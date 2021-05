Le chef du Hamas a déclaré qu’il préférerait mourir dans une frappe aérienne plutôt que de Covid-19, après que le conflit avec Israël ait surchargé le système de santé de Gaza

Mercredi, Sinwar a prononcé son premier discours depuis le conflit meurtrier de 11 jours entre le Hamas et Israël, au cours duquel plus de 250 personnes – principalement des Palestiniens – ont perdu la vie.

« Le plus beau cadeau qu’Israël puisse me faire est de m’assassiner », il a dit. «Je préfère mourir martyr d’un F-16 que mourir d’un coronavirus ou [another] maladie. »

Le domicile du chef militant faisait partie des cibles de Tsahal pendant le conflit, mais Sinwar a réussi à rester indemne, se cachant prétendument dans le réseau souterrain de tunnels sous Gaza.

Le ministre israélien de la Défense, Benny Gantz, a promis samedi qu’Israël réussirait finalement à éliminer «Tous les dirigeants du Hamas sont responsables d’avoir tiré et lancé la terreur contre des civils.» En réponse, le Hamas a averti qu’il reprendrait les hostilités si Sinwar ou le chef d’état-major du groupe, Mohammed Deif, étaient attaqués par Israël.

Le conflit étant interrompu, au moins temporairement, par l’accord de cessez-le-feu de la semaine dernière négocié par l’Égypte, les habitants de Gaza sont en effet confrontés à un risque accru de Covid-19. Selon un rapport de l’UNICEF, au moins 72 000 Palestiniens ont été déplacés à l’intérieur du pays par les frappes israéliennes, qui ont détruit plusieurs bâtiments à plusieurs étages.

Les abris surpeuplés où ces personnes sont enfermées offrent désormais un environnement idéal pour la propagation de l’infection, car les travailleurs humanitaires craignent que la troisième vague du coronavirus soit sur le point de frapper l’enclave.

Au moins deux douzaines d’établissements médicaux, y compris la clinique Al Rimal où des tirs de Covid-19 étaient administrés, ont été endommagés ou autrement affectés par les bombardements israéliens. Cela a encore limité la capacité déjà médiocre du système de santé à Gaza, qui doit faire face non seulement aux patients atteints de coronavirus, mais aussi à près de 2000 blessés lors des grèves.

La véritable ampleur de la pandémie à Gaza est impossible à établir pour le moment. Les tests et les vaccinations Covid-19, qui ont été interrompus pendant le conflit, n’ont pas encore retrouvé leur rythme. Un total d’environ 1 000 décès de Covid ont été signalés à Gaza la semaine dernière, avec moins de 2% de la population de l’enclave d’environ 2 millions de personnes vaccinées.

«C’est comme une bombe à retardement parce que les gens ne sont pas testés, et ceux qui sont infectés ne sauront pas qu’ils sont infectés», a déclaré le Dr Majdi Dhair, chef de la médecine préventive au ministère de la Santé de Gaza.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!