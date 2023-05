Le chef du groupe russe Wagner dit que sa force a perdu 20 000 hommes dans la bataille pour Bakhmut

Le chef de l’armée privée russe, Wagner, a déclaré que sa force avait perdu plus de 20 000 hommes dans la longue bataille de Bakhmut, environ la moitié de ceux qui sont morts dans la ville de l’est de l’Ukraine étant des condamnés russes recrutés pour combattre dans le 15 mois. guerre.

Ce chiffre contraste fortement avec les affirmations largement contestées de Moscou selon lesquelles un peu plus de 6 000 de ses soldats ont été tués tout au long de la guerre en janvier. En comparaison, les pertes officielles des troupes soviétiques dans la guerre d’Afghanistan de 1979-89 étaient de 15 000.

L’Ukraine n’a pas précisé combien de ses soldats sont morts depuis le début de l’invasion russe à grande échelle en février 2022.

Les analystes pensent que le combat de neuf mois pour Bakhmut a tué à lui seul des dizaines de milliers de soldats, parmi lesquels des condamnés russes qui auraient reçu peu de formation avant d’être envoyés au front.

Le chef de Wagner, Yevgeny Prigozhin, a également déclaré que l’objectif d’invasion de la Russie de « démilitariser » l’Ukraine s’est retourné contre lui parce que l’armée de Kiev est devenue plus forte grâce à la fourniture d’armes et à la formation de ses alliés occidentaux.

Dans une interview publiée mardi soir avec Konstantin Dolgov, un stratège politique pro-Kremlin, Prigozhin a ajouté que les forces russes avaient tué des civils – ce que Moscou a nié à plusieurs reprises et avec véhémence.

Prigozhin, un riche homme d’affaires ayant des liens de longue date avec le président russe Vladimir Poutine, est connu pour ses fanfaronnades – souvent agrémentées d’obscénités – et a déjà fait des affirmations invérifiables, dont certaines ont ensuite fait marche arrière.

Plus tôt ce mois-ci, son équipe médiatique a publié une vidéo de lui criant, jurant et pointant du doigt une trentaine de corps en uniforme sur le sol, affirmant qu’il s’agissait de combattants de Wagner décédés en une seule journée. Il a affirmé que le ministère russe de la Défense avait privé ses hommes de munitions et il a menacé d’abandonner le combat pour Bakhmut.

Prigozhin a déclaré dans l’interview de mardi qu’il était possible que la contre-offensive prévue de Kiev dans les semaines à venir, compte tenu du soutien continu de l’Occident, puisse pousser les forces russes hors du sud et de l’est de l’Ukraine ainsi que de la Crimée annexée.

« Un scénario pessimiste : les Ukrainiens reçoivent des missiles, ils préparent des troupes, bien sûr ils vont continuer leur offensive, essayer de contre-attaquer », a-t-il dit. « Ils attaqueront la Crimée, ils essaieront de faire sauter le pont de Crimée (vers le continent russe), de couper (nos) lignes d’approvisionnement. Nous devons donc nous préparer à une guerre dure. »

L’interview de Prigozhin, publiée sur une chaîne Telegram qui ne compte que 50 000 abonnés, n’a pas été reprise par les plus grands médias russes gérés par l’État ou pro-Kremlin et il est peu probable qu’elle soit largement diffusée. Il ne semble pas non plus avoir été mentionné par les blogueurs militaires, dont les pages populaires de Telegram sont d’importantes sources d’informations sur la guerre pour de nombreux Russes.

L’état-major ukrainien a déclaré mercredi que « de violents combats » se poursuivaient à l’intérieur de Bakhmut, quelques jours après que la Russie a déclaré qu’elle avait complètement capturé la ville dévastée. Bakhmut se trouve dans la province de Donetsk, l’une des quatre provinces que la Russie a illégalement annexées l’automne dernier et qu’elle ne contrôle que partiellement.

Le chef des forces terrestres ukrainiennes, Oleksandr Syrskyi, a déclaré que les forces de Kiev « poursuivaient leur opération défensive » à Bakhmut et avaient obtenu des « succès » non précisés à la périphérie de la ville. Il n’a donné aucun autre détail.

Un commandant ukrainien à Bakhmut a déclaré mardi à l’Associated Press que les Ukrainiens avaient un plan pour chasser les Russes de tout territoire occupé.

« Mais maintenant, nous n’avons plus besoin de nous battre à Bakhmut, nous devons l’encercler par les flancs et le bloquer », a déclaré Yevhen Mezhevikin. « Alors nous devrions le ‘balayer’. C’est plus approprié, et c’est ce que nous faisons maintenant. »

Ailleurs, les forces russes ont abattu « un grand nombre » de drones dans la région de Belgorod, dans le sud de la Russie, a déclaré mercredi un responsable local, un jour après que Moscou a annoncé que ses forces avaient écrasé un raid transfrontalier dans la région de l’Ukraine.

Les drones ont été interceptés dans la nuit, a déclaré le gouverneur de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, dans un message de Telegram, et un autre a été abattu mercredi juste à l’extérieur de la capitale locale, également appelée Belgorod. Il a dit que personne n’avait été blessé, mais qu’il y avait eu des dommages matériels non spécifiés.

Les responsables ukrainiens n’ont fait aucun commentaire dans l’immédiat.

Gladkov a déclaré mardi qu’il avait « des questions pour le ministère (russe) de la Défense » suite à l’attaque qui aurait semé l’alarme parmi les habitants et embarrassé le Kremlin.

Au cours d’une session de questions-réponses avec des habitants sur les réseaux sociaux, Gladkov était d’accord avec un participant qui a déclaré que les actions de l’armée russe à Belgorod « soulevaient quelques questions ».

À Moscou, le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, s’est engagé à répondre « rapidement et extrêmement durement » à de telles attaques.

Mardi, la Russie a déclaré qu’elle avait repoussé le raid transfrontalier, l’un des plus graves du genre dans la guerre. Le ministère de la Défense a déclaré que plus de 70 assaillants ont été tués dans la bataille, qui a duré environ 24 heures. Il n’a fait aucune mention de victimes russes.

Le porte-parole du ministère, Igor Konashenkov, a déclaré que les troupes locales, les frappes aériennes et l’artillerie avaient mis les assaillants en déroute.

Douze civils ont été blessés lors de l’attaque, ont indiqué des responsables, et une femme plus âgée est décédée lors d’une évacuation.

Les détails de l’incident dans la région rurale, à environ 45 miles au nord de la ville de Kharkiv dans l’est de l’Ukraine et loin des lignes de front de la guerre de près de 15 mois, ne sont pas clairs.

Moscou a imputé l’incursion qui a débuté lundi à des saboteurs militaires ukrainiens. Kiev l’a décrit comme un soulèvement contre le Kremlin par des partisans russes. Il était impossible de concilier les deux versions, de dire avec certitude qui était à l’origine de l’attentat ou d’en connaître les objectifs.

La région est une plaque tournante militaire russe abritant des dépôts de carburant et de munitions. Les responsables de Moscou ont refusé de dire combien d’attaquants étaient impliqués ou de commenter pourquoi il a fallu si longtemps pour réprimer l’assaut.

La région de Belgorod, comme la région voisine de Bryansk et d’autres zones frontalières, a connu des retombées sporadiques de la guerre, que la Russie a déclenchée en envahissant l’Ukraine en février 2022.

Au moins trois civils sont morts et 18 autres ont été blessés en Ukraine mardi et dans la nuit, a rapporté mercredi le bureau présidentiel ukrainien, notamment dans la région du sud de Kherson, où deux personnes âgées sont mortes dans des frappes aériennes.