (@AT0MlC_BL0NDE1) 11 octobre 2023

Pourquoi ai-je l’impression qu’il n’offrira pas son propre sang et son argent ? – Tourisme moral (@moraltourism) 11 octobre 2023

Le Qatar ferait mieux de régner sur son garçon. Cela ne va pas se terminer comme le pense le vieux Khalid. – ZENO (@zenotheyounger) 11 octobre 2023

Semaine des infrastructures : parkings à Gaza, Beyrouth, Damas, Téhéran et Doha. – Yandel Schaffer (@VoxYehudi) 11 octobre 2023

Transformez simplement le tout en verre. — 🅼🅸🅺🅴 (@_Fjolnir_) 11 octobre 2023

Remarquez qu’il fait cela depuis son refuge sûr au Qatar.

Il demande aux autres d’être des martyrs, mais il ne se porte pas volontaire.

Pas de skin dans le jeu. – Je suis Schweik (@Dodge57man) 11 octobre 2023

Parler confortablement à plus de 1 000 milles de l’effusion de sang. Si ce n’est pas simplement le Hamas en un mot. – Petit hibou en métal (@SmallMetalOwl) 11 octobre 2023

Qu’est-ce qui l’empêche d’être le premier à franchir la frontière israélienne ? – Alessander Mendes (@AlessanderMen) 11 octobre 2023

Espérons que les musulmans du monde entier voient ce qui se passe à Gaza en ce moment et ne seront pas d’humeur au jihad.

***