Le chef du groupe russe de mercenaires Wagner revendique le contrôle total de Bakhmut | Nouvelles du monde

La bataille de Bakhmut dans la région orientale du Donbass en Ukraine est devenue la plus longue et la plus sanglante de l’invasion russe à grande échelle de l’Ukraine, les combats ayant fait rage pendant plus de 200 jours. Voici une chronologie des événements clés là-bas: 8 mai 2022 – L’Ukraine confirme que ses forces se sont retirées de Popasna, une ville située à environ 15 miles à l’est de Bakhmut, avec une route principale reliant les deux colonies. Les forces russes peuvent maintenant avancer vers Bakhmut et la pilonner avec de l’artillerie. 9 août 2022 – Les services de renseignement de la défense britannique affirment que l’axe de Bakhmut a été le front le plus réussi de la Russie au cours des 30 derniers jours et que les troupes ont avancé d’environ six milles dans la région. 8 octobre 2022 – La date identifiée par le chef mercenaire russe Yevgeny Prigozhin comme le début de l’assaut sur la ville de Bakhmut par ses combattants Wagner. 15 octobre 2022 – Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que la situation à Bakhmut est « la plus difficile » de toutes les lignes de front. « Nous tenons nos positions », dit-il. 20 décembre 2022 – Zelensky effectue une visite surprise dans la ville, où il salue ses troupes « surhumaines » et les exhorte à continuer à se battre. 25 janvier 2023 – L’armée ukrainienne dit qu’elle s’est retirée de la ville de Soledar, au nord de Bakhmut. Deux semaines plus tôt, Prigojine avait posté une photo de lui et de ses combattants dans ce qu’il a qualifié d’une des mines de sel de Soledar. 3 février 2023 – Zelensky dit que l’Ukraine se battra « aussi longtemps que possible » pour Bakhmut. « Personne ne trahira Bakhmut… Nous considérons Bakhmut comme notre forteresse », dit-il. 22 mars 2023 – Zelensky rend une visite surprise aux troupes près de Bakhmut pour les remercier de leur bravoure et leur remettre des récompenses. 2 avril 2023 – Prigozhin hisse un drapeau russe près de ce qu’il dit être la mairie de Bakhmut. Il dit que prendre le bâtiment signifie que Bakhmut a été capturé par Moscou « d’un point de vue légal ». L’Ukraine rejette sa demande, affirmant qu’il n’est pas clair où Prigozhin a hissé le drapeau. 11 avril 2023 – Prigozhin dit que Wagner contrôle plus de 80% de Bakhmut. L’Ukraine nie cela, affirmant qu’elle contrôle « considérablement » plus de 20 % de la ville. 26 avril 2023 – Le ministère britannique de la Défense a déclaré que les combats avaient atteint la périphérie ouest de Bakhmut au cours de la semaine dernière, en particulier autour de la colonie de Khromove à sa périphérie nord-ouest, alors que l’Ukraine cherche à conserver le contrôle de la principale route d’accès. 1 mai 2023 – L’Ukraine prétend avoir évincé les forces russes de certaines positions à Bakhmut au milieu de batailles acharnées. 10 mai 2023 – Le commandant des forces terrestres ukrainiennes a déclaré que les unités russes dans certaines parties de Bakhmut ont reculé jusqu’à 2 km. 19 mai 2023 – L’Ukraine affirme avoir repoussé les attaques des forces russes qui tentaient de reprendre du terrain autour de Bakhmut. Prigozhin dit que «des batailles lourdes et sanglantes» se poursuivent et que ses hommes sont sur le point de capturer complètement Bakhmut. 20 mai 2023 – Prigozhin dit que Wagner a terminé la capture de Bakhmut. L’Ukraine affirme que la situation y est critique, ses troupes défendant toujours la partie sud-ouest de la ville.

