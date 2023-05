Le chef du groupe Wagner dit que plus de 20 000 de ses soldats sont morts dans la bataille de Bakhmut

Le chef de l’armée privée russe, Wagner, a de nouveau rompu avec la ligne du Kremlin sur l’Ukraine, affirmant que son objectif de démilitariser le pays s’est retourné contre lui, reconnaissant que les troupes russes ont tué des civils et convenant aux estimations occidentales qu’il a perdu plus de 20 000 hommes dans la bataille pour Bakhmut.

Yevgeny Prigozhin a déclaré qu’environ la moitié des personnes décédées dans la ville de l’est de l’Ukraine étaient des condamnés russes recrutés pour la guerre de 15 mois. Ses chiffres contrastent fortement avec les affirmations largement contestées de Moscou selon lesquelles un peu plus de 6 000 de ses soldats ont été tués tout au long de la guerre en janvier. En comparaison, les pertes officielles des troupes soviétiques dans la guerre d’Afghanistan de 1979-89 étaient de 15 000.

L’Ukraine n’a pas précisé le nombre de ses soldats morts depuis le début de l’invasion russe à grande échelle en février 2022. Les responsables de la Maison Blanche ont déclaré mercredi que les commentaires de Prigozhin étaient conformes à leurs propres estimations selon lesquelles les pertes russes se sont accélérées.

La Maison Blanche a estimé ce mois-ci que les forces russes avaient subi 100 000 pertes, dont 20 000 tués dans les combats, depuis décembre. Le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, John Kirby, a alors déclaré qu’environ la moitié des personnes tuées étaient des forces de Wagner.

Les analystes pensent que bon nombre des personnes tuées au cours de la lutte de neuf mois pour Bakhmut étaient des condamnés russes avec peu de formation militaire.

Prigozhin – lui-même un ancien condamné – a fréquemment critiqué les responsables militaires russes pour ne pas avoir fourni suffisamment de munitions à ses troupes. Il a également remis en question leurs tactiques, leur engagement et leurs capacités de leadership, et s’est plaint qu’ils n’avaient pas suffisamment crédité ses forces pour les succès sur le champ de bataille.

Il a souligné les sacrifices de ses forces et a vanté samedi ce qu’il prétendait être la prise de la ville de Bakhmut.

Remise en question de la justification de la guerre

Dans une interview publiée mardi soir avec Konstantin Dolgov, un stratège politique pro-Kremlin, Prigozhin est allé encore plus loin dans sa critique – remettant en question certaines des raisons du président russe Vladimir Poutine pour la guerre.

Prigozhin a déclaré que l’objectif de la Russie de « démilitariser » l’Ukraine s’est retourné contre lui parce que l’armée de Kiev s’est renforcée grâce aux armes et à l’entraînement occidentaux.

En envahissant l’Ukraine, Poutine a également cité la nécessité d’accroître la sécurité de la Russie et d’empêcher l’Ukraine de rejoindre l’OTAN. Depuis le début de la guerre, l’Ukraine a demandé à rejoindre l’OTAN et les attaques transfrontalières contre la Russie elle-même se sont multipliées.

Prigozhin parle en tenant un drapeau russe devant ses soldats à Bakhmut, en Ukraine, le 20 mai. Le chef du groupe Wagner a fréquemment critiqué les responsables militaires russes pour ne pas avoir fourni suffisamment de munitions à ses troupes, mais il est allé encore plus loin dans une récente interview, remettant en question certaines des justifications du président russe Vladimir Poutine pour la guerre. (Service de presse de Prigozhin/Associated Press)

A Washington, Kirby a spéculé mercredi sur les motivations de Prigozhin.

« Et il est possible que cela soit une sorte de manière morbide de sa part… revendiquer le mérite de tout ce qu’ils ont pu accomplir à Bakhmut, mais aussi essayer d’embarrasser publiquement le ministère de la Défense en affirmant que le coût a été supporté en sang et trésor par Wagner, et non par l’armée russe. »

Dans l’interview, Prigozhin a également contesté les démentis véhéments de Moscou selon lesquels les forces russes avaient tué des civils.

Dans ce qu’il dit être probablement une estimation basse, le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme affirme que de février 2022 à début avril 2023, il a enregistré 22 734 victimes civiles en Ukraine : 8 490 tués et 14 244 blessés.

Prigozhin, un riche homme d’affaires ayant des liens de longue date avec Poutine, est connu pour ses fanfaronnades – souvent agrémentées d’obscénités – et a déjà fait des déclarations invérifiables sur lesquelles il est ensuite revenu en arrière.

Plus tôt menacé d’abandonner le combat pour Bakhmut

Plus tôt ce mois-ci, son équipe médiatique a publié une vidéo de lui criant, jurant et pointant du doigt une trentaine de corps en uniforme sur le sol, affirmant qu’il s’agissait de combattants de Wagner décédés en une seule journée. Il a affirmé que le ministère russe de la Défense avait privé ses hommes de munitions et il a menacé d’abandonner le combat pour Bakhmut.

Prigozhin a fréquemment mis en garde contre une contre-offensive que les responsables ukrainiens ont déclaré planifier, et dans l’interview de mardi, il a déclaré que, compte tenu du soutien continu de l’Occident, les forces de Kiev pourraient réussir à repousser les troupes russes de tous les territoires qu’elles occupent dans le sud et l’est de l’Ukraine. , ainsi que la Crimée annexée.

« Un scénario pessimiste : les Ukrainiens reçoivent des missiles, ils préparent des troupes, bien sûr ils vont continuer leur offensive, essayer de contre-attaquer », a-t-il dit. « Ils attaqueront la Crimée, ils essaieront de faire sauter le pont de Crimée (vers le continent russe), de couper (nos) lignes d’approvisionnement. Nous devons donc nous préparer à une guerre dure. »

L’admission par Prigozhin de lourdes pertes semble montrer l’impact de la stratégie de l’Ukraine.

Les responsables ukrainiens ont déclaré que leur objectif à Bakhmut était d’épuiser et d’épuiser les forces russes, de les distraire de la protection du territoire qu’elles occupent ailleurs et de gagner du temps pour que davantage d’armes et de munitions occidentales arrivent et que l’entraînement soit terminé.

Les médias pro-Kremlin ignorent l’interview

Le plus grand média russe géré par l’État et pro-Kremlin n’a pas rapporté l’interview de Prigozhin, publiée sur une chaîne Telegram avec seulement 50 000 abonnés, ce qui la rend peu susceptible d’être largement diffusée en Russie. Il n’a pas non plus été mentionné par les blogueurs militaires russes, dont les pages Telegram populaires sont des sources importantes d’informations sur la guerre pour de nombreux Russes.

Sur le champ de bataille, l’état-major ukrainien a déclaré mercredi que « de violents combats » se poursuivaient à l’intérieur de Bakhmut, quelques jours après que la Russie a affirmé avoir complètement capturé la ville dévastée. Bakhmut se trouve dans la province de Donetsk, l’une des quatre régions illégalement annexées par la Russie l’automne dernier et qu’elle ne contrôle que partiellement.

Le chef des forces terrestres ukrainiennes, Oleksandr Syrskyi, a déclaré que les forces de Kiev « poursuivaient leur opération défensive » à Bakhmut, avec des « succès » non précisés à sa périphérie. Il n’a pas précisé.

Un commandant ukrainien à Bakhmut a déclaré mardi à l’Associated Press que les Ukrainiens prévoyaient de piéger les Russes.

« Maintenant, nous n’avons plus besoin de nous battre à Bakhmut. Nous devons l’encercler par les flancs et le bloquer », a déclaré Yevhen Mezhevikin. « Alors nous devrions le ‘balayer’. C’est plus approprié, et c’est ce que nous faisons maintenant. »

Ailleurs, d’autres attaques se sont poursuivies dans une région frontalière qui, selon les responsables russes, s’était calmée après l’une des incursions les plus graves depuis le début de la guerre. Les forces russes ont abattu « un grand nombre » de drones dans la région de Belgorod, dans le sud de la Russie, a déclaré mercredi un responsable local, un jour après que Moscou a annoncé que ses forces avaient écrasé un raid transfrontalier depuis l’Ukraine.

Les drones ont été interceptés dans la nuit, a déclaré le gouverneur de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, sur Telegram, et un autre a été abattu mercredi juste à l’extérieur de la capitale régionale, également appelée Belgorod. Il a dit que personne n’avait été blessé, mais que des biens avaient été endommagés.

Les responsables ukrainiens n’ont fait aucun commentaire dans l’immédiat.