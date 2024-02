Le chef du Hamas à Gaza, Yahya Sinwar, fuyant dans un tunnel avec sa famille

Nouvelles du monde





Le plus haut responsable du Hamas à Gaza, Yahya Sinwar, a été filmé en train de courir à travers le réseau clandestin du groupe terroriste accompagné de sa femme, de ses enfants et de son frère, selon l’armée israélienne.

La vidéo récemment publiée montre la famille traversant un tunnel sous Khan Younis le 10 octobre, avec le frère de Sinwar, Ibrahim, ouvrant la voie avec une lampe de poche à la main.

On pouvait voir le frère regarder la famille alors qu’il continue de marcher dans l’étroit tunnel, suivi par la femme de Sinwar, accompagnée d’une petite fille et de deux jeunes garçons.

Sinwar, l’homme soupçonné d’avoir été le cerveau derrière le massacre du 7 octobre, apparaît au fond de la file avec sa propre lampe de poche dans une main et un sac dans l’autre avant que le groupe ne disparaisse de la vue.

L’armée israélienne a déclaré que la vidéo avait été prise par une caméra de surveillance située à l’intérieur des tunnels de Khan Younis, où les soldats poursuivent Sinwar depuis qu’ils ont encerclé sa maison en décembre, rapporte le Times of Israel.

Le plus haut responsable du Hamas à Gaza, Yahya Sinwar, a été vu dans une vidéo se déplaçant dans un tunnel terroriste trois jours après le massacre du 7 octobre. SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Le chef terroriste a été vu par une caméra de surveillance se déplaçant dans les tunnels étroits et sombres. Tsahal/YouTube

“La chasse à Sinwar ne s’arrêtera pas tant que nous ne l’aurons pas attrapé, mort ou vivant”, a déclaré mardi le contre-amiral Daniel Hagari, porte-parole du DF.

« Ce n’est pas une vidéo ou une autre qui compte vraiment. Ce qui est important, ce sont les renseignements qui nous permettront d’atteindre les hauts responsables du Hamas et les otages », a-t-il ajouté.

Sinwar est resté insaisissable depuis le massacre du 7 octobre, le chef terroriste étant soupçonné d’utiliser le système de tunnels de 300 milles de long du Hamas pour échapper à l’avancée des troupes de Tsahal.

L’armée israélienne a affirmé en novembre avoir isolé Sinwar dans un bunker souterrain au nord de Gaza, et le 6 décembre, l’armée israélienne a cru qu’elle l’avait encerclé à l’intérieur de sa maison à Khan Younis.

La semaine dernière, le brigadier. Le général Dan Goldfuss, commandant de la 98e division de Tsahal, a déclaré que ses troupes traquaient activement Sinwar et que ce ne serait qu’une question de temps avant qu’elles « l’attrapent ».

Sinwar voyageait avec sa famille, dont son frère Ibrahim, qui dirigeait le groupe. Tsahal/YouTube

La fille de Sinwar a également été aperçue, qui suivait de près sa mère. Tsahal/YouTube

Les deux fils de Sinwar ont été aperçus juste devant leur père. Tsahal/YouTube

On ne sait plus où se trouve Sinwar jeudi après que la Douzième chaîne israélienne a rapporté que le Hamas avait perdu le contact avec son chef « il y a des semaines ».

Il n’était pas clair si le groupe terroriste n’avait pas pu atteindre son chef parce qu’il était en fuite, ou si cela était dû aux coupures de communication généralisées à travers Gaza.

Il y a eu des spéculations selon lesquelles Sinwar pourrait se cacher à Rafah, actuellement la ville la plus peuplée de Gaza abritant plus de 1,4 million de réfugiés et n’ayant nulle part où fuir alors que Tsahal envisage d’avancer.

Le Hamas n’a pas commenté la vidéo ni le sort de son chef à Gaza.











Charger plus…









#isDisplay

/isDisplay#isAniviewVideo



/isAniviewVideo#isSRVideo



/isSRVideo