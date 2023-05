Le chef d’un groupe basé en Colombie-Britannique qui affirme être une organisation « apolitique » aidant les Chinois à s’intégrer dans la société canadienne s’est rendu à Pékin pour rencontrer le président Xi Jinping lors d’une conférence gouvernementale cette semaine.

Des vidéos et des photos des médias d’État chinois montrent le président de l’Association canadienne des services communautaires, Niu Hua, participant à la « 10e conférence pour l’amitié des associations chinoises d’outre-mer », organisée par le bureau des affaires chinoises d’outre-mer du conseil d’État.

Niu est vu applaudir avec le groupe lundi lors de l’entrée de Xi à la conférence, qui, selon les médias officiels, impliquait des représentants de 130 pays, et est également vu dans une photo de groupe avec le dirigeant chinois.

Selon les médias d’État chinois, Shi Taifeng – chef du comité central du Département du travail du Front uni chinois – a déclaré aux participants à la conférence qu’ils servaient de « pont et de lien importants » entre la Chine et le reste du monde.

Shi a déclaré aux groupes qu’ils étaient de « nouvelles troupes » dans les efforts de la Chine pour développer un « avenir partagé pour l’humanité » dans le cadre du « grand renouveau de la nation chinoise ».

Niu n’a pas répondu aux demandes de commentaires, mais son compte de médias sociaux WeChat en chinois a partagé des représentations de la réunion par les médias d’État et des photographies de lui devant le Grand Palais du Peuple sur la place Tiananmen, où la rencontre avec Xi a eu lieu.

L’Association canadienne du service communautaire indique sur son site Web qu’elle a été créée en 2002 pour promouvoir l’intégration et «l’esprit de service communautaire» parmi les communautés chinoises et autres communautés multiculturelles, en organisant des activités telles que des collectes de fonds pour les catastrophes naturelles.

Il dit qu’il est « à but non lucratif, non religieux et apolitique » et compte près de 20 000 membres.

En mars, le groupe a organisé un banquet pour accueillir le nouveau consul général chinois Yang Shu à Vancouver.

En janvier, il a organisé un gala du festival du printemps auquel ont participé un éventail de politiciens fédéraux, provinciaux et municipaux canadiens, dont plusieurs ont pris la parole lors de l’événement et ont posé pour des photos avec Niu.

L’un des intervenants lors de l’événement de janvier, le sénateur Yuen Pau Woo, s’est demandé s’il y avait une composante raciale dans les inquiétudes concernant la présence de Niu à la réunion avec Xi.

« Avez-vous entendu dire que des centaines de Canadiens ont rencontré le président Biden lors de sa récente visite au Canada, y compris de nombreux chefs d’organisations non politiques? » Woo a déclaré dans une réponse écrite.

«Poseriez-vous la même question si un Canadien de race blanche à la tête d’une organisation apolitique – disons le président d’un groupe d’affaires ou d’une université – se rendait à Pékin et rencontrait le président Xi?»

Lundi, le Canada a déclaré le diplomate chinois basé à Toronto Zhao Wei « persona non grata » après que le Service canadien du renseignement de sécurité a déclaré qu’il était impliqué dans un complot visant à intimider le député conservateur Michael Chong et ses proches à Hong Kong.

La Chine a répondu en déclarant la diplomate canadienne Jennifer Lynn Lalonde, consule à Shanghai, « persona non grata » et lui a demandé de quitter le pays avant le 13 mai.

—Chuck Chiang, La Presse canadienne

Chine