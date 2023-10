Le chef du groupe de sécurité des armes à feu, Giffords, démissionne

Peter Ambler, directeur exécutif de longue date du groupe de prévention de la violence armée Giffords, démissionne après 10 ans au sein de l’organisation.

Dans un café du sud-est de DC, il a partagé la nouvelle lors d’une conversation avec POLITICO. Il ne quittera pas complètement le mouvement – ​​il reste aux côtés de Giffords en tant que conseiller – mais son départ représente un changement de garde majeur pour l’une des communautés de défense les plus importantes du tente progressiste.

Ambler était circonspect à ce sujet. Une décennie à la tête d’une institution politique majeure, c’est une longue période. Aider à créer un groupe de défense de la prévention de la violence armée à partir de zéro, à une époque où les luttes politiques autour des armes à feu sont devenues plus tendues et plus conflictuelles, peut s’avérer dévorant.

Il y a eu des victoires. Mais en sirotant son café et en mangeant ses flocons d’avoine à moitié mangés, Ambler a également plaisanté sur les cheveux gris qu’il n’avait pas quand il a commencé. Il est maintenant père – un détail biographique qui a bouleversé sa vie professionnelle d’une manière qu’il n’avait jamais imaginée. Il dit qu’il est désormais presque impossible de parler de violence armée sans penser à ses enfants.

Cela rend le travail difficile. Et déjà, c’est un travail avec des moments difficiles, comme l’appel téléphonique qu’il a reçu en tant que jeune directeur législatif lorsque son patron, alors représentant. Gabby Giffords (D-Arizona) avait reçu une balle dans la tête alors qu’elle rencontrait des électeurs.

Lors d’une rencontre avec West Wing Playbook, ses yeux se sont remplis de larmes lorsqu’il a décrit ce moment. Il a également parlé de sa carrière et de l’évolution du mouvement pour la sécurité des armes à feu. Cette conversation a été modifiée dans le sens de la longueur.

Gabby a donc été abattue en 2011, mais parlez-moi des débuts de Giffords en 2013.

Je suis resté proche de Gabby et [husband, Sen. Mark Kelly], et l’année suivante, il y a eu la fusillade à Oak Creek, dans le Wisconsin. Il y a eu la fusillade d’Aurora. Beaucoup plus de fusillades.

Puis, le 14 décembre 2012, la fusillade de Newtown a eu lieu, catalysant ce réveil national sur la question de la violence armée.

Je me souviens avoir été au téléphone avec eux deux ce jour-là. Et Gabby, ayant moins de mots à l’époque qu’aujourd’hui, n’arrêtait pas de dire : « Assez. Assez. Assez. »

Quelques semaines plus tard, à l’occasion du deuxième anniversaire de l’assassinat de Gabby, nous nous sommes lancés.

Alors pourquoi se retirer maintenant ?

J’étais à un dîner avec David Axelrod il y a deux mois. Il était à l’autre bout de la table. Je suppose qu’il vient de quitter l’Université de Chicago. Comme « Oh, pourquoi pars-tu? » Et il a levé la tête et a déclaré : « Personne ne devrait diriger quoi que ce soit pendant plus de 10 ans. »

Je me suis dit : « Très bien, Peter. » Cela m’a en quelque sorte secoué.

Chez Giffords, nous sommes à un tournant intéressant. Nous avons montré que nous pouvons gagner le débat politique. Le mouvement pour la sécurité des armes à feu s’adresse à un groupe plus large d’Américains sur des questions qui les préoccupent profondément.

Et cela ne m’a pas semblé rapide – j’ai des cheveux gris que je n’avais pas auparavant. Mais je pense que dans le contexte des mouvements sociaux et de la manière dont ils se développent et évoluent, c’est quelque chose qui s’est produit à une vitesse fulgurante.

Non seulement la politique autour des armes à feu a changé, mais la composition du mouvement a également changé. Il existe désormais une tonne d’organisations au lieu des seuls grands acteurs.

J’ai souvent entendu dire : « Eh bien, il n’y a qu’une seule NRA, ne devrait-il pas y avoir qu’une seule anti-NRA ? » Souvent, ce qui compte autant que le message, c’est le messager. Et pouvoir avoir différents dirigeants et différentes institutions abordant ce problème sous différents angles est très utile.

Selon vous, quelle approche fonctionne le mieux pour déplacer Biden ?

Nous travaillons avec lui et son équipe sur ce dossier depuis 2013.

Le jour où Manchin-Toomey [the gun proposal to expand background checks] a été victime d’obstruction systématique, Gabby était assise avec le vice-président de l’époque, Biden. Et elle était dévastée. Le vice-président a dit quelque chose comme : « Gabby, c’est un jour sombre pour le Congrès et pour le pays. Mais ce que vous verrez ici, c’est que cela catalysera les gens. » Et c’est exactement ce qui s’est passé.

L’une des parties de la magie de Gabby Giffords est qu’elle est à la fois une sorte d’icône populaire nationale, mais aussi une fantastique joueuse intérieure. Et je fais en quelque sorte davantage du côté joueur interne.

Mais c’est une approche du genre « laisser Biden être Biden », et dans la mesure où nous élevons la question, travaillons en partenariat avec son administration et ses conseillers et fournissons l’infrastructure nécessaire de l’extérieur. C’est quelqu’un dont vous avez besoin pour soutenir son élaboration de politiques et son travail en tant que président plus que pour lui tenir les pieds sur le feu.

Mais même avec Biden, les progrès ont été progressifs. Le Bureau de prévention de la violence armée en est un bon exemple.

Cela a été progressif par nécessité. Nous collaborons avec de nombreuses personnes du mouvement, à l’extérieur et dans le monde, sur un plan global de ce que le président peut faire. Et il n’a pas littéralement tout fait, n’est-ce pas ? Mais je sais qu’il a littéralement tout réfléchi et qu’il a fait la grande majorité du travail. Il ne se passe pas une semaine sans que nous discutions d’une manière ou d’une autre avec l’administration de ce que vous pouvez faire pour faire avancer les choses. Nous nous trouvons également dans un paysage politique et juridique difficile. Comme tout président, il y a une limite à son pouvoir exécutif.

Je décris notre approche comme une sorte d’incrémentalisme radical. Et cela est inspiré à bien des égards par Gabby, dont la récupération progressive après avoir été abattue était par nécessité. Elle passe du trottoir d’un supermarché en Arizona avec un trou de balle dans le cerveau à ce qu’elle est capable de faire maintenant. Ce n’est pas parce qu’un génie a inventé une intervention médicale qui a accéléré son rétablissement. Il n’y a pas eu de journée particulièrement géniale en orthophonie. Elle n’a pas eu une journée décisive au gymnase. C’est un travail acharné chaque jour.

De quoi êtes-vous le plus fier pendant votre mandat de directeur général ?

Il y a dix ans, l’un de mes objectifs était de veiller à ce que Giffords fasse partie intégrante de notre paysage culturel et politique. Je pense que nous y sommes parvenus.

Quelle a été la chose la plus difficile ?

Je pensais que lorsque Gabby serait abattue, ce serait le moment le plus personnel que je serais connecté à une tragédie.

Je pensais que je pouvais compartimenter, rester concentré sur la construction de l’organisation. Mais une chose qui s’est produite en cours de route, c’est que j’ai eu des enfants.

Le jour d’Uvalde, c’était aussi le dernier jour de la fête de ma fille [transitional kindergarten]. Alors je vais à la « remise des diplômes ». Je suis là et je regarde cette tragédie se dérouler.

Quelques jours plus tard, ma femme et moi l’emmenions à son premier jour de camp d’été. Elle commence juste à parler sur la banquette arrière, et elle a commencé à parler d’un exercice de confinement qu’elle avait fait à l’école. Et elle a parlé des enfants abattus dans une autre école, en demandant si cela allait lui arriver ?

Vivre une expérience humaine très réelle comme celle-là – et ensuite être fier de ce que nous avons accompli – cela me rend furieux.

Avez-vous l’impression de repartir avec plus d’optimisme qu’au début ?

Je suis une personne optimiste. Je pense que le mouvement pour la sécurité des armes à feu, avec Giffords comme élément essentiel, a prouvé que les sceptiques avaient tort.

Je ne peux pas vous dire au tout début, alors que je parcourais les couloirs du Congrès avec Gabby Giffords, combien de personnes doutaient de nous. Nous nous sommes dit en face que la politique était trop difficile. Que la NRA était trop puissante. Cela nous a remercié pour notre travail, mais nous a dit que je ne peux pas voter avec vous.

Si je pouvais effacer la seule chose qui existe dans cette question, c’est le scepticisme enraciné. Nous sommes confrontés à de nombreux défis dans ce pays. C’est un problème résoluble.

Nous avons frappé au-dessus de notre poids. Et nous avons réalisé des choses auxquelles les gens ne s’attendaient pas.

Qu’a dit Gabby quand vous lui avez annoncé votre nouvelle ?

Elle a dit : « Triste. Fin d’une époque. »

