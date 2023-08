Le chef du groupe Wagner, Yevgeny Prigozhin, partage sa première adresse vidéo depuis la mutinerie avortée | Nouvelles du monde

Le patron du groupe Wagner, Yevgeny Prigozhin, a partagé sa première adresse vidéo depuis sa mutinerie avortée de juin.

Le chef mercenaire – qui a été envoyé à Biélorussie à la suite de sa marche sur Moscou – a publié des images de lui-même parlant tout en portant un camouflage et tenant un fusil.

On pense d’après les images que Prigozhin est en Afrique et dans la vidéo parle de la Russie rendant le continent « libre » et de la façon dont Wagner s’attaque aux groupes terroristes dans la région et veut accroître sa présence en Afrique.

Prigozhin partage plus tard des détails sur le recrutement de Wagner dans la vidéo, qui est accompagnée d’un numéro de téléphone pour ceux qui souhaitent se joindre.

La vidéo, partagée sur les chaînes Telegram affiliées au groupe Wagner, est la première adresse vidéo que Prigozhin a partagée depuis qu’il a fait marcher ses mercenaires vers Moscou fin juin.

Images granuleuses, qui a semblé montrer Prigozhin accueillant ses mercenaires en Biélorussiea été partagé en juillet.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





1:22

Le patron de Wagner « accueille les combattants »



Il a annulé la mutinerie et ses mercenaires se sont retirés après que le dirigeant biélorusse Alexandre Loukachenko a aidé à négocier un « accord », qui verrait l’homme d’affaires déménager dans le pays allié de la Russie et ses forces absorbées par l’armée.

Prigozhin – une fois un proche confident de Vladimir Poutine – avait souvent fustigé des personnalités comme le ministre de la Défense Sergei Shoigu et le général en chef Valery Gerasimov dans des discours publics sur leur gestion de l’invasion de l’Ukraine.

Depuis la mutinerie, certains combattants de Wagner se sont déplacés en Biélorussie et ont commencé à y entraîner l’armée.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





9:59

Analyser Poutine depuis la mutinerie de Wagner



Dans la dernière vidéo, Prigozhin est vu debout dans une zone désertique en tenue de camouflage et avec un fusil à la main, avec des hommes armés et un camion vus au loin.

Dans les images, il dit : « La température est de +50 (C) – tout ce que nous aimons. Le Wagner PMC rend la Russie encore plus grande sur tous les continents, et l’Afrique – plus libre.

En savoir plus:

Yevgeny Prigozhin : L’ancien vendeur de hot-dogs et voyou devenu patron de Wagner

Les troupes de Wagner quittent la République centrafricaine après avoir « refusé des contrats avec la Russie »

« Justice et bonheur – pour le peuple africain, nous faisons de la vie un cauchemar pour ISIS et al-Qaïda et d’autres bandits. »

Il dit ensuite que Wagner recrute et que le groupe « remplira les tâches qui ont été fixées ».

Les forces de Wagner ont déjà été actives dans certaines régions d’Afrique, notamment en République centrafricaine et au Mali.

Ils ont été accusés d’utiliser leurs prouesses militaires pour faire chanter les gouvernements qu’ils prétendent soutenir pour qu’ils accordent des droits miniers et miniers lucratifs – dont provient une grande partie de la richesse du groupe.

Ils ont également été accusés par l’ONU et d’autres agences de violations généralisées des droits de l’homme.

Image:

Prigozhin est apparu dans un hôtel utilisé pour l’événement du Sommet Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg en juillet





Des partisans du récent coup d’État au Niger ont été vus agitant des drapeaux russes, et bien qu’il n’y ait aucune preuve de l’implication de Wagner, Prigzohin a salué cette décision comme une bonne nouvelle et a offert le service de ses combattants.

Bien que l’on pense que Prigozhin est en Afrique dans sa dernière vidéo, on ne sait pas exactement où et Sky News n’a pas été en mesure de le vérifier de manière indépendante.